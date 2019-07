Ovládne popmusic Hollywood?

Životopisné filmy o zlatej ére

Životopisné filmy o zlatej ére popmusic sa stávajú novou módou. Vyrozprávať príbehy o vzostupoch a pádoch rockových a popových hviezd znamená pritiahnuť do kín znova nostalgiu. Renesancia zlatej éry? Či posledný výpredaj?

Vo štvrtok 30. mája 2019 sa aj v slovenských kinách začal premietaťRocketman, životopisný muzikál o živote a diele žijúcej legendy popmusic Eltonovi Johnovi, snímka, ktorá mala okázalú celosvetovú premiéru na festivale v Cannes a o ktorej už odtiaľ išiel chýr, že teda znovu je to niečo. Bomba, spektákel, udalosť.

Že režisérovi Dexterovi Fletcherovi sa podarilo nakrútiť aspoň taký dobrý film akoBohemian Rhapsody, že filmový Elton je aspoň taký presvedčivý ako Rami Malek, že výprava je rovnako autentická a všetky také tie superlatívy, ktoré by do kín prilákali aspoň toľko divákov, koľko práve Bohemian Rhapsody, čo už teraz vieme, že sa nestane. Aspoň na Slovensku určite nie, nostalgická snímka oslavujúca Fredyho Mercuryho totiž len do 31. decembra 2018, teda za necelé dva mesiace, prilákala do kín neuveriteľných 323 147 divákov a stala sa divácky najúspešnejším filmom minulého roku.

No a toto saRocketmanovi nemôže podariť, už na predpremiérach bolo totiž vidno, že fanúšikovská základňa Eltona Johna je na Slovensku dramaticky menšia ako tá Mercuryho, čo je však vlastne celkom jedno, lebo o kvalitách filmu to nevypovedá vôbec nič.

Zlatá éra ešte raz

Iné je zaujímavé, a to saRocketman v kine ešte ani nezačal, len sme sa dívali na trailery, kde sme sa dozvedeli, že v najbližších týždňoch až mesiacoch majú v kinách premiéru minimálne dva ďalšie filmy, ktoré prakticky stoja na hudbe pre pamätníkov, na popmusic, ktorá je tridsať, štyridsať, päťdesiat, ba dokonca šesťdesiat rokov stará.

Ten prvý nakrútil skúsený britský režisér Danny Boyle (Trainspotting, Pláž, Milionár z chatrče) podľa scenára rovnako renomovaného Richarda Curtisa (Štyri svadby a jeden pohreb, Notting Hill, Láska nebeská), volá sa Yesterday a je o svete, z ktorého sa stratili Beatles, nikto nevie, že žili a tvorili, okrem chlapíka, ktorý si ich pamätá ako jediný a začne ich skladby vydávať za svoje.

No a ten druhý filmOslepený svetlom (Blinded by the Light) vynikajúcej indickej režisérky Gurinder Chadhaovej je o Bruceovi Springsteenovi, respektíve o tom, ako sa jeho hudba podpísala na mladom Indovi a je inšpirovaná skutočnými udalosťami, čo, ako vieme, môže znamenať hocičo.

Ak k tomu pridáme nedávno na Netflixe uvedený filmThe Dirt, adoračno-rekapitulačný životopisný film o skupine Mötley Crue, chtiac-nechtiac musíme čeliť faktu, že ani nie v rozmedzí jedného roka vzniklo hneď päť veľkých hollywoodskych filmov veľmi výrazne podmienených starou hudbou, a ak budú divácky úspešné ešte aspoň dva z nich, čaká nás v horizonte jedného až troch rokov ďalší masívny módny trend.

A ďalší v poradí

Lebo veď ako k tomu prídu fanúšikovia Madonny? Alebo Michaela Jacksona? Alebo – a sem si dosaďme prakticky ktorúkoľvek ikonu popmusic – tí si filmy o svojich idoloch nezaslúžia? Tí by si do kina neprišli zaspomínať? A čo všetci ďalší, ktorí síce fanúšikmi neboli, ale pamätajú si a prirodzená zvedavosť im nedovolí nejsť sa pozrieť na film z čias, keď prirodzeným prostredím popmusic nebol internet, ale hudobné časopisy, koncertné pódiá, kamenné veľkoobchody s hudbou a konvenčná televízia reprezentovaná trebárs MTV?

Odpovedať azda ani netreba a vôbec to nemusí byť problém, len človeku zostane akosi smutno, lebo nová, súčasná popmusic sa znova bude javiť slabšia a zbytočnejšia a komerčnejšia a znova sa bude posilňovať mýtus zlatého veku, akože lepšie už bolo, a aj popmusic bola lepšia a tak vôbec a pri tom je to celé iba o tom, že mainstream zaňuchal príležitosť a pokúša sa znova ešte raz predať seba samého.

Najväčší fanúšik

Presne akoRocketman, film o popovej ikone Eltonovi Johnovi, o chlapíkovi, ktorého som v detstve a ranej mladosti síce evidoval, ale ak by som pripustil, že sa mi jeho hudba páči, vlastne by som sa spoločensky úplne znemožnil, čo je tá najväčšia tragédia, ktorá sa trinásťročnému metalistovi môže prihodiť.

Elton John bol predsa popina, možno rešpektovaná v mainstreame, nie ako brilantný hudobník, autorský interpret a skladateľ, ale ako ten, čo sa kamaráti s princeznou Dianou, rozpredáva svoj extravagantný šatník a preváža sa na červenom Rolls Royce sovietskym Ruskom, spievajúc o akejsi Nikite.

Elton John, o ktorom sa v slušnej spoločnosti ľudí, ktorých hudobníckymi métami boli King Crimson, YES, Frank Zappa a Jethro Tull, predstiera, že neexistuje a priamočiarejší rockeri a metalisti ním pohŕdajú ešte viac ako Depeche Mode. To by bol film,Music for the Masses, multiplexy zahltené davom päťdesiatročných čiernoodencov, jedno oko nezostane suché, nie Rocketman, ktorého fanúšičky zo sedemdesiatok dnes fičia na Šlágr TV a do kina už by ich nedostal ani Rudolf Cortés.

Ale ono je to vlastne v poriadku,Rocketman totiž nie je film nakrútený fanúšikmi pre fanúšikov, ak teda budeme ignorovať skutočnosť, že ho spoluprodukoval sám Elton John, už vo filme vykreslený ako svoj najväčší fanúšik, ale snímka, ktorej ambíciou je zabaviť kohokoľvek, bez akéhokoľvek vzťahu k hlavnej postave. Veľmi dobre nakrútený filmový muzikál pripomínajúci, že ak si niečo obľúbia milióny ľudí, nemusí to byť automaticky hlúpy banálny primitívny gýč pracujúci len a výhradne s prvou signálnou sústavou. Začíname v liečebni, kde ikony popmusic zvyknú končiť, aby sme sa v retrospektívnom rozprávaní dozvedeli, ako sa z nesmelého upätého britského chlapca stal muž, ktorý je ochotný vystupovať pred ľuďmi vo farebnom blýskavom kostýme vtáka a ešte mu to podľa všetkého robí radosť.

Príbeh, ktorý milujeme

Ten príbeh až otrocky napĺňa tisíckrát využitú schému o vzostupe a páde, mladík objaví talent, mladík objaví rock´n´roll, mladík objaví hviezdu, čo v ňom drieme, vyletí na nebo, kam patrí, a pri pohľade dolu objaví seba samého, čo mu v konečnom dôsledku zabráni padnúť až na skutočné dno, takže vlastne typická selfterapia trvajúca plus mínus dvadsať rokov. Už sme to videli mnohokrát, sme stále o krok vpred, presne vieme, čo bude nasledovať, a tak máme čas sústrediť sa na toto konkrétne spracovanie.

Ako Elton John prišiel k svojmu pseudonymu, k svojmu dvornému textárovi, ako objavil soul a rhytm & blues, teda tie v jeho prípade nakoniec zásadnejšie vplyvy, ako bol rock´n´roll, ako sa presadil, zbohatol, zopsul, to všetko v rámci umeleckej licencie, ktorá so životopisnými faktami pracuje viac-menej realisticky. Vzniká portrét zaujímavého človeka, ktorý diváka môže prekvapiť priamo úmerne tomu, ako už Eltona Johna pozná, respektíve, čo už o jeho živote vie. A tu je dobré pripomenúť tiež výborný celovečerný dokument Elton John: Me, Myself & I z roku 2007, ktorý priamo s Eltonom Johnom nakrútil režisér James Strong.

Toľko k príbehu a azda je to i dosť,Rocketman je totiž ten koncept filmu, v ktorom nie je ani tak dôležité, čo sa ukazuje, ale ako sa to ukazuje.

A tu preukazuje svoje mimoriadne kompetencie Dexter Fletcher, režisér snímky, chlapík, čo po Bryanovi Singerovi dokončoval Bohemian Rhapsody a už má vo svojej filmografii minimálne jeden film o extrémnom čudákovi, ktorý sa dokázal presadiť.Orol Eddie (Eddie the Eagle) sa to nazýva, tiež ide o biopic a tiež v tom sledujeme kariéru mimoriadneho outsidera. No, a Dexter Fletcher, pôvodne herec a režisérsky naturščik, režíruje Rocketmana, akoby v ňom aj hral, bez odstupu a bez rešpektu, vďaka čomu vzniká mimoriadne autenticky pôsobiaci obraz Eltona Johna.

Hviezda v hlavnej úlohe

Film, ktorý pôsobí, akoby v ňom hral Elton John sám, a nie Taron Egerton, ktorého mimoriadnu hereckú plasticitu si už Fletcher vyskúšal práve vOrlovi Eddiem. Tohto roku tridsiatnik Egerton nie je žiadnym hereckým nováčikom, dokonca už ho môžeme vďaka dvojici filmov Kingsman: Tajná služba a Kingsman: Zlatý kruh považovať aj za filmovú hviezdu, a to aj napriek tomu, že herecky participoval na azda najhoršom blockbusteri posledných troch dekád Robin Hood, avšak príležitostí ukázať, ako veľmi je schopný herectva v skutočne dramatickom zmysle slova, ešte veľa nedostal.

Po tom, čo predvádza vRocketmanovi ako herec a vlastne i ako spevák, keďže svoju úlohu aj naspieval, je to však len otázka času. Egertonova schopnosť v úlohe sa takmer doslova rozpustiť, akože zostane len stvárňovaný charakter, z herca takmer nič, ho priamo predurčuje pre veľké dramatické, herecky okázalé filmy. A už celkom na vážno, nie v úlohe chlapíka, ktorého najzjavnejším vonkajším charakterovým rysom okrem narcizmu sú extravagantné okuliare.

Preto je Rocketman výborným filmom a prísľubom, že keď sa budú budúce filmy o ikonách popmusic nakrúcať takým spôsobom ako on, nepôjde len o lacný výpredaj starej popmusic, ale o jej skutočnú renesanciu.