Päť seriálov na Netflixe, ktoré sú ako Stranger Things, akurát oveľa lepšie

Všetci teraz hovoria o tretej sérii seriálu Stranger Things, ako keby to bol nielen najlepší, ale pomaly hádam aj jediný seriál svojho druhu v histórii ľudstva. Nuž, nie je. To prvé určite nie, a to hádam ani za predpokladu, že by bol aspoň to druhé.

V skutočnosti, Stranger Things, ak môžeme usudzovať z jeho prvých dvoch sérií, je vcelku veľmi priemerný kus televíznej zábavy, a tým sa snažím poukazovať na tú pozitívnu stránku priemernosti.

Je to také rádio Expres medzi seriálmi, seriál vyrátaný na efekt, pozbavený rušivých momentov, pracujúci takmer výhradne s preverenými a prevarenými klišé.

Pozrieť si ho nie je na škodu, najmä ak seriály bežne nepozeráte alebo ak do kina chodíte len na oscarové filmy, ale v skutočnosti aj priamo na Netflixe je kopa seriálov oveľa lepších, nápaditejších, originálnejších, zábavnejších - a to dokonca aj pre mainstreamového diváka.

Len sa im nedostalo takého marketingového rozpočtu a neexistuje okolo nich masívne PR vytvárajúce dojem kultovosti tam, kde v skutočnosti žiadna nikdy ani len nebola.

Ak teda trváte na tom, že chcete vidieť tínedžrov, záhady z paralelných časov a/alebo priestorov, špecifickú retro atmosféru, zároveň sa popri tom troška aj báť a ste ochotní na kúsok vykročiť z komfortnej zóny hrejivej, avšak predvídateľnej nudy, tu je hneď päť nových seriálov, ktoré rovnako ako Stranger Things nájdete na Netflixe, aj sa mu vo viacerých z vyššie uvedených aspektov podobajú, akurát sú oveľa lepšie.

1. OA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DvHJtez2IlY

Mysteriózny príbeh plný odhaľovania pravidiel multidimenzionánych vesmírov, ľudí pozaplietaných vo fascinujúcich pavučinách paralelných životov a veľmi proporočne namiešanej dávky vzrušujúcej zábavy a medziriadkového rozjímania nad dobrom, zlom, slobodou, kauzalitou, morálkou a ďalšími filozofickými kratochvíľami.

Zatiaľ má dve série a celkovo ich vraj tvorcovia plánujú päť. Vynikajúca atmosféra, skvelí herci, nádherná kamera a dušurežúci soundtrack.