Bohemian Rhapsody je najstarším videoklipom na YouTube s miliardou videní

Video nepatrí ani do prvej stovky najprehrávanejších na YouTube.

23. júl 2019 o 22:02 TASR

LONDÝN. Oficiálny videoklip k skladbe Bohemian Rhapsody od britskej rockovej skupiny Queen z roku 1975 sa stal najstarším videom svojho druhu, ktoré na zdieľacej webovej stránke YouTube zaznamenalo miliardu zhliadnutí.

Podľa utorkovej správy stanice BBC ide o prvé video pôvodne zverejnené v 70. rokoch alebo v akomkoľvek roku pred 90. rokmi, ktoré dosiahlo tento míľnik.

Prvým hudobným videoklipom, ktorý na YouTube dosiahol miliardovú sledovanosť, sa stal v roku 2012 videoklip k skladbe Gangnam Style od juhokórejského speváka Psy; v súčasnosti má už 3,3 miliardy zhliadnutí.

Rekordérom v tejto bilancii je však videoklip k skladbe Despacito od Luisa Fonsiho, ktoré má 6,3 miliardy zhliadnutí.

Bohemian Rhapsody napriek dosiahnutému úspechu nepatrí ani do prvej stovky najprehrávanejších videí na YouTube.

Ešte pred pondelkom bol jediným hudobným videoklipom pochádzajúcim z 20. storočia, ktorý sa mohol pochváliť jednou miliardou zhliadnutí, November Rain od americkej hardrockovej skupiny Guns N' Roses.

Bohemian Rhaposody, ktorú napísal zosnulý frontman Queenu Freddie Mercury, zaznamenala na YouTube nárast sledovanosti po vlaňajšom uvedení rovnomenného biografického filmu. Ten samotný zaznamenal obrovský komerčný úspech, keď zarobil 903 miliónov dolárov a získal štyroch Oscarov a dva Zlaté Glóbusy.

Dvaja zostávajúci členovia skupiny, Brian May a Roger Taylor, oslávili úspech skladby na YouTube nahraním novoremasterovanej 4K-verzie videoklipu. "Vždy, keď ju počujem, vychutnám si to," vyhlásil 72-ročný gitarista a skladateľ Brian May.