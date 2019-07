V koži Pedra Almodóvara

Máte niečo proti sentimentu?!

25. júl 2019 o 10:10 Miloš Ščepka

Napriek tomu, že si renomé vydobyl vo filmoch Pedra Almodóvara, kde ako jeho alter ego často hral homosexuálov, uchytil sa ako typický filmový macho v Hollywoode a teraz sa k Almodóvarovi vrátil. Antonio Banderas.

Jeho expresívny herecký prejav s nádychom sebaironického nadhrávania v správnom čase na správnom mieste ideálne zapadol do módneho postmodernistického nádychu americkej filmovej komercie. Lenže navzdory statusu hollywoodskej superstar sa mu Zlaté glóbusy i Oscary vyhýbajú a najviac festivalových hereckých ocenení má práve za Almodóvarove filmy.

V roku 1989 účinkoval v jehoSpútaj ma! Potom prešli viac než dve desaťročia, kým sa k Almodóvarovi, už ako svetoznáma populárna hviezda, vrátil a v roku 2011 nakrútili spolu mysteriózny triler Koža, v ktorej žijem, symbolický príbeh o tvaroch, tvárach, forme a obsahu. O dva roky nasledovala dodnes nedocenená metafora Rozkoš v oblakoch, ktorú distributéri nesprávne promovali ako bláznivú komédiu. Po dvojici snímok, zdanlivo abstrahovaných od skutočnosti, nakrútili Banderas s Almodóvarom v intenciách prísneho realizmu, hraničiaceho s verizmom, psychologickú drámu Bolesť a sláva. Almodóvar za ňu opäť raz nezískal Zlatú palmu festivalu v Cannes, zato Banderasovi porota pririekla cenu za herecký výkon.

Pre mladšie publikum, ktoré nepoznáLabyrint vášní (1982), Matador (1986), Zákon túžby (1987), Ženy na pokraji nervového zrútenia (1988) či už menovaný Spútaj ma! - a Banderas sa mu spája len s Desperadom, Zabijakmi, Evitou, Zorrom či Vikingmi, môže byť rola homosexuálneho umelca intelektuála šokujúca. V skutočnosti sa však Banderas v Spojených štátoch herecky uviedol práve homosexuálnou drámou Philadelphia, v réžii Dána Billa Augusta hral v adaptácii románu Isabel Allendeovej Dom duchov a dokonca ašpiroval na filmové alter ego iného majstra autorského filmu – Woodyho Allena. Teraz v Bolesti a sláve nie je ani tak Almodóvarovým druhým ja, ale skôr hrá svoju predstavu, ba vlastne interpretáciu Pedra Almodóvara.

Z filmu Bolesť a sláva (zdroj: Foto: Magic Box Slovakia)

Deväť a trištvrte

Na rozdiel od FellinihoOsem a pol, ku ktorému ho médiá často prirovnávajú, je Bolesť a sláva o tvorivej a ľudskej kríze kedysi slávneho filmára Salvadora Malla, spôsobenej vekom. Staroba prináša choroby, ale ťaží i výčitkami svedomia, komplikovanými vzťahmi, nezatvorenými a nevyriešenými konfliktmi. O tom, že Mallo je Almodóvar, niet najmenších pochýb. Nie iba preto, že sa oblieka ako on, správa ako on, rozpráva, gestikuluje a pohybuje sa ako on, ale aj Mallov byt je kópiou Almodóvarovho madridského obydlia.

Zdravotné problémy Salvadora Malla sa ponášajú na tie skutočné Almodóvarove vrátane operácie chrbtice. A predovšetkým: matka Jacinta, prvý milenec Federico i obľúbený herec Alberto Crespo sú Almodóvarova matka, jeho prvá láska a… Antonio Banderas.

Matka budúceho filmára výrazne ovplyvnila a formovala. Vo filme ju ako mladú hrá režisérova stála spolupracovníčka Penélope Cruz a ako starú Julieta Serrano, s ktorou Almodóvar i Banderas spolupracovali na filmochMatador, Spútaj ma! a Ženy na pokraji nervového zrútenia. Obe dámy sa postavy zhostili s gustom a spolu vytvorili jediný jedinečný charakter.

Federico Delgado bol Mallovou prvou a najintenzívnejšou láskou. Prerušený a nijako neuzatvorený vzťah režiséra trápi. Vo filme dospeje do zmierlivého finále, no Almodóvar priznáva, že realita až taká katarzná nie je. Drobnú, ale významom silnú rolu stvárnil argentínsky herec Leonardo Sbaraglia (Denník nymfomanky, Divoké historky).

Napokon Alberto Crespo. Herec, ktorého nazývali „Mallovým chlapcom“, podobne ako v našom skutočnom svete Banderasa nazývali „Almodóvarovým chlapcom“. Lenže Mallo sa s ním pred dvadsiatimi rokmi, po premiére spoločného filmu, rozišiel v názore na poňatie roly, vzdialili sa jeden druhému, Crespo spravil kariéru za morom v Mexiku, stal sa slávnym, ale vrátil sa do Madridu a namiesto práce sa oddáva heroínu. Pri príprave obnovenej premiéry Mallo uzná, že Crespo pred rokmi so svojou koncepciou vystihol postavu presne – a chce sa s ním zmieriť. Sú tu však dve prekážky, dve otlčené egá: Crespo a Mallo. Či sa na pravde zakladá aj závislosť od drog, môžeme len hádať.

Filmové matriošky

Hoci sme ešte asi nevideli také „disciplinované“ realistické Almodóvarovo dielo, nebol by to on, ak by doň účelne nezakomponoval divoké hry. Len tentoraz sú hlbšie a rafinovanejšie než excentrické charaktery, vizuálne divoké scény a provokatívne príbehy, typické pre Almodóvara z konca osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokov. Antonio Banderas teraz hrá Salvadora Malla/Pedra Almodóvara a postavu Alberta Crespa, ktorej predobrazom je Banderas, stvárnil baskický herec Asier Etxeandia. Pre skutočného Banderasa muselo byť neobyčajným zážitkom hrať svojho priateľa Almodóvara a interagovať s Etxeandiom v role Crespa – ergo so sebou samým...

Almodóvar však v hre s (pseudo alebo meta)realitou ide ešte ďalej a filmový Alberto Crespo inscenuje v malom madridskom divadle Mallovu autobiografickú poviedku do podoby monodrámy tak, že hrá Malla, stáva sa ním. Vtedy teda Etxeandia hrá Banderasa hrajúceho Almodóvara… Čím ťažšie je to opísať, tým väčším pôžitkom je sledovať a prežívať túto obdobu ruských matriošiek na filmovom plátne.

Banderasov prejav je striedmy, skôr tlmený. Po hollywoodskom machovi niet ani stopy. Útly, smutný, vystrašený a zmätený starý muž so sklonom k hypochondrii sa izoluje od ľudí, spoločnosti, sveta a uzatvára sa do seba, do sveta spomienok, dávnych pocitov a emócií. Je to postava subtílna, krehká, zraniteľná a vnútorne neistá. Guido Anselmi vo FellinihoOsem a pol bol mladý muž v kríze stredného veku, ktorého v rozlete zastavila nečakaná sláva.

Almodóvarov a Banderasov Alberto Mallo sa izoláciou od blízkych pripravil o inšpiráciu, no najmä o motiváciu. Nenakrúca už nie preto, že by nevedel čo alebo ako, ale preto, že nevie prečo, že sa mu nechce. Je to kríza alebo prirodzený vývoj? Ťažko povedať. Vek samotný nehrá rozhodujúcu úlohu. Už spomínaný Woody Allen nakrúca filmy i ako 83-ročný. A legendárny portugalský filmár Manoel de Oliveira režíroval, ale aj chodil na filmové festivaly a prehliadky až do svojej smrti v roku 2015, vo veku nedožitých 107 rokov!

Salvadora Malla bolí život. Usiluje sa teda žiť čo najmenej. Aj pomocou drog sa utieka k pasívnemu vegetovaniu. Lenže to je v príkrom rozpore s jeho náturou. Spletité vzťahy, ktoré vo filme upratuje, možno nie sú príčinou jeho krízy, ale práve naopak: držia ho pri živote a ponúkajú nádej na cestu von z utrpenia.

Jedna z línií napovedá, že ústredná postava rieši základné existenciálne otázky, ktoré pred ňou vyvstali v súvislosti s podozrením zo zhubnej choroby. Salvador Mallo bilancuje. Účtuje so životom. Antonio Banderas ho stvárnil nie ako skvelý herec, ale ako oddaný priateľ Pedra Almodóvara, s úprimným a hlbokým citom. Podobne ako Almodóvar, aj on doBolesti a slávy investoval celý svoj – nielen umelecký – život.

Máte niečo proti sentimentu?!