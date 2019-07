Kapela sa predstavila na Urpiner stagei.

12. júl 2019 o 11:30 sme.sk

TRENČÍN. Matthew "Matty" Healy počas koncertu dokázal, že je skvelý spevák, gitarista, tanečník aj frontman, ktorý si vie podmaniť niekoľkotisícové publikum.

Kapela tento rok získala prestížnu cenu Brit Award v kategórii Najlepšia britská skupina.

Fanúšikov a fanúšičky potešili skladbami ako Robbers, I Like America & America Likes Me či The Sound, a to s naozaj výborným zvukom pod pódiom.

Pozrite si fotografie z ich koncertu.