Dobrá správa, Turing žije

Kto napíše stroju algoritmus pre lži?

23. júl 2019 o 12:12 Beáta Beregrad Grünmannová

Ian McEwan: Machines like me (Stroje ako ja), JonathanCape 2019(Zdroj: Archív SME)

Ian McEwan je z tých autorov, na ktorých pleciach stále leží ťažké vrece plné čitateľských očakávaní. Naposledy uspel nevšednou knihou V orechovej škrupinke (Slovart 2017). Rozprávačom príbehu bol hamletovsky naladený, ešte nenarodený plod. Na novinku Machines like me (Stroje ako ja) išla predobjednávka úplne automaticky.



A Yoko Ono?

V poslednom čase sa zdá, že prakticky každý píše dystopiu, aj keď svet, prekonávajúci náš každodenný iracionálny cirkus na kolieskach, je ťažko vymyslieť. McEwan si z dôvodov nie celkom jasných zacestoval v čase, ale trafil niektorú z paralelných realít. Dej románu zasadil do roku 1982. Premiérka Margaret Thatcherová tam vedie vojnu proti argentínskej vojenskej junte.

Ako vieme, je to bitka o Falklandské ostrovy. V skutočnosti Spojené kráľovstvo vyhralo, no v knihe bezcharakterní francúzski obchodníci predali argentínskym generálom také účinné rakety, že britská flotila išla ku dnu. Z Falklandov sa stali Las Malvinas a fašisti jasali. Je jasné, že to znamená koniec politickej kariéry pani Thatcherovej, nástup nových síl, ktoré paradoxne a s riadnym predstihom žiadajú to, čoho sme svedkami dnes. Chcú odchod krajiny z európskeho spoločenstva. Mimochodom, prezident Kennedy prežil Dallas, žije aj John Lennon a Beatles práve vydali nový album. Iste ide o radostné novinky, ale pomerne samoúčelné. Nevieme, čo sa stalo s Yoko Ono.

Aby bola podivná historická melanž kompletná, dozvedáme sa, že Alan Turing sa rozhodol neprehltnúť otrávené jablko, naopak, prehltol ponižovanie pre svoju homosexuálnu orientáciu a po odsedení krátkeho trestu, kde mal čas venovať sa premýšľaniu, spustil predčasnú technologickú revolúciu, ktorej dôsledkom boli samojazdiace elektroautá, mobilné telefóny, robotizácia kam len oko pozrie a konečne aj vznik prvých Adamov a Ev, humanoidov takmer na nerozoznanie od ľudí.

Jedného z Adamov, pretože Evy sa hneď rozobrali, si kúpil aj Charlie, rozprávač deja. Má 32 rokov, je taký nijaký, akosi bez životného smeru a elánu.

Trocha obchoduje na burze, býva v ošumelom byte a je majstrom mizerných rozhodnutí. Vo voľnom čase je zamilovaný do susedy, študentky Mirandy, uzavretej, ale krásnej dievčiny. Charlie zdedí po mame peniaze, ale nekúpi za ne poriadne bývanie, lež prototyp Adama. Od detstva ho fascinuje robotika, antropológia, umelá inteligencia. Ak sa čitateľ potrebuje v danej problematike vzdelať, je na správnom mieste.

(zdroj: Archív SME)

Ian McEwan musel robiť nesmierne podrobné rešerše. Zrejme preto mu bolo ľúto strateného času, a tak ich hádam všetky napchal do knihy, dokonca niektoré traktáty otočil aj viackrát. Výhodou, aspoň vizuálnou, nepochybne je, že kniha tým značne získala na objeme.

Adam zo zástrčky

Adam, verná kópia muža, vizážou typ zdatného robotníka z dokov niekde od Bosporu, potrebuje na to, aby sa prebral, dosť dlhý pobyt v elektrickej zástrčke. Charlie sa má medzitým rozhodnúť, aký mu chce dať charakter. V strachu, aby nevyrobil kópiu seba samého, požiada Mirandu, aby sa stala Adamovou matkou a polovicu vlastností preňho vybrala ona. Digitálni rodičia si veľmi skoro uvedomia, že sú na svoje mačovsky ochlpené dospelé dieťa prikrátki.

Adam je nesmierne inteligentný, pozorovaním a štúdiom postupne získava encyklopedické vedomosti, má prístup do všetkých databáz, úradných záznamov a čo je nepríjemné, nemá rád, ak Charlie a Miranda používajú gombík, ktorý má umiestnený vzadu na krku. Nechápavému Charliemu je nútený zlomiť ruku a napokon ten gombík znefunkční úplne.

Nie je ľahké byť sluhom dvoch pánov, pritom mať nad oboma veľkú prevahu. Vzniká svojský rodinný život, hneď v začiatku skomplikovaný tým, že sa Miranda rozhodne vyskúšať Adamove sexuálne schopnosti, čo mu rozzúrený Charlie vzápätí navždy zakáže opakovať. Adam poslúchne, ale svoju citovú frustráciu si, žiaľ, vybíja v tvorbe tisícov haiku. Týmito básňami morí svojich „rodičov“. Ian McEwan v tejto aj ďalších pasážach dokazuje svoj subtílny zmysel pre humor.

V knihe sa objaví aj samotný Alan Turing, v tom čase už distingvovaný starý pán, sám majiteľ humanoida, ktorého, samozrejme, okamžite rozobral na súčiastky. Charlie je celý bez seba, keď si ho jeho idol pozve na rozhovor. Ukáže sa, že Adamovia a Evy z nejakých dôvodov páchajú samovraždy. Charlieho Adam je v poriadku, potrebuje totiž pomôcť Mirande vyriešiť starý morálny problém s mužom, ktorého z pomsty dostala do väzenia.

Všetci humanoidi prvej generácie, Adamovia a Evy, majú nad ľuďmi výraznú fyzickú a výkonnostnú prevahu v každom smere. Problém, ktorý ich zrejme privádza k smrti, je morálny. Naprogramovali im Desatoro, ale nenaučili ich, že jeho aplikácia a trest za jeho porušenie nemôžu byť mechanické. V tomto ohľade sú roboti naozaj len strojmi. Nevedia, že existuje milosrdná lož, že existuje oprávnená pomsta, aj keď vykonaná neortodoxným spôsobom.

Alan Turing o „AI“, umelej inteligencii rozpráva toľko, že by sa uživil ako anestéziológ, ale položí dôležitú otázku: „Kto napíše algoritmus pre malé milosrdné lži, ktoré ušetria priateľovi trápne chvíle?“ Stroj je bezchybný, ale prevaha človeka je práve v jeho nedokonalostiach, nevypočítateľnosti.



Znepokojivá prognóza

Napriek tomu, že román Machines like me, je zaujímavý, miestami nudný, miestami veľmi pútavý, je zároveň aj znepokojivou prognózou. Zrejme sa nezadržateľne blíži čas, keď väčšinu práce budú za človeka vykonávať stroje, keď sa vytratí individualita, pretože naši noví spoločníci budú mať prepojené mysle. Ľudia budú pravdepodobne žiť s akýmsi stabilným bezprácnym príjmom, ktorý bude slúžiť ako poistka proti hladovým vzburám.

Zároveň budú disponovať veľkým množstvom voľného času a to nie je až také príjemné, ako sa môže zdať. Pre ľudí tvorivých, od prírody lenivých, meditatívnych, to bude fajn. Sú však aj mnohí, ktorí svoju hodnotu odvádzajú od úspechu v práci, nevedia si poradiť s voľnom, a už vôbec nie s odchodom do dôchodku. Bude pribúdať depresií, vrážd, samovrážd? Čo sa stane s ľudstvom a planétou? Možno to Ian McEwan vyrieši v nasledujúcej knihe.