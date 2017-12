Röyksopp vydávajú nový album a sľubujú koncerty

BRATISLAVA 13. mája (SITA) - Nórske duo Röyksopp, ktoré si podmanilo svet v roku 2002, už o mesiac pripravuje vydanie nového albumu. "V roku 1993, keď sme ešte chodili do školy, hrali všetci na gitary a my sme takmer dostali bitku, keď sme začali experimentovať s elektronikou," spomína na začiatky skupiny Svein Berge. Po skončení školy išli každý svojou cestou a znovu sa stretli pred pár rokmi v Bergene, kde založili Röyksopp. Torbjörn Brundtland opisuje ich hudbu ako hľadanie pravdy.

Debutový album Melody A.M. zaujal klubovú generáciu, aj starších poslucháčov. Nápadito totiž spojili zvodnú melódiu a retro zvuky s elektronickým experimentom. V čase, keď sa mládež začínala na tanečných parketoch nudiť, ponúkli Röyksopp sviežu muziku s klubovými koreňmi, ktorá sa dobre aj "len tak počúva." Presne týmto zaujali hity Poor Leno, Remind Me a Eple. Ako vraví Svein, "objavili sme niečo zvláštne a myslíme si, že práve to ľudia naozaj chcú."

Nový album The Understanding vyjde vo Veľkej Británii už 27. júna, všade okrem USA bude dostupný o deň neskôr. Predchádzať mu bude singel Only This Moment.

Na oficiálnej stránke www.royksopp.com dvojica sľubuje už čoskoro oznámiť aj termíny živých vystúpení.