Na Pohodu prišiel mráz, ale Bolo nás jedenásť ho aspoň na chvíľu odohnali

Superskupinu sa stále oplatí vidieť.

12. júl 2019 o 2:05 Marek Majzon

TRENČÍN. Nielen osemstupňová zima vyvolala zimomriavky na telách návštevníkov tohtoročnej Pohody. Na Orange stage sa vo štvrtok o 22:40 opäť po dvoch rokoch stretla zostava Bolo nás jedenásť.

Ansámbl, ktorý sa na pódiu vystriedal, tvorili Michal Kaščák, Milan Lasica, Dorota Nvotová, Martin Valihora, Marek Minárik, Michal Žáček, Andrej Jarolín, Braňo Jobus, Martin Višňovský, Juraj Podmanický, Lasky, Juraj Benetín, Milan Adamec, Slavo Solovic, Peter Kaščák a Gabriela Rybárová.

Áno, počítate správne, už ich zďaleka nebolo jedenásť.

Nebol to však ani problém. Jeden a pol hodinový koncert na letisku v Trenčíne vytvoril dostatočnú atmosféru na to, aby milovníci kultovej nahrávky zo začiatku osemdesiatych rokov odolávali chladnému počasiu.

Na Pohodu áno, do kostolov nie

Úvod hudobnej lahôdky patril Milanovi Lasicovi. Herecká legenda nastolila tón nasledujúcich desiatok minút sebevlastným humorom.

Každú skladbu z albumu predstavil s menšou glosou, pričom nešetril nielen svojich zosnulých skladateľských a textárskych kolegov Jara Filipa a Jula Satinského, ale ani seba či katolícku cirkev.

Napríklad, keď sa s Kaščákom bavili o tom, do akých kostolov by sa skladba Vyletel vták hodila, Lasica odmietol rímskokatolícke kostoly. Vraj by bola pre súčasné kauzy nevhodná.