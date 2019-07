Nová herecká hviezda Schumerová: Voči Shakespearovej Júlii som mala predsudky

V SND hrá milenku Martina Hubu.

Romeo s kamarátmi majú punkovú kapelu a na ples ku Kapuletovcom idú zamaskovaní za Putina, Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.

A tam počas bláznivej zábavy stretne Romeo Júliu.

Obľúbená Shakespearova tragédia v réžii Doda Gombára je prvým predstavením v 19. ročníku Letných shakespearových slávností na Bratislavskom hrade.

Popri Dávidovi Hartlovi v roli Romea hviezdi v inscenácii na hrade v úlohe Júlie mladá študentka herectva MÁRIA SCHUMEROVÁ.

V uplynulej divadelnej sezóne hrala aj v troch inscenáciách v Slovenskom národnom divadle.

V rozhovore pre denník SME hovorí, prečo je Shakespeare aj dnes viac ako aktuálny a čo sa na ňom naučia študenti herectva. Prezradila aj ako sa na javisku hrá so svojimi pedagógmi aj aké možnosti majú dnes začínajúci herci.

Tragédia Romeo a Júlia patrí po Hamletovi k najhranejším drámam Williama Shakespeara. Uvádza sa aj ako balet. Režiséri si Shakespeara prispôsobujú podľa seba, raz je to súčasné, potom zase kostýmovka. Ako ste sa stretli s Romeom a Júliou a vôbec so Shakespearom vy?

Shakespearovho Romea a Júliu som na divadelnom javisku ešte vôbec nevidela. Vedela som, že je to obľúbené, inscenuje sa to pomerne často a bolo to v minulosti aj v programe shakespearovských slávností.

Videla som filmové spracovania, ale inak som sa s touto hrou stretla len v škole, kde sme počas hereckých hodín pracovali s dialógmi od Shakespeara. Vtedy som si vybrala dialóg balkónovej scény.

Takže žiadna iná obľúbená herecká Júlia z minulosti vás neovplyvnila?

Vôbec nie. Na jednej strane to bolo aj celkom dobre, lebo koncept režiséra Doda Gombára, ktorý uvádzame tento rok je nový a svojský.

Materiál, ktorý sme dostali, sme prijali za svoj ako niečo úplne nové a snažili sme sa do postáv - a to snáď môžem povedať aj za Dávida Hartla, ktorý stvárňuje Romea - dávať aj vlastné osobné skúsenosti, túžby, nádeje, radosti a sklamania. Tak sa pomaly vyskladala mozaika celej inscenácie.

Ako ste sa dostali do hereckého tímu Romea a Júlie Doda Gombára na shakespearovských slávnostiach?

Volala mi Janka Zednikovičová, riaditeľka Letných shakespearovských slávností, že bude konkurz na Júliu, či by som nemala záujem sa na ňom zúčastniť. A samozrejme, že som mala.

Prišla som na konkurz, bol tam režisér Dodo Gombár aj Dávid Hartl, ktorého si vybral ako Romea. Režisér chcel hlavne zistiť, ako to medzi nami iskrí, či už herecky alebo ľudsky, a ako nám to spolu ladí, tak nám dal za úlohu zahrať práve slávnu balkónovú scénu. Podľa jeho drobných inštrukcií sme sa potom snažili improvizovať a čo najlepšie to zahrať.

Dávid Hartl momentálne patrí medzi najvýraznejších hercov svojej generácie, poznali ste sa predtým?

Samozrejme, vedela som, kto je, ale hrať som ho nevidela ani na javisku, ani vo filme. Osobne sme sa nepoznali ani sa predtým nestretli. Prvýkrát sme sa videli na konkurze a zrazu sme mali prežívať obrovskú lásku.

Ale dopadlo to perfektne. Dávid je normálny chalan, dá sa s ním rozprávať o čomkoľvek, je charizmatický, šarmantný, inteligentný a ja som veľmi rada, že je môj Romeo. Mám v ňom ľudskú aj hereckú oporu.

Gombárov Romeo a Júlia sa odohráva v súčasnosti, Romeo má punkovu kapelu Shakespeare´s not dead, Júlia má namiesto dojky krstnú mamu a Merkucio nahráva na mobil neslušné videá. Romeova banda ide na ples ku Kapuletovcom v maskách Putina, Trumpa a Kim Čong-una. Myslím si, že túto verziu by možno zniesli aj stredoškoláci. Ako vám režisér predstavil svoju víziu, čo chcel dosiahnuť?

Neviem, či môžem hovoriť aj zaňho, ale ja si myslím, že sa chcel čo najviac prispôsobiť dnešku. Počula som rôzne názory od divákov, napríklad, že je to vulgárne, ale treba si uvedomiť, že to nerobíme umelo.

To všetko v Shakespearových textoch je. Niektoré detaily tejto inscenovanej podoby hry sme si možno vytvorili sami, ale myslím, že zo širšieho pohľadu sme zachovali boj za úprimnú čistú lásku aj za cenu obetí.

Neviem, či je to vhodný príklad, ale moja 15-ročná sestra sa „zaľúbila“ do Shakespeara práve po našej hre. Romea a Júliu mali v škole medzi povinným čítaním, a vraj sa jej to zdalo staromódne, patetické, nerozumela veršom natoľko, aby ju to chytilo. A úplne som to chápala, táto literatúra je ozaj náročná.