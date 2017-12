V novom Stereu sa to ťahá lepšie

13. máj 2005 o 0:00 PETER BÁLIK

Andy Ďurica (vpravo) a Peter Bič majú nové Stereo.

FOTO - UNIVERSAL MUSIC



Pod názvom Stereo nehľadajte v predajniach hudobných nosičov hi-fi techniku, ale novú skupinu. Tvoria ju dve pomerne známe mená slovenskej hudobnej scény - spevák Andy Ďurica a gitarista Peter Bič. Zohratú dvojicu na jej debutovom albume ešte dopĺňa basgitarista Slavo Šimko a bubeník Martin Janočko.

"Začíname od nuly. Nechceme sa odvolávať na minulosť," tvrdí svorne dvojica, ktorá považuje Stereo za regulárnu skupinu a tej sa chce naplno venovať. "Nie je to žiadny projekt. Sme ako bratia, myslíme to vážne, už sa tešíme, ako sa vrátime do klubov a budeme hrať pre pätnástich ľudí. Stereo berieme ako náš nový začiatok," dodáva gitarista Bič.

Ich prvý album obsahuje dvanásť poprockových gitarových skladieb, ktoré predznamenáva úvodný singel Oklamem. Skrytou raritou albumu je pieseň Po písmenku, ktorej slová si Ďurica požičal od básnika Miroslava Válka, netušiac, že pieseň s tým istým textom pred viac ako tridsiatimi rokmi nahral Pavol Hammel so skupinou Prúdy.

"Rád chodím do knižnice a prehrabujem sa v knižkách. Válkova báseň sa mi hneď zapáčila. Tak som vymyslel hudbu a nahrali sme to. Až prednedávnom nás v jednom rádiu upozornili, že to pred nami už urobil Hammel," vysvetľuje Andy Ďurica, podľa ktorého si poslucháči teraz môžu porovnať verzie piesne od hudobníkov dvoch generácií.

Andy Ďurica sa do povedomia zapísal na Slávikoch v roku 2003, keď sa stal skokanom roka. Dva roky predtým vyhral hudobnú súťaž talentov Košický zlatý poklad. Bič mu najprv produkoval jeho debutový album Best off (Pyramída 2002), neskôr sa stal členom jeho sprievodnej skupiny aj spoluautorom skladieb.

Zo skupiny Andy Ďurica and The Band sa prirodzeným spôsobom vytvorila skupina Stereo. "Naladili sme sa na spoločné stereovlny, tam môžete hľadať odpoveď na zmysel názvu našej skupiny," hovorí Bič, niekdajší gitarista IMT Smile a sideman Richarda Müllera, naposledy člen skupiny sprevádzajúcej Janu Kirschnerovú. "S Janou sme si teraz dali dlhšiu pauzu. V súčasnosti nahráva v Londýne, nemáme zatiaľ ďalšie spoločné plány. A tak sa môžem naplno venovať Stereu," dodáva gitarista.