Brno

DIVADLÁ

13. máj 2005 o 0:00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

16. 5. Divadelná spoločnosť Radka Brzobohatého: Noc s Alicí o 19.00

NÁRODNÉ DIVADLO

14. 5. Romeo a Julie o 19.00

17. 5. Sněhurka a sedm trpaslíků o 10.00

KONCERTY

ALTERNA

18. 5. Higher Ground

19. 5. Filip Topol

REMIX

13. 5. Thibi - Style 2005

14. 5. Ex club'n'sound

16. 5. Ex club'n'sound

17. 5. BLACK RnB

18. 5. Arthur - Music Sabotage

19. 5. Steady - Funk & Happy House

STARÁ PEKÁRNA

13. 5. BN8 - funkybeat + far crap - funkrock

17. 5. Rene Lacko & DownTown (SK) - bluesrockové trio

18. 5. Mashy Muxx + Animal Farm - hip-hop, breaks & hardcore + - postgrunge

19. 5. Annie's Trip - rock'n'funk'n'fuck'n'roll

MÚZEÁ A GALÉRIE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Tajomný jednorožec (od 18. 5. 2005 do 5. 11. 2005)

Z hlbín mineralogického depozitára (február 2006)

BISKUPSKÝ DVOR

Brnianska jar 1945 (do 3. 9. 2005)

TECHNICKÉ MÚZEUM

Vesmír - výskum Slnečnej sústavy (do 20. 5.)

Vojenské prilby a 2. svetová vojna (do 20. 6.)

MORAVSKÁ GELERIE

Syrové umění, zbierka Jana a Evy Švankmajerových (do 29. 5.)

X. let tavené skleněné plastiky, Lhotský / Pelechov (do 5. 6.)

Grete Popper, fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami

(do 3. 7.) (jv)

Skupina Prodigy vystúpi na Orion Hall

Britská skupina The Prodigy vystúpi 13. mája o 20. hodine na Výstavisku. V pavilóne Z budú hrať v rámci festivalu Orion Hall. The Prodigy uvedú predskokani Moimir Papalescu & The Nihilists. Po skončení koncertu pokračuje festival tanečnými vystúpeniami The Advent, Inigo Kennedy, Kaisersoze a Lucca. Lístky sú v predaji v pobočkách Ticketpro a pokladni Výstaviska.

Vstupenka na Prodigy stojí 610 českých korún, festivalový lístok 1240 českých korún. Výstavisko sa nachádza v časti Brno-mesto.