Hugh Grant sa vysmeje Amerike do tváre

13. máj 2005 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 13. mája (SITA) - Obdivovaný Hugh Grant prijal filmovú úlohu, v ktorej má stvárniť hviezdu. Zdá sa, že rola bude pre neho bezproblémová, pretože vie, aké náročné je byť skutočnou hviezdou a čo všetko to so sebou prináša. Novú televízny projekt Dreamz má byť satirou zameranou na zosmiešnenie americkej politiky a sveta showbiznisu. Okrem Granta sa natáčania zúčastní aj herec Dennis Quaid. Práve on totiž stvárni amerického prezidenta, ktorý sa podľa scenára nervovo zrúti. Tvorcovia filmu momentálne rokujú o obsadení aj s inými hviezdami, ako napríklad s Mandy Mooreovou a Chrisom Kleinom. Autor filmu Paul Weitz povedal, že "snímka má zobraziť, ako sny vplývajú na vývin americkej kultúry. Bude to všetko o zlých aj dobrých stránkach Spojených štátov."