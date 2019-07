Za Iron Mana ho nechceli. Robert Downey Jr. už potrebuje žiť bez neho

Nie som moja práca, tvrdí herec.

15. júl 2019 o 15:19 Jana Alexová

BRATISLAVA. Dávno predtým, ako prišla jeho životná úloha - postava Tonyho Starka alias Iron Mana v marvelovkách, si herec Robert Downey prešiel veľkými pádmi.

Nečudo, narkomanom bol už jeho otec, nezávislý režisér. Prvého jointa si dal pubertiak Robert práve s ním.

Keď sa v roku 1987 objavil vo filme Less Than Zero ako feťák, nemusel nič predstierať, len hral samého seba.

K drogám sa pridal alkohol a 90. roky znamenali pre Roberta Downeyho nekonečné problémy zo zákonom.

Skúsil všetky drogy

Dnes hovorí, že vyskúšal všetky drogy vrátane heroínu. V 90. rokoch bol ako časovaná bomba. Aj napriek tomu, niektoré štúdiá riskovali a obsadzovali ho do filmov.

Problémy vybuchli v roku 1996. Polícia ho zatkla nahého so zbraňou v aute plnom narkotík.