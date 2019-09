Obnova hrobov, lotéria na záchranu pamiatok. Čo chcú politické strany zmeniť v kultúre?

Strany Smer-SD, SNS a Za ľudí neodpovedali.

20. sep 2019 o 10:10 Jana Alexová

BRATISLAVA. Úbohý stav kultúrnych pamiatok a lepšia potreba ich ochrany. To je problém v slovenskej kultúre, ktorý spája politické strany naprieč politickým spektrom.

Parlamentné voľby sa budú konať na budúci rok 29. februára.

Denník SME v júli oslovil všetky politické strany, ktoré by podľa júnového prieskumu preferencií získali kreslá v parlamente, s akým volebným programom v oblasti kultúry plánujú ísť do volieb:

Smer-SD, Progresívne Slovensko a Spolu, Ľudová strana Naše Slovensko, Sas, KDH, SNS, Oľano, Za ľudí, Most Híd a Sme rodina.

Okrem ochrany kultúrneho dedičstva sa v ich programe objavujú návrhy na kultúrne poukazy, zrušenie kvót na slovenskú hudbu, podpora domácej umeleckej scény aj reforma verejnoprávnych médii a odpolitizovanie voľby riaditeľa RTVS.

Niektoré strany si program ešte len tvorili, základné body však vymenovať vedeli. Iné zas samostatný program v kultúre nemali. Ďalšie na naše otázky nereagovali.

Smer - SD

Strana Smer-SD na naše otázky nereagovala ani po viacerých vyzvaniach.

Progresívne Slovensko a Spolu

Denníku SME odpovedala Zora Jaurová, podpredsedníčka PS a odborníčka na kultúru a kreatívny priemysel.

Ako prioritu si určili "jasné definovanie rozvoja kultúry ako jednej z prierezových vládnych priorít. Kultúra musí byť súčasťou všetkých politík štátu, aby jej efektom bola nová a upevnená kultúrna identita a úspech".

Dôležité sú pre nich nasledujúce oblasti.

Verejné kultúrne inštitúcie a infraštruktúra - plánujú zmenu a zjednotenie štatútov, fungovania a financovania verejných kultúrnych inštitúcií, revíziu hmotnej infraštruktúry a prispôsobenie jej fungovania digitálnej dobe.

Verejnoprávne médiá - ich cieľom je prehodnotiť a zdôrazniť úlohu médií verejnej služby a verejných informačných domén v kontexte post-faktuálnej spoločnosti a zabezpečiť ich dostatočné financovanie a nezávislosť.

Kreatívny priemysel - určiť kreatívny priemysel ako jednu z priorít hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytvoriť prierezovú politiku jeho podpory, zahŕňajúcu viaceré oblasti štátnej správy.

Vzdelávanie a prístup ku kultúre - vytvorenie programu dlhodobých partnerstiev medzi školami a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami s cieľom vniesť kultúru a proces tvorby do vzdelávacích procesov.

Plánujú aj zavedenie Kultúrneho pasu, ktorý by dostal každý 15-ročný občan pri preberaní občianskeho preukazu a mohol by ho použiť výhradne na kultúrne účely. Podobný program by prípadne zaviedli aj pre dôchodcov.

Vytvorenie nového rámca vzťahu štátu s cirkvami - založený by bol na zrovnoprávnení cirkví a náboženských spoločností s ostatnými subjektami občianskej spoločnosti, pri súčasnom zachovaní podpory aktivít, ktoré konajú vo verejnom záujme.

Ľudová strana Naše Slovensko

Za ĽSNS denníku SME odpovedal Martin Beluský podpredseda ĽS Naše Slovensko.

"Za dôležité považujeme najmä to, akým spôsobom a na aký typ kultúrnych akcií idú peniaze daňových poplatníkov.

Naša strana presadzuje, aby boli so štátneho rozpočtu podporované len tie kultúrne akcie a podujatia, ktoré našu spoločnosť pozitívne formujú. Odmietame, aby z peňazí daňových poplatníkov boli financované nemravné akcie, napríklad rôzne LGBTI pochody, výstavy a predstavenia," píše Beluský.