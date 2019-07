Buďme radi, že sa Homer ešte sám vymočí. Simpsonovci majú dôvod byť horší ako kedysi

Musia reagovať na novú éru.

17. júl 2019 o 13:26 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pred časom sa Simpsonovcom venovali aj americkí filozofi.

Niekoľko vysokoškolských profesorov analyzovalo správanie rodiny, ktorá napriek svojim obmedzeným materiálnym i duchovným možnostiam ús­pešne prekonáva katastrofu za katastrofou.

A snažili sa jej spôsob života ukotviť myšlienkovo a svetonázorovo.

Podrobne prechádzali scénami a dialógmi a pripodobňovali ich filozofickým smerom.

V knihe The Simpsons and Philosophy z roku 2001 citovali napríklad Homerovho syna Barta: "Ja som to nespravil. Nikto ma nevidel, a neexistuje žiadny spôsob, ako by ste mi to mohli prišiť.“

To akoby vraj nemecký filozof Nietzsche len inými slovami rozvíjal svoju teóriu: "Neexistujú činy, len ich interpretácie."

Podobnosti našli aj so Sartrom, Heideggerom, Kantom či Marxom. Simpsonovci, napriek svojej zrejmej nezaraditeľnosti, boli vtedy na vrchole.

Infarkt a prasknutý mechúr nie sú smiešne

Dnes jeden z jeho tvorcov, scenárista Mike Reiss priznáva, že veľmi často počúva na sitcom sťažnosti. Simpsonovci vraj už nie sú to čo kedysi. Neháda sa, že to tak nie je, ale v knihe Springfield Confidential uvádza dôvody, prečo sa to stalo.

Pripomína napríklad, že ich séria príbehov nerešpektuje čas. Rodina zo Springfieldu nestarne, aj po 30 sezónach majú všetci rovnaký vek.