Pocit neistoty ho prenasledoval celý život. Iggy Pop sa konečne cíti slobodný

Americká legenda vydá v septembri album.

19. júl 2019

S obľubou vystupuje do pol pása nahý. Iggy Pop akoby ignoroval nezvratné zákony prírody.

BRATISLAVA. Keď Iggy Pop v roku 2016 vydal album Post Pop Depression ako svoj sedemnásty sólový album, hovoril, že už ďalší nahrávať nechce.

Všetci to brali s rezervou, veď Iggy Pop to už pomaly hovoril pri každej nahrávke.

Kritici však zhodnotili, že ak by to naozaj bol jeho posledný album, je to dôstojná rozlúčka s kariérou plnou vzletov i pádov, alkoholu a drog.

Nestratil nič z toho, čo mal a ukázal sa v najlepšej forme za posledné roky.

Ešte nie je koniec

A keď mal v tom istom roku na festivale v Cannes premiéru film Jima Jarmuscha o skupine The Stooges, Iggy Pop ako jediný živý člen legendárnej skupiny vyhlásil, že sa premiéry filmu dožil vďaka tomu, že na staré kolená konečne začal počúvať rady svojich rodičov.

Prestal brať drogy a chodí skôr spať.