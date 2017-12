Cirkus Cannes sa nemôže skončiť neúspechom

Nebýva zvykom, aby festival v Cannes otváral film, ktorý je zaradený do súťaže, píše agentúra AP. Festivalové publikum je okrem toho zvyknuté, že ako prvý uvidí odľahčenejšiu snímku. Ale francúzsky film Dominika Molla (na fotografii druhý zľava) Lemming je skôr vážny a temnejší. Do Cannes ho prišli predstaviť aj štyria herci v hlavných úlohách: Charlotte Gainsbourgová (vľavo), Charlotte Ramplingová (druhá sprava), André Dussolier a Laurent Lucas (vpravo). Hrajú dva páry - jeden z nich je mladý a šťastný, ale ich život sa začne meniť, keď sa stretne s tým starším, a roztrpčeným. Včera súťaž pokračovala premietaním filmu Bashing japonského režiséra Masahiru Kobayashiho a iracký film Hinera Saleema Kilometre Zero. Prvý z nich rozpráva o mladom Japoncovi, ktorého unesú v Iraku, druhý je zo staršej irackej histórie - jeho príbeh je zasadený do roku 1988, do obdobia iránsko-irackej vojny. Tento rok v Cannes súťaží 21 filmov zo 14 krajín. V sobotu 21. mája sa dozvieme, ktorý získa Zlatú palmu. FOTO - REUTERS