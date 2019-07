Eve o začiatkoch ženského rapu: Chceli nás len vyzliekať

Vytvorila hit pre jednu generáciu.

22. júl 2019 o 15:07 Marek Majzon

BRATISLAVA. Krátkovlasé dievča pripravené prekaziť príliš elegantný večierok, na ktorý narazilo.

Už je to osemnásť rokov, čo si nás raperka Eve spoločne so speváčkou Gwen Stefani z No Doubt chceli omotať okolo prsta.

Dvojica nakoniec excelovala. Skladba Let Me Blow Ya Mind patrí medzi tie, ktoré najviac rezonujú s érou zo začiatku milénia.

Minimalistický R&B bít pokoril rebríčky vo Švajčiarsku, Belgicku, Írsku, Veľkej Británii a vysoko sa dostal aj v Holandsku, Austrálii, Rakúsku, Švédsku či Spojených štátoch amerických.

Zmizni mi z očí

Rodáčka z Filadelfie pritom zažila na začiatku svojej kariéry obrovské sklamanie.