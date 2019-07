Věra Čáslavská spadla v živote viac ako na olympiáde. Psychiatrom sa z nej krútila hlava

BRATISLAVA. Hrdinom sa človek nerodí. Hrdinom sa človek stáva. K tomuto presvedčeniu sa režisérka Olga Sommerová definitívne dopracovala, keď pozorovala českú športovkyňu Věru Čáslavskú.

Napríklad v roku 1994. Krásna plavovlasá gymnastka vtedy prišla o zlatú medailu na bradlách.

Vymyslela si náročný obrat s pomenovaním Ultra C a ona ho v tom nekonečnom tichu tokijského štadiónu nezvládla.

Spadla.

Napriek tomu sa presne v tej chvíli Japonci rozhodli, že práve tejto žene odovzdajú samurajský meč. Pretože Věra Čáslavská sa po sekunde zlyhania spamätala, zrazu bola na bradlách znovu a o zabijácky prvok sa pokúsila ešte raz.

A už ho zvládla. Bezchybne.

Okrem množstva medailí z majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy získala aj sedem zlatých kovov z olympiád. Věra Čáslavská bola športovkyňou svetového formátu.

Psychiatri žasli

No to je nič v porovnaní s tým, akou osobnosťou bola v civilnom živote. V tom živote nesmierne trpela, dlho sa nedostala k práci, ktorú by si zaslúžila, jej syn tragicky zabil v hádke jej manžela a ani to manželstvo nemala šťastné.

A hoci sa po revolúcii dostala do tímu najbližších spolupracovníkov Václava Havla, v 90. rokoch žila v šope bez okna.