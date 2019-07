Top Gun má pokračovanie: Tom Cruise chce urobiť dojem na starých stíhačkách

Romantická linka nesmie chýbať.

19. júl 2019 o 16:17 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Z filmu Top Gun nebol taký úžitok, ako Pentagon očakával. Tom Cruise vystrelil ako nová herecká hviezda, tržby v kinách dosiahli 350 miliónov dolárov a pesnička Take My Breath Away získala Oscara.

Ale predaj stíhačiek F-14A Tomcat v zahraničí príliš nestúpol, záujem o ne prejavil len iránsky šach.

Napriek tomu sa Pentagon veľmi živo celé roky od premiéry v roku 1986 zaujímal, či bude aj pokračovanie. Chcel sa znovu ukázať, ponúknuť novšiu armádnu techniku.

Pozor, bar je hneď pri základni

A želanie sa mu splnilo, film, ktorý bol poctou vojenskému letectvu, bude mať pokračovanie. Napriek tomu, že ho vtedy kritici vysmiali a bol stvorený na to, aby ho sparodovali.

Hoci Paramount nič také neavizoval, Tom Cruise predstavil prvý trailer filmu Top Gun: Maverick na Comic Con v San Diegu. Prišiel v štýle: Tak tu ma máte.