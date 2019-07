Michal Kaščák počas koncertu Donnyho Benéta na Pohode: Preto to robíme

Pohoda uzavrela svoj 23. ročník.

14. júl 2019 o 3:12 Marek Majzon

TRENČÍN. Finále Pohody vyvrcholilo tanečnou hudbou a najbláznivejším počasím. O hlavné slovo sa prihlásili Liam Gallagher, Charlotte Gainsbourg, Donny Benét aj Mura Masa.

Pionier britpopu priniesol do Trenčína svoju sólovú štúdiovku z roku 2017 As You Were, ale aj dve skladby z dielne Oasis.

Zvedavý dav nezaplnil len miesto pod Urpiner pódiom, ale aj jeho široké okolie. Vo vzduchu visel potenciál, že sa z Gallaghera stane najpopulárnejší interpret tohto ročníka.

Napokon sa ku komunikácii s hudobníkom prihlásili iba prvé rady. Na pop-rockové gitarovky sa zvyšok nechytal, ľudia postupne odchádzali.

Vrátili sa iba, keď zaznela Wonderwall, najnotorickejšia skladba jeho tvorby. Vtedy im nechal aj refrén zaspievať.

Paradoxom hodinového vystúpenia bolo tiež, že sa inokedy výrečný a neraz aj vulgárny umelec zdržal zhadzovania iných kolegov a namiesto toho vychvaľoval Slovákov.

Fanúšikov označil za krásnych a povedal, že sa na svoju slovenskú premiéru veľmi tešil. Vzápätí dodal, že aj keby prišiel druhýkrát, tešil by sa tiež.

Preto to robia

O desať minút na to sa Orange stage ujal Donny Benét. Návštevníkom Pohody je atmosféra diskotéky osemdesiatych rokov už dobre známa.

Ani tentokrát nechýbal humor, ktorým interpret sršal na všetky strany. Koncert bol od začiatku do konca energickou bombou.