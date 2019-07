Malé slovo pre človeka, veľké pre hudobný biznis. Vypočujte si skladby s Mesiacom v názve

Denník SME pripravil vesmírny playlist.

18. júl 2019 o 17:13 Marek Majzon

BRATISLAVA. V týchto dňoch si pripomíname pol storočia od momentu, keď malé kroky Neila Armstronga a Buzza Aldrina navždy zmenili históriu Zeme. Človek pristál na Mesiaci.

Pri tejto príležitosti sa nejednému fanúšikovi astronómie, a zároveň hudby, zachce vyhľadávať piesne súvisiace s vesmírnym telesom rotujúcim okolo našej planéty.

Denník SME prináša žánrový výber siedmich skladieb, ktoré súvisia s mesačnou misiou raketoplánu Apollo 11 alebo s dosahovaním takmer nedosiahnuteľných cieľov.

Iní sa sústredili na príťažlivú silu planéty alebo romantickú atmosféru, ktorú vzbudzuje.

Frank Sinatra - Fly Me to the Moon

Azda najužšie spojenie s misiou na Mesiac má skladba Fly Me to the Moon v podaní Franka Sinatru. Bola to prvá pieseň, ktorá zaznela z kazetového prehrávača astronauta Buzza Aldrina pri prechádzaní po povrchu zemského satelitu.

Džezový štandard mala NASA v obľube aj predtým. Znel totiž aj vo vesmírnej rakete misie Apollo 10, ktorá obiehala okolo Mesiaca.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mQR0bXO_yI8

Ozzy Osbourne - Bark at the Moon

Mierne z iného súdka sa na Mesiac sústreďuje Ozzy Osbourne. Heavymetalová óda na život vlkolaka vznikla vyšla v roku 1983 a spôsobila nejednu hádku medzi jej autormi.

Oficiálne patrí lídrovi už neexistujúcej kapely Black Sabbath, pričom sa o vlastníctvo prihlásil aj gitarista Jake E. Lee a basgitarista Bob Daisley.