Za zrušený koncert Lykke Li už organizátori zaplatili. Späť nemusia dostať nič

Zmluvy bývajú v prospech umelca.

15. júl 2019 o 20:17 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Technika bola nastavená, organizačný tím a členovia kapely už pricestovali. Pripravená bola aj limuzína na rýchly prevoz z viedenského letiska. Pôvodne sa uvažovalo aj o vrtuľníku, napokon však z neho zišlo.

Jeden z najväčších ťahúňov tohtoročného festivalu Pohoda, švédska speváčka Lykke Li však na trenčianskom letisku napokon nevystúpila.

Jej meno pritom oznámili ešte vlani v decembri ako prvé spomedzi umelcov, ktorí mali zaspievať na Pohode 2019.

Speváčka ostala na letisku v Barcelone. Let, ktorý by ju do Viedne priviezol o 18.20 h, zrušili. Ďa lšie lietadlo prišlo s výrazným meškaním.

"Na letisko do Trenčína by sa dostala niekedy hlboko po polnoci, pričom mali hneď ráno o 7.50 h let do Londýna, kde mali ďalší koncert. Keby mala u nás hrať o tretej ráno, tak neviem, či by to stálo zato," vysvetľuje organizátor Pohody Michal Kaščák.

Potvrdenie od lekára

"Mám zlomené srdce. Celý deň som sedela na letisku a sledovala zrušené alebo preložené lety, urobila som maximum, aby som sa k vám dostala," ospravedlnila sa fanúšikom v piatok na svojom instagramovom účte Lykke Li.

Podľa Kaščáka speváčka nepatrí medzi umelcov, ktorí rušia koncerty z roztopaše. Tím Pohody si však overil, či let z Barcelony letecká spoločnosť naozaj zrušila.