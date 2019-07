Hana Koblišková, Stana Lettrichová:

Pred ženským publikom majú muži rešpekt

23. júl 2019 o 11:11 Martin Kasarda

Stand-up, to je to, keď na pódiu nejaký chlapík chrlí vulgarizmy? A keď tam stoja ženy? A ako sa vlastne rodí a organizuje? O pozadí úspešných projektov Sit Down Ladies Comedy a Sit Down Stories sme sa porozprávali s producentkami a organizátorkami Hanou Kobliškovou a Stanou Lettrichovou.

Je ženský humor iný, ako mužský?

Hana: Ťažko povedať, ale myslím, že áno. My ten humor uprednostňujeme preto, že je nám bližší. Vieme sa baviť o ženách a na mužoch. Na naše akcie chodia prirodzene viac ženy, ale muži, ktorí prichádzajú – najmä na Sit Down Ladies Comedy -, sú buď odvážni, alebo pod papučou.

Stana: Ženský humor je iný ako mužský, ale rovnako kvalitný. Tým, že ženy sa v mnohých životných otázkach viac pitvú ako muži, sú také aj ich vystúpenia. Ženy „matky“ prioritne tvoria na témy manželstva a rodiny, ženy „nematky“ zas na tému mužov ako takých. Ženský standup je podľa mňa jemnejší, kultivovanejší a viac o vzťahoch.

O pozadí úspešných projektov Sit Down Ladies Comedy a Sit Down Stories (zdroj: FOTO - Archív H. K.)

Sit down ladies comedy je stand-up. Formát, ktorý sa už udomácnil. Je to trochu aj divadlo, trochu zábava. Ako vy vidíte stand-up?

Hana: Je to forma kultúry, zábavy, ktorá má aj divadelné prvky, aj talkshow. Musí pôsobiť neformálne, ale pritom má tiež svoje pravidlá, scenár, dramaturgiu a réžiu ako divadelné predstavenie. Lujza Garajová Schrameková a Dagmar Dianová, teda Didiana, sú aj moderátorky, aj stand-uperky,Lujza je aj herečka . Tým, že je tam kombinácia rôznych zábavných foriem a zároveň sa to deje na pódiu, má to niekedy aj divadelné črty. Určite to nie je improvizácia, ale tvrdá príprava pre účinkujúcich, ktorí musia pripraviť celé predstavenie. Aby som neurazila divadelné dosky a dramatické umenie, nie je to čisté divadlo, ale forma scénickej zábavy s divadelnými prvkami.

Pýtam sa aj preto, lebo stand-up pôsobí veľmi jednoducho. Príde nejaký tárajko či ukecaná slečna k mikrofónu, postaví sa, povie príbeh a je to. Ako to vyzerá „zozadu“?

Stana: Standup je plnohodnotné vystúpenie človeka, ktorý si sám vymyslí námet, sám si napíše scenár, sám sa zrežíruje a následne sám vystúpi pred ľuďmi. Je to dramaturg, herec, scenárista, režisér, zabávač - priveľa náročných daností pre človeka bez talentu.

Hana: Nie je to vôbec jednoduché, práve preto, že to má jednoducho vyzerať. Komici na pódiu zbierajú a čerpajú námety zo života, musia sadnúť do MHD a počúvať, o čom sa ľudia rozprávajú. Alebo idú do fitka, do čakárne, do obchodu a lovia príbehy a vety, čo vyslovia ľudia a dávajú ich do svojich rozprávaní.

Okrem Sit Sown Ladies Comedy pripravujete aj talkshow Sit Down Stories, kde moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová spovedá hostí nielen zo zábavnej, ale aj z vážnejšej strany života. Ako sa tieto, nazvem to produkty, ponúkajú a predávajú?

Hana: Staráme sa o ne ako v bavlnke. Mali sme to šťastie, že každú šou sme vytvárali priamo pre tieto moderátorky a komičky. Dôležité je, aby sa ony cítili dobre vo svojej úlohe. Respektíve, my sme vytvorili produkt na kľúč a našli sme na to ideálne ženy. Našou úlohou je predať ich ako hotovú šou, ponúknuť ich ako mená, či spolu s nimi aj mená zaujímavých hostí, ktorí prinášajú svoju časť príbehu. Ale predávame aj istú úroveň zábavy.

Občas môžete mať dojem, že stand-up je niekedy vulgárny, niekedy je veľmi tvrdý, ale aj to má svojho diváka a stand-up komici vypredávajú sály. Ale my predávame svoju úroveň toho slova lady, teda aby to bolo ženskejšie, kultúrnejšie počnúc kaviarenským sedením až po atmosféru skôr stretnutia, než predstavenia, kde je na jednej strane divák a na druhej pódium Ide nám o komfort, aby sa účinkujúci aj diváci mali dobre.

O pozadí úspešných projektov Sit Down Ladies Comedy a Sit Down Stories (zdroj: FOTO - Archív H. K.)

Stand-up je relatívne mestská kultúra, ako je to so slovenským divákom, už si zvykol na takýto druh zábavy?

Stana: Slovenský divák áno, ten na standup chodí rád. Musí to však byť kvalitný program, aby sa dobré meno projektu šírilo ďalej. Lujza s Didianou sa často divákov pýtajú, kto prišiel prvýkrát a pravidelne sa dvíha veľké množstvo rúk. V našom standupe máme teda stále veľa unikátnych divákov.

Hana: Diváci reagujú dobre, či už v Bratislave, Košiciach, ale aj v menších mestách je táto forma vzácna.

Hostí si vyberáte vy, alebo majú slovo samotné účinkujúce?

Hana: Vyberáme, pôsobíme vlastne takto dramaturgicky, ale vždy hostí konzultujeme. Vždy sa snažíme byť aj lokálni, takže si prizývame buď miestnych komikov v prípade stand-upu, alebo hostí so silným príbehom do talkshow Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Je to zväčša inšpiratívna žena z regiónu a k tomu pridávame mediálne známeho muža, ktorý môže byť pre danú lokáciu aj príjemným ťahákom. A potom nastáva cesta zlaďovania kalendárov. Plánuje sa aj pol roka dopredu, často aj viac. A sme radi, ak hosť dobre zapadne do našej atmosféry.

Čo to znamená naša atmosféra?

Hana: Nie každý musí ľudsky sadnúť do talkshow. Prichádzajú k nám na pódium muži, ktorí majú zrazu trému, lebo v publiku je deväťdesiat percent žien. A je to odrazu iná atmosféra. Aj osvedčení komici mávajú trému pred silne ženským publikom, ktoré môže pôsobiť inak, než štandardne divadelné, navyše pri tom kontaktnom spôsobe predstavenia.

Stana: Čo sa týka nás ako organizátorov, veľmi si dávame záležať na osobnom prístupe k divákovi. Intenzívne s nimi komunikujeme na sociálnych sieťach, snažíme sa im vyjsť v ústrety vždy, keď je to reálne možné. Priamo na mieste chceme vytvárať takú priateľskú atmosféru, aby sa k nám radi vracali a cítili sa, ako keby prichádzali na párty medzi priateľov.

Existuje zábava, ktorá je inak postavená pre ženy? Stvorili ste zábavný program od žien pre ženy...

Hana: Vrátim sa k úplne prvému momentu, keď koncept „ladies comedy“ vznikol. Boli sme aj s kamarátkami na jednom stand-up predstavení. Medzi komikmi, ktorí sa striedali na pódiu, bola aj jedna žena. Nám sa zdalo, že na nej sa ľudia bavia najlepšie, že je iná, ako ostatní.

Ale sama žena medzi tými mužmi bola výrazná a začali sme premýšľať, čo s tým, či by sa nedalo vytvoriť čosi ako ženský variant predstavení, kde ženy rozoberajú ženské problémy jazykom drsnejším a humornejším.A tak vznikol nápad, vytvoriť ladiesku v kaviarni či reštaurácii, kde sa budú cítiť ženy ako doma. Rovno tam sme sa rozhodli, že to vyskúšame. A v priebehu pár týždňov sme mali naplánovanú prvú premiéru.

Vy ste akčná!

Hana: Som dušou obchodníčka a nebolo na čo čakať.

Pôsobili ste aj v rádiu, dokonca v jednom období ako generálna riaditeľka. Nie je vám ľúto za rozhlasovým svetom?

Hana: Rádio pre mňa vždy bola srdcová záležitosť, ale dnes by som už nemenila. Nakoniec, nie sme s naším projektom až tak ďaleko od formátu kvalitného hovoreného slova, zábavy, navyše s výhodou, že nášho diváka vidíme. A ja som sa konečne vo svojom veku odhodlala robiť niečo vlastné. Ale mediálne prostredie mi dalo nepochybne výhodu osobných kontaktov.

Osobné kontakty a živé stretnutia sú dnes v dobe sociálnych sietí veľkou devízou.

Hana: Naša domovská scéna je reštaurácia Blue Bear, čo je miesto, ktoré má kapacitu asi 140 ľudí, ale atmosféra je naozaj kontaktná, predstavenie sa nekončí oponou, ale hostia aj diváci sa môžu aj po predstavení zostať baviť, dať si pohár vína, stretnúť sa s účinkujúcimi. Sociálne siete využívame ako marketing, nedávame na youtube žiadne celé vystúpenia, len krátke zostrihy ako lákadlo na živé stretnutia. To je idea projektu – stretnime sa.

Spočiatku sme obvolávali našich známych, aby chodili, dnes máme divákov, ktorí si rezervujú stabilné miesta. Je to iný zážitok vidieť ľudí naživo, nielen cez sociálne siete či televíziu. Naše predstavenia sú vypredané, lebo ľudia sa zjavne chcú stretávať. Skúšali sme aj iné projekty, ale nie všetky sa podarí rozchodiť. Nie je všetko ružové, ale treba skúšať a trh si pýta ďalšie nápady.

Okrem hovoreného slova je súčasťou projektu aj hudba. Prečo?

Hana: Talkshow či stand-up sú formáty hovoreného slova, ale niekedy treba aj to slovo trochu ozvláštniť, dať vydýchnuť hosťom, a tak sme sa rozhodli doplniť predstavenia aj o hudobnú zložku. Najprv sme skúšali mladých umelcov, ale postupne sa do programu zapojili aj známe mená, ktoré neprišli zaspievať primárne za honorár, ale najmä preto, že sú našimi fanúšikmi, čo nás teší. Je to iný zážitok mať v rámciprogramu aj hudbu, ktorá tomu dodáva ďalší rozmer.

Akí sú slovenskí diváci?

Stana: Spontánni, srdeční a verím, že aj nároční. Vedia pozorne a potichu počúvať silný príbeh v rozhovore s Veronikou a schuti sa zasmiať na Lujzinom a Didianonom vtipe.

Hana: Sú emotívni, vďační a dávajú fantastickú spätnú väzbu. Stories s Veronikou obsahuje neraz aj veľmi silné a smutné príbehy, stalo sa nám, že bolo v sále také ticho, že by ste počuli špendlík padnúť. Ľudia prídu za príbehom a prídu sa inšpirovať.

Peniaze v kultúre – nerobíte veľké sály, nerobíte každodenné projekty. Dá sa z toho vyžiť?

Hana: Obchodný model je postavený na tom, že robíme tri-štyri predstavenia mesačne a hľadáme aj partnerstvá, ktoré nám pomôžu projekty finančne vykryť. Sme dve a popri tom robíme aj iné aktivity, napríklad ja spolupracujem aj s Oľgou Belešovou - s divadlom Baby na palube, Stanka je grafička, má svojich klientov.Podieľame sa aj na organizácii ďalších projektov, ako sú Profil zločinu s Kristínou Kövešovou, ktorá naživo diskutuje s odborníkmi o aktuálnych kauzách a investigatíve a TešíMa párty pre singláčov – nezadaných ľudí, ktorí sa chcú zoznámiť.

Každá z nás má iný pohľad na vec a iné schopnosti, ja som viac obchod níčka, Stanka je kreatívna grafička. Sme v takejto práci slobodné, lebo ju robíme s radosťou aj o jedenástej večer.

Hana Koblišková a Stana Lettrichová sú producentky, organizátorky aj manažérky, keď treba, teda robia všetko preto, aby fungovali projekty s komičkami, talkshow či diskusné večery na investigatívne témy.