Novinka od BANKS je dobrá ako čistenie uší vatovými tyčinkami

Tretí album je jin, a zároveň jang.

19. júl 2019 o 16:17 Marek Majzon

Stiahnuť sa do seba a meditovať nad svojím životom bolo vždy charakteristickou vlastnosťou americkej speváčky BANKS. Vlastnú odrodu inteligentnej elektroniky, ktorá donúti človeka prehodnocovať postoj k sebe, ale aj ostatným, ponúka od roku 2014.

Na hudobnej scéne si odvtedy postupne vytvárala persónu zraniteľnej, ale zároveň silnej ženy, ktorá nenechá sebou zametať. Ukáže mužovi alebo viacerým, že nie ona stratila.

Druhý album bol sebadeštruktívnejší, avšak úprimnejší. Už v singli Fuck With Myself priznala, že v mene lásky vie so sebou najlepšie vybabrať sama. V ďalších skladbách podhodnocovanej štúdiovky si už len sypala popol na hlavu pre účasť na toxickom vzťahu.

Žánre R&B, soul a trip-hop, s ktorými speváčka a skladateľka žongluje naprieč kariérou, sú prevažne o vyjadrovaní emócií. Aj cirkusová veštkyňa tak poľahky predpovie, že ani ďalšia nahrávka nebude skúpa na plejádu pocitov.

Skutočne surové pocity

Album príznačne nazvaný III neprináša výraznú zmenu myšlienkového obsahu. Nová éra odštartovala opäť nástojčivo a odhodlane v podobe piesne Gimme.

Na fanúšikov populárnej hudby, ale aj všežravcov bude pôsobiť nostalgicky. Najmä pre tóny syntetizátora podfarbujúce hip-hopový refrén s upraveným hlasom speváčky.

Obdobne pracoval Timbaland na každom známom hite zo začiatku tohto milénia. BANKS pritom stále vo svojom prejave zachováva prvky romantického rozprávania.

Aj tak sa nemožno zbaviť pocitu, že piesni niečo chýba alebo je nedokončená.