Najoriginálnejšia viedenská kaviareň oslavuje výročie

Tradičný kaviarenský dom Café Sperl oslávil koncom apríla 125. výročie svojej existencie. Kaviareň navrhli architekti Gross a Jelinek a v roku 1880 ju pod menom Café Ronacher otvoril jej vtedajší majiteľ Jacob Ronacher. Ale už v decembri toho istého roku odkúpila kaviareň rodina Sperlových a premenovala ju na Café Sperl. K štamgastom kaviarne na prelome storočia patrili architekti, umelci, hudobníci, herci, speváci, ale i vysoké vojenské šarže. Café Sperl bolo i intelektuálnym miestom zrodu tzv. Združenia výtvarných umelcov secesie.

S pôvodným zariadením thonetkami-stoličkami, mramorovými stolíkmi a impozantnými plynovými svietidlami patrí Café Sperl dnes k najoriginálnejším kaviarňam v celej Viedni. Klasická kaviareň Café Sperl očakáva hostí denne na Gupendorfer Strasse od pondelka do soboty od 7.00 do 23.00 a v nedeľu od 11.00 do 20.00.

Foto - www.kulturundsprache.at