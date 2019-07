Kopce kníh v Káthmandu

Rastúca gramotnosť Nepálčanov učí čitať

Káthmandské kníhkupectvá dlho žili len z turistov, ale pomaly sa to mení. S rastúcou mierou gramotnosti sa vyvíja aj vzťah Nepálčanov k čítaniu.

Nie je veľa krajín, ktoré dávajú človeku takú chuť čítať ako Nepál, pomyslím si pri pohľade na turistku v chránenom území Annapurna, asi dvesto kilometrov na západ od hlavného mesta Káthmandu. Keď sa po hodinovom štveraní strmým kamenným schodiskom dostane do dedinky Dhampus - ktorá ponúka fantastický výhľad na osemtisícové vrcholy Annapurny a Dhaulágiri - ako prvé si z batoha vytiahne knihu, výtlačok Mountains of the Mind (Hory v hlavě, vyd. Mladá fronta) od britského spisovateľa Roberta McFarlana. „Je to kniha, ktorá skúma ľudskú fascináciu horami,“ vysvetľuje. A so smiechom dodáva: „Viem, som totálne klišé.“

Bez knihy to nejde

Určite nie je jediná, ktorá vníma knihu ako neodmysliteľnú súčasť nepálskeho cestovateľského zážitku. V Thameli, turistickej štvrti Káthmandú, naďabím na knihy takmer všade: v reštauráciách, kaviarňach, vstupných halách hotelov. Dokonca aj v najošumelejších hosteloch sa nájde aspoň jedna polička kníh, ktoré si môžete požičať alebo zobrať, ak im na výmenu jednu necháte. V každej pobočke miestnej siete kaviarní Himalayan Java Coffee - nepálska verzia Starbucksu - nájdem obrovskú knihovničku, v ktorej sú všetky tituly na predaj, od románov Margaret Atwoodovej po spirituálne knihy Osha.

O pár dní neskôr sa s týmto dojmom delím s predavačom v jednom z najznámejších a najobľúbenejších kníhkupectiev Káthmandú: Pilgrims Book House. Pýtam sa ho, prečo sú tu knihy všade také obľúbené. „Je to pre turistov - aby sa im tu páčilo,“ hovorí Pasang. „Máme takú predstavu, že turisti zo Západu majú stále potrebu niečo čítať. Keď niekde čakajú, stále majú v rukách knihu.“

Pilgrims Book House predáva knihy turistom od roku 1984, má tri poschodia a pôsobivo široký výber zahraničných titulov. Nájdete u nich všetky klasiky a bestsellery svetovej literatúry, no rovnako držia krok s poslednými literárnymi novinkami zo Západu. Ale spoznávacou značkou káthmandských kníhkupectiev je hlavne široká ponuka horolezeckých cestopisov a memoárov, ktoré, príbeh za príbehom, povýšili túto krajinu, zakliesnenú medzi Čínou a Indiou, na mýtickú destináciu.

Majú tu okrem iného najnovšie vydanie memoárov sira Edmunda Hillaryho (Novozélanďan, ktorý ako prvý dosiahol vrchol Sagarmathy - Mount Everestu po našom), preslávený cestopis z Himalájí Snežný leopard Petra Matthiessena z roku 1978 (ktorý u nás po prvýkrát v júli vydá Absynt), ale aj rozprávanie horolezca a novinára Jona Krakauera Peklo blízko nebe o katastrofálnom výstupe na Everest v roku 1996.

To je len zlomok kníh, ktoré západniari venovali Nepálu - ale dá sa tu nájsť aj ich domáca literatúru? Za ňou sa musím vyšplhať až na posledné poschodie predajne, kde v jednom rohu nájdem skromnejšiu zbierku kníh v angličtine od Manjushree Thapa a Samrata Upadhyayho - dvoch prominentných nepálskych spisovateľov, ktorí emigrovali do Ameriky a preslávili sa románmi, v ktorých sa zaoberajú modernou nepálskou históriou a identitou.

Už aj domáci

Káthmandské kníhkupectvá síce dlho žili len z turistov, ale dnes sa klientela Pilgrims Book House skladá zo 70 percent z turistov a 30 percent z miestnej klientely. Podobne to odhaduje aj Lokesh Dangol z kníhkupectva Vajra Books, ktoré sa tiež nachádza v labyrinte štvrte Thamel, v jednej z úzkych uličiek, ktoré mi aj po pár dňoch pripadajú navlas rovnaké. Lokesha sa pýtam na to, čo mi už viac dní vŕta hlavou a na čo neviem nájsť žiadnu odpoveď na internete: aký majú Nepálčania vzťah k literatúre a čo najradšej čítajú?

Ukáže sa, že odpoveď nie je jednoduchá: v Nepále je stále veľká časť dospelej populácie negramotná, aj keď podľa posledných štatistík sa toho za posledných štyridsať rokov veľa zmenilo. Medzi rokmi 1981 a 2015 miera gramotnosti dospelých vzrástla z 20 percent na necelých 65 percent.

Lokesh si myslí, že sa za posledné roky zmenil aj vzťah k vlastneniu fyzickej podoby kníh. Ešte donedávna si Nepálčania zvykli sťahovať knihy v rôznych elektronických formátoch z internetu, teraz si ich začína čoraz viac ľudí kupovať. Vlastniť knihy je však pre drvivú väčšinu obyvateľov stále veľký luxus: za knihu v nepálčine treba zaplatiť okolo tristo až päťsto nepálskych rupií - tri až štyri doláre - pričom priemerný Nepálčan žije z dvoch dolárov na deň.

Knihy po nepálsky sa snažím v Káthmandú vystopovať niekoľko dní, ale neúspešne. Až v mestečku Bhaktapur, asi dvadsať kilometrov Káthmandú, mám nádej, že uvidím trochu inú realitu, mimo turistických chodníčkov hlavného mesta. Stretnem tam náhodou 21-ročného študenta hotelierstva Aayama, ktorý sa podujme, že mi ukáže miestne kníhkupectvo - aj keď priznáva, že sám nie je veľký čitateľ („radšej pozerám filmy Marvel,“ dodáva).

Kníhkupectvo v Bhaktapure je vlastne malá cezpultová predajňa otvorená priamo na ulicu, ktorá sa v ničom nepodobá na tie v Káthmandú - okrem hŕstky titulov v angličtine knihy na policiach vyzerajú skôr ako školské učebnice. Aayam komentuje, že literatúra sa tu vníma úplne inak ako na Západe. „Učitelia a rodičia nás veľmi nepodporujú v tom, aby sme čítali knihy. Prevláda názor, že by sme mali čítať najmä školské texty.“

Kde však čítať?

Kníhkupectvám v Káthmandú pomáha nielen turizmus a rastúca miera gramotnosti Nepálčanov: situácia sa zlepšila aj nastolením demokracie a zánikom monarchie v roku 2006, čo podporilo otvorenie knižného trhu. V tejto miliónovej metropole je však ťažké nájsť nejaké pokojné miesto, kde by ste si mohli čítať: turistickou štvrťou Thamel sa permanentne rozlieha ohlušujúci rachot skútrov, áut, kamiónov a štekanie pouličných psov.

Nakoniec sa mi tu čitateľskú oázu predsa podarí nájsť. Záhrada s pompéznym názvom Garden of Dreams, obohnaná vysokou tehlovou stenou, poskytuje aspoň čiastočné útočisko od hluku a prachu „Dustmandu“, ako ho premenovali miestni taxikári. Čítať sa tu dá počas dlhých hodín pri šume listov palmovníkov. Strávim tu jedno celé poobedie a keď po nejakom čase zdvihnem oči od knihy (memoáre francúzskeho alpinistu Mauricea Herzoga z výstupu na Annapurnu I), záhrada je už ponorená do hustých oranžových lúčov.

Dve nepálske školáčky si predo mnou robia selfie a ja ich chvíľu pozorujem. Keď si ma všimnú s knihou v rukách, priblížia sa a bez zaváhania sa pýtajú, či rada čítam a ako sa moja kniha volá. Tiež sa ich na oplátku pýtam, či rady čítajú. Jedna z nich, ktorá sa volá Christina, odpovedá, že „veľmi“ - momentálne číta Mlieko a med od Rupi Kaurovej, zbierku básní kanadskej poetky, ktorá sa preslávila na celom svete publikovaním svojich básní a haiku na instagrame.

Nepálska mládež podľa posledných prieskumov dosiahla v roku 2015 rekordnú gramotnosť - 89 percent. Christina patrí možno práve do tej generácie Nepálčanov, pre ktorú bude úplne prirodzené čítať knihy len tak, pre radosť.