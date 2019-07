Milan Ondrík sa stal najlepším hercom v Karlových Varoch. Má ho za film Nech je svetlo

Hrá otca syna, ktorého zlákali branci.

6. júl 2019 o 21:21 Kristína Kúdelová

KARLOVY VARY. Prestížny filmový festival v Karlových Varoch priniesol veľký úspech slovenskému filmu. Milan Ondrík, predstaviteľ hlavnej roly drámy Marka Škopa Nech je svetlo, sa stal najlepším hercom.

"Ďakujem za pokoru, za talent a za dôveru," odkázal pri preberaní ceny Škopovi.

Film je obraz súčasnej podoby Slovenska, poznamenaného chudobou, policajnou aj cirkevnou korupciou, aj rastúcim neofašizmom. On v ňom hrá otca, ktorý pracuje v Nemecku a popritom sa mu vymyká z rúk výchova jeho syna.

Marko Škop o ňom v rozhovore pre SME povedal:

"Keď som už vo fáze námetu rozmýšľal nad hlavným hrdinom, predstavoval som si Milana. Mal som ho pred sebou vizuálne a aj keď som sa prechádzal po byte a rozmýšľal som nad replikami, hovoril som ich jeho hlasom.

Snažil som sa jeho postavu napísať vo viacerých vrstvách a lazúrach. Aby tam bola symbolická kastrácia od otca a s tým súvisiaca prehnaná potreba po pozornosti aj v podobe humoru, aj v podobe mačizmu, ale zároveň aj krehkosť, aj empatia, schopnosť byť vnímavý.

Na to herec potrebuje diapazón a Milan ho má. Myslím si, že je to obrovský talent. Je to veľký dramatický herec a za možnosť spolupracovať s ľuďmi ako on som veľmi vďačný."

Hlavnú cenu získal bulharský film Otec.

Za najlepšiu herečku vyhlásili Corinna Harfouch. Za film nemeckého režiséra Jan-Ole Gesrtera Lara hrá až choro ambicióznu klaviristku, ktorý zničila kariéru sebe aj svojmu synovi.

Film Lara má zároveň aj zvláštnu cenu poroty.

Cena za réžiu patrí Timovi Mielantsovi. Jeho belgický film Patrick je o údržbárovi na nudistickej pláži.

Zvláštne uznanie má herečka Antonia Giessen z argentínskeho filmu Muž budúcnosti. Rovnakú cenu dostal aj španielsky film Augustová Madona režiséra Jonása Truebu.

Ruský film Býk o gangoch, mafii, polícii a biznise medzi nimi zvíťazil v sekcii Na východ od Západu. Je to prvý celovečerný film režiséra Borisa Akopova.

Zvláštnu cenu má ukrajinský film Moje tiché myšlienky. Režisér Antonio Lukich vyrozprával road movie, kde je dôležitý zvuk. Jeho hrdina je zvukár.

V sekcii dokumentárnych filmov porota rozhodla pre film Nesmrteľní o tom, ako politické mechanizmy ovplyvňujú životy ľudí. V estónsko - lotyšskej produkcii nakrútila Ksenia Okhapkina.

Zvláštnu cenu má čínsky film Konfuciánsky sen režisérky Mijie Li.

Po každej projekcii mohli hlasovať aj diváci. Ich cenu, zastrešenú denníkom Právo, získal film Olgy Sommerovej Jiří Suchý: Lehce s životem se prát. Režisérka ocenila, že karlovarský diváci majú radi aj dokumentárny film.

Pretože rovnakú cenu získala aj za film Magický hlas rebelky o Marte Kubišovej.