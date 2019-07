Výstrel v zrkadle Kornela Földváriho

Aj s päťdesiatročným oneskorením

23. júl 2019 o 11:15 Róbert Kotian

Vo vydavateľstve KK Bagala vyšli literárno-kritické tituly Kornela Földváriho O stručnosti (1999), Svet pre dvoch (O Lasicovi a Satinskom 2004), Päťadvadsať (O slovenskej karikatúre 2005), O karikatúre (2006), O detektívke (2009) a prózy Príbehy z naftalínu (2003) a ...až pod čiernu zem (2014). V Divadelnom ústave vyšla kniha rozhovorov Kornel Földvári (2014) a Literárne informačné centrum vydalo najmä vďaka precíznej práci Petra Krištúfka biografickú knihu O sebe (2017).

Mohlo by sa zdať, že Kornela vôbec nie je málo, navyše v Slovenskej národnej galérii už možno zájsť aj doKnižnice Kornela a Nade Földváriovcov – aj tak je však jeho fanúšik a fanúšik ním obľúbenej literatúry ešte stále občas zaskočený niečím, čo nepoznal.

Objavený rukopis

Kali Bagala totiž začal vydávať Kornelovo súborné dielo a začal skvostom – knihou Výstrel v zrkadle, rukopisom objaveným v pozostalosti autora. Sám Kornel v marci 1970 o tomto pripravovanom rukopise napísal: „Kniha Výstrel v zrkadle má vyjsť v kritickej edícii vydavateľstva Smena. Celá práca bude mať rozsah 230 - 300 strán a pokúšam sa v nej analyzovať jednotlivé problémy dobrodružnej literatúry: jej miesto v čítaní mládeže a dospelých, ale i jej historické korene a žánrovú špecifickosť.

Rozhodne neobídem ani otázku braku a otázky edičnej politiky. Svoje poznatky budem dokumentovať na rozbore konkrétnych diel z oblasti detektívky, westernu, hororu atď. i na vývinových tendenciách v diele jednotlivých autorov, prípadne žánru.“

(zdroj: Archív SME)

V tomto roku plánuje Kali Bagala vydať šesť kníh Súborného dielaKornela Földváriho (nasledujú knihy O stručnosti, O karikatúre, O detektívke, Svet pre dvoch a O čase a nečase), v ďalších rokoch je naplánovaná reedícia Kornelovej humoristickej a prozaickej tvorby, výber z rozhovorov a žurnalistických žánrov. Viaceré z týchto textov čitateľ pozná, a hoci niektoré kapitoly Výstrelu v zrkadle už uzreli svetlo sveta v knihe O detektívke, ako súvislý a koncepčný text vychádza po takmer päťdesiatich rokoch.

Možno len ľutovať, že tento rukopis z politických dôvodov nevyšiel pred polstoročím vo vydavateľstve Smena – uvažovanie a kritické písanie o žánroch detektívky, westernu, hororu, fantastiky, komiksu a dobrodružnej literatúry mohlo byť oveľa ďalej, nemuselo pričasto tápať a objavovať objavené, ktoré bolo neraz len zatajené.

Svoju prvú knihu pod vlastným menom vydal Kornel Fö ldvári až ako 67-ročný v roku 1999 – a táto debutová kniha o Stručnosti je súčasťou Súborného diela a bola uvedená na knižný trh počas otvorenia Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov v Slovenskej národnej galérii v Bratislave – spolu s už spomínaným Výstrelom v zrkadle a knihou O detektívke.

Pokleslé (?) žánre

Výstrel v zrkadle obsahuje texty, venované žánrom detektívky, westernu, hororu, fantastiky, komiksu a dobrodružnej literatúry – podrobujúce kritickej analýze špičkové či najčítanejšie diela tejto literatúry. Kornel Fö ldvári ako nadšený čitateľ týchto žánrov a fundovaný obhajca ich kvalitného podania si všíma prednosti žánru a čítania nielen pre mladšieho čitateľa – hoci dnešný rodič, ktorého deti siahali po čítaní najmä vďaka fenoménu Harryho Pottera, nebude nikdy dosť vďačný pani Rowlingovej, že sa jej v rokoch nástupu internetu, počítačových hier podarilo vyvolať u detí túžbu po čítaní a objavovaní krásy tohto spôsobu trávenia voľného času.

Mnohí si možno pri pohľade na začítané ratolesti spomenuli na svoje detské roky a fascinovanie príbehmi Winnetoua a jeho bieleho brata Old Shatterhanda, obávali sa o Koženú pančuchu a posledného Mohykána, spolu so Sherlockom Holmesom pátrali po viac či menej prefíkaných zločinoch a desili sa pri mene profesora Moriartyho – netušiac ešte, že sa tak pripravujú na Fiodora Dostojevského, Umberta Eca, Salmana Rushdieho, Friedricha Dürenmatta, ale prípadne aj na Johna Le Carrého, bratov Strugackých, Michaela Connellyho,Georgea R. R. Martina, Neila Gaimana či Roberta Harrisa, ak ostali pri žánrovej literatúre, určenej dospelému čitateľovi.

Kornel Fö ldvári mal z týchto žánrov prečítané všetko podstatné, čo vyšlo v našich končinách do začiatku sedemdesiatych rokov, a orientoval sa rovnocenne v domácej, sovietskej i v západnej produkcii, dával do protikladu dej pokleslých žánrov a nudu tzv. vysokej literatúry, všímajúc si aj to množstvo geografických, historických, prírodopisných či astronomických informácií, ktoré čitateľ takejto literatúry vstrebával popri hltaní dobrodružstiev svojich hrdinov, kapitánom Nemom počnúc a Heinrichom Schliemannom napríklad končiac.

„Som dokonca presvedčený, že z dobrodružných románov načerpá mladý čitateľ viac poučenia než z umelecko-náučnej literatúry,“ tvrdí Kornel na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia a hoci by dnes toto tvrdenie možno neobstálo absolútne, na tom, akým spôsobom sa dá efektívne a príťažlivo vyvolať záujem o čítanie a poznanie, sa nič nemení.

Príbeh a hrdina, na ktorom čitateľovi záleží, o ktorého sa obáva a cez ktorého si plní svoje sny, to je cesta k čítaniu celoživotnému – aj keď je na jeho začiatku napríklad taký kontroverzný autor ako Karl May. Text venovaný ilustrátorovi mayoviek Teodorovi Schnitzerovi je kongeniálnym holdom tomu najlepšiemu, čo sme doma mali. Napokon, záujem o tieto žánre Fö ldvári nestratil ani v nasledujúcich desaťročiach a po uvoľnení pomerov ich aj pretavil do zaujímavých kníh (O detektívke predovšetkým).



Knihomoľ z najbystrejších

Výstrel v zrkadle je uceleným súborom názorov knihomoľa, ktorý si bystrým úsudkom, bezkonkurenčným prehľadom a vášnivým čítaním vydobyl pozíciu guru tejto literatúry - a hoci päťdesiatročné oneskorenie má logické resty neskoršej produkcie a moderných trendov, Földváriho texty a uvažovanie o tejto literatúre sú pre fanúšikov tejto literatúry zaujímavé a podnetné aj dnes. Spôsob, akým o tzv. pokleslých žánroch píše Kornel Földvári, ako nachádza jej pozitíva pri zobrazovaní spoločností, jej prednosti oproti tzv. vysokej literatúre, je rehabilitáciou žánrovej literatúry a jej čitateľov dodnes.

„Kniha tvorí kompaktný celok a jej nosnou myšlienkou je oslava čítania, čítanie ako dobrodružstvo, chválospev kvalitnej dobrodružnej literatúry, ktorá človeka motivuje k čítaniu ako celoživotnej záľube,“ píše vydavateľ Súborného diela Kornela Földváriho a zbavuje fanúšikov tejto literatúry akéhosi pocitu zahanbenia, aké mu uštedrujú tí, ktorí považujú spomínané žánre za literatúru predovšetkým pre tínedžerov.

Ukážka

Uvedomujem si vopred, že tieto meditácie sa pri najlepšej vôli nedostanú asi ďalej ako k improvizáciám a dohadom; problematika totiž ďaleko prekračuje rámec literatúry. Aj keď ide, samozrejme, o diela, na ktoré sa vzťahujú tie isté zásady ako na celú literatúru, exaktný rozbor a definíciu tzv. oddychového či zábavného čítania by mohol podať predovšetkým sociológ v spolupráci s psychológom a pedagógom.

Darmo bude literárny kritik schvaľovať či odsudzovať jej úroveň alebo rekonštruovať jej vývinové tendencie (čím, samozrejme, netvrdím, že to nie je jeho povinnosťou), o príčinách jej popularity nepovie pravdepodobne nič alebo len zlomok.A ak sa občas „zníži“ až k tomu, aby sa ju pokúsil rozdrviť v mene „vyššej“ literatúry, nevyhnutne je odsúdený na neúspech. Odolala dokonca inkvizičnému ohňu a šrotovaniu v období rozvinutého schematizmu, keď ju považovali nielen za škodlivú, ale priamo za reakčnú, pretože vraj odvádza pozornosť pracujúcich od každodenného života.

Ak totiž mienime zotrvať v zdedenej viere, že priemerný človek ešte aj dnes okrem driemania pri televízii či návšteve kina i číta, treba povedať, že vznik tejto literatúry si nevynútil nijaký umelecký manifest či móda, ale priam existenčná nevyhnutnosť každodenného života.