Lars Kepler: Povolanie spisovateľa je veľmi osamelé, preto píšeme spolu

Písať krimi je ťažšie ako romantiku

25. júl 2019 o 11:11 Róbert Kotian, Lucia Lackovičová

Alexander Ahndoril a Alexandra Coelho Ahndorilová sú skutočné mená manželskej dvojice, ktorá oslovila fanúšikov krimi žánru románmi fiktívneho autora, ukrytého pod pseudonymom Lars Kepler. Po štrnástich rokoch manželského života a samostatnej tvorby sa rozhodli písať spolu – a mnohí čitatelia sú im za to vďační.

Predtým, ako ste vytvorili Larsa Keplera, každý z vás písal samostatné knižky. Čo vás viedlo k tomu, že ste začali písať spolu? Mali ste za sebou asi štrnásť rokov manželstva, malo to vplyv na vaše rozhodnutie?

Alexander Ahndoril (ďalej A): V podstate sme začali spolu písať preto, že sme písať spolu chceli. Spisovateľské povolanie je veľmi osamelé, uprostred písania nemôžete hovoriť o tom, nad čím práve rozmýšľate, o svojom príbehu, napriek tomu, že ním stále žijete, máte ho v hlave. Ja som napríklad písal jednu knihu sedem až deväť rokov a to bolo sedem až deväť rokov nášho manželstva, keď som nemohol hovoriť o svojej práci, o svojich myšlienkach. Toto zažije v podstate každý spisovateľ.

Má napríklad napísaných sto strán rukopisu, ide so svojím priateľom na pivo, porozpráva mu o tomto príbehu, a keď chce na druhý deň pokračovať v písaní, zistí, že jeho príbeh zomrel. Musí tieto strany vymazať, lebo ich už povedal. Takúto chybu urobí spisovateľ iba raz v živote. Naučí sa, že počas písania musí mlčať. My sme však nechceli byť takíto osamelí, chceli sme robiť veci spolu a vedeli sme, že musíme nájsť spôsob ako spolupracovať.

Pôvodne, keď vznikal Lars Kepler, chceli ste, aby vaša identita ostala utajená. Napriek tomu už po prvej knihe Hypnotizér vás odhalili, nie je to teda príbeh Eleny Ferranteovej napríklad. Čo ste stratili a čo získali tým odhalením?

Alexandra Coelho Ahndorilová (ďalej C): Naozaj, vo Švédsku sa to tajomstvo stalo veľkou vecou, nastal pohon za tým, kto sa skrýva za menom Kepler, miestami to bolo až bizarné a agresívne. Naozaj sme sa v tom čase veľmi báli. Až som si hovorila, či je to zločin mať umelecké meno.

A: Mysleli sme si totiž, že náš úspech závisí aj od toho, aby sme ostali v utajení, aby knihy hovorili samy za seba.

C: Teraz, pri spätnom pohľade, vnímame ako to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, že naša identita bola odhalená. Keď sme sa rozhodovali, že napíšeme knihu pod pseudonymom, netušili sme, že sa kniha predá do toľkých krajín, a mysleli sme, že takto oddelíme naše samostatné autorské štýly. Zistili sme však, že sme získali úžasné možnosti v rámci kreativity, že môžeme cestovať, stretávať sa s čitateľmi a novinármi a dokonca robiť spoločne aj potrebné rešeršovanie k rukopisom.

Kým vyšiel váš prvý spoločný román Hypnotizér, napísali ste viacero úspešných kníh. Alexander napísal deväť románov, dvadsať divadelných hier a jedno operné libreto. Alexandra dovtedy vydala tri historické romány. Nepociťujete istú stratu, že ste sa zamerali na žáner krimi a odstrihli ste sa od svojej autorskej minulosti?

C: Nikdy sme si nepovedali pravidlo, že sa už nemôžeme vrátiť k svojim pôvodným štýlom; ak to budeme chcieť urobiť, tak to urobíme, ale momentálne chceme písať spolu.

A: Žáner krimi považujeme za veľmi bohatý a má v sebe všetky aspekty písania.

Napísali ste knihu Režisér o Ingmarovi Bergmannovi a dostali ste sa pre ňu aj do konfliktu s ním – čo je pravdy na tvrdení, že vraj bol s vami nespokojný? Najprv ju akceptoval, ale neskôr ju považoval za urážlivú. Nebolo pre vás prekvapením, že človek, ktorý tak bytostne odhaľoval najtemnejšie stránky medziľudských vzťahov, na vás tak reagoval?

A: Bergman čítal ešte rukopis a vtedy sme mali dlhý telefonický rozhovor, keď hovoril o svojom otcovi, a ja som mal pocit, že sa mu tá kniha páči. O pol roka vo svojom poslednom televíznom rozhovore sa vyjadril, že túto knihu nenávidí, čo ma šokovalo. Nakoniec som si povedal, že to bol asi jeho štýl, ako si udržať kontrolu nad tou knihou. Napokon, tento aspekt jeho osobnosti som zohľadnil už v knihe.

Pamätáte si na moment, keď ste si povedali, že budete písať spolu, že vytvoríte postavu detektíva Joona Linnu? Čo bolo vašou inšpiráciou, že toto je ten pravý žáner a že ho chcete písať spolu?

C: Pamätám si, že sme vtedy pozerali film, my sme až televízni maniaci, a keďže v tom čase ešte nebol Netflix, filmy sme si požičiavali, každý týždeň niekoľko noviniek, najmä trilery. Vtedy sme si povedali, že je to zaujímavý žáner a prečo by sme to nemohli skúsiť napísať aj my? Navyše tento žáner má vo Švédsku veľkú tradíciu, tak sme chceli prispieť k tomu, čo už bolo napísané.

A: Obom sa nám tá myšlienka pozdávala a vtedy nás akoby osvietilo. Bol to akýsi aleluja moment.

(zdroj: Archív SME)

Na vašej webovej stránke tvrdíte, že po vytvorení Larsa Keplera už niet vety, ktorú by ste nenapísali spolu, vraj každú vetu už napísal Lars Kepler. Napriek tomu si myslím, že ste výrazné individuality a niekde sa musí prejaviť tá odlišnosť. Dá sa povedať, kde je silná stránka každého z vás?

C: Jedna vec je, že píšeme tie texty a podieľame sa na nich obaja, určite však nie sme rovnakí osobnostne, sme individuality. Na Alexandrovi sa mi páči, že dokáže niekoľkými vetami vyjadriť to, na čo ja potrebujem oveľa väčší priestor. Alexander má oveľa väčšiu autoritu v práci s textom.

A: Alexandra je zasa nekonečná studnica nápadov. Naša odlišnosť sa prejavuje aj pri zobrazovaní zbraní – Alexandra dominuje pri ručných zbraniach, ja som zasa lepší pri boji zblízka.

C: Musím však povedať, že nemám rada zbrane, som pacifistka, ale na opisovaní používania zbraní je niečo meditatívne, koncentrujúce až upokojujúce.

Dostávate sa do situácií, keď Alexandra povie, obesme ju, a vy poviete, radšej ju podrežme - prípadne naopak? Vo vašich knihách je dosť násilia – kto rozhodne o tom, ako odstránite niektorú literárnu postavu?

A: Zápletku románu máme vopred vystavanú, vieme, ako sa bude dej vyvíjať, ale naše postavy si niekedy začnú robiť, čo chcú a nechcú zomrieť, rady by ostali nažive. Aj keď sme sa predtým rozhodli, že ich zlikvidujeme, môže sa stať, že hoci mala zomrieť, ja pošlem Alexandre text, v ktorom unikla smrti, a Alexandra sa pýta, čo sa stalo, veď mala zomrieť? (Pohrozím Alexandre ukazovákom, obaja sa rozosmejú – pozn. rk.) V tom momente mi text vráti, musíme sa vrátiť k našej zápletke, rozdiskutovať si, čo sa vlastne stalo a dohodnúť sa. Svoje nezhody riešime diskusiou, je to pre nás dôležité.

Vy ste teda ten mierumilovnejší?

A : Áno.(Alexandra sa smeje, nie je to teda úplne jasné – pozn. rk.)

Vo švédskej krimi jestvuje viacero dvojíc:Maj Sjöwallová - Per Wahlöö, Hans Rosenfeldt - Michael Hjorth , Anders Roslund - Börge Hellström – v iných literatúrach nie je tá spolupráca taká intenzívna. Máte pre to nejaké vysvetlenie?

C: Myslím si, že spolupráca svedčí kriminálnemu žánru.

A: Krimizápletky sú často veľmi zložité, treba o nich veľa diskutovať a rozpracovať do najmenších detailov, je lepšie, keď sú na to dva mozgy.

C: Písať tento žáner je ťažšie ako nejaký romantický príbeh, lebo ak sa v miestnosti napríklad nachádza okno, musí to niečo znamenať, musí naň niečo nadväzovať v ďalšej scéne. Nemôžu ostať žiadne otvorené konce, čitatelia musia dostať odpovede na všetky otázky. Máme radi, keď sa v našich príbehoch vyskytuje veľa zvratov.

Pre anglosaskú krimi je typické sústredenie sa na detektíva a vyšetrovacie postupy. Pri severskej krimi mám pocit, že je dôležité psychické a psychologické prekreslenie postáv, stupňovanie napätia, postupné odhaľovanie a ustavičné zahmlievanie ústredného príbehu, prekvapujúce riešenia. Je takéto písanie ovplyvnené severskou spoločnosťou? Lebo cítim to u viacerých autorov, či sú to Nesbo, Adler Olsen, Horst – stále je u nich priveľa pochmúrnosti, napätia, zvláštností... Keď čítam severskú krimi, mám pocit, že žijete v nebezpečnej krajine .

A: Môžem vás uistiť, že naša krajina je bezpečná, možno to je jeden z dôvodov, prečo si môžeme dovoliť písať takéto temné príbehy. Je to veľmi správny postreh. Možno to spôsobuje tradícia severskej krimi, že sa viac zaoberá psychológiou postáv, ich myšlienkami a pocitmi - a možno tým kľúčovým slovom a pre nás najdôležitejším je práve empatia. Snažíme sa porozumieť pohnútkam všetkých postáv, nielen hrdinov či obetí, ale aj páchateľov.

Aj najväčší zloduch ako Jurek Walter musí mať pohnútky pre svoje činy. Jurek je otrasná postava, ale ani on sa nenarodil ako monštrum, niečo sa u neho stalo, t. j. snažíme sa vcítiť do jeho vnútra, v žiadnom prípade však nesúhlasíme s tým, čo koná. Toto je možno ten rozdiel, že sa snažíme porozumieť postavám – toto patrí k tradícii našej literatúry.

C: Ďalším aspektom je, že my vo Švédsku nie sme nacionalisti. Áno, máme radi svoju krajinu, možno sme trochu sentimentálni, máme krátke letá, veľa jazier, ostrovov, ale ak sa stane nejaký zločin, neberieme to len ako zlyhanie jednotlivca, ale ako zlyhanie celej spoločnosti. Využívame tento žáner aj na kritiku spoločnosti, čo môže byť tiež jedna z odlišností.

O negatívnych prvkoch severskej spoločnosti písal aj Stieg Larsson, vaša veľká inšpirácia. Keď som čítal knihu o Breivikovi od Asne Seierstadovej, tiež asi polovicu knihy sa snažila pochopiť Breivika, jeho mladosť a čo ho doviedlo k tým tragickým činom. A to bola non fiction. Je typické pre severskú spoločnosť, že skôr ako zareaguje na to, čo sa deje, uvažuje, prečo sa to deje?

C: Áno, snažíme sa pochopiť ľudské konanie, keďže u nás cirkev nemá žiadnu skutočnú moc, ľudia sa nemôžu obracať na kňaza alebo Boha pri rozhodovaní o tom, čo je dobré a čo nie, tak sa musia obrátiť sami na seba alebo navzájom a pýtať sa, čo sa stalo a a čo bolo príčinou.

A: Krimi ako žáner je výborná platforma na diskusiu, prečo sa takéto veci dejú, prečo sa stal zločin, prečo sa ľudia uchýlia k zlu.

C: Presne.

Slovenský literárny vedec Kornel Földvári, ktorý bol naším najlepším odborníkom na krimi, vysoko hodnotil žáner detektívky a hovoril, že je verným obrazom zlyhaní a pokrivení spoločnosti. Má aj podľa vás žáner krimi takéto opodstatnenie a zameranie?

A: Keďže ide o fikciu, má ísť do veľkej miery aj o zábavu. V dejinách Švédska sme mali asi dvoch sériových vrahov, hoci podľa krimiliteratúry by sa zdalo, že ich boli tisícky, nie je to tak. Neboli to bežné prípady, ale čo sa my snažíme v našich knihách zobrazovať, je, ako to možno fungovalo u sériových vrahov. Možno ide o opísanie najtemnejšej stránky spoločnosti, ale nezovšeobecňoval by som to.

C: Ja si myslím, že literatúra by nemala mať povinnosť niečo opisovať, ale mala by sa voľne rozhodovať, čo bude opisovať. Tá myšlienka je však zaujímavá, lebo krimi opisuje realistické veci alebo tie, ktoré by sa mohli naozaj stať. Na druhej strane možno preto, že ide o súčasné umenie, tak ako každé súčasné umenie je aj istým zrkadlom tej súčasnosti.

Napríklad autori ako Michael Connelly a Stieg Larsson tým, že opisovali pomery v spoločnosti, ale najmä v polícii, prokuratúre a justícii, akoby sprostredkovane poukazovali na zlyhania tých spoločností; u niektorých autorov je to badateľné, u iných, ako aj u vás, už menej. Ale tieto diela sú často presnejším obrazom spoločnosti ako štandardné romány.

A: Áno, krimipríbehy sa začínajú nejakým zločinom, teda zlyhaním, a cez príbeh sa snažíme toto zlyhanie nejakým spôsobom vyriešiť. Nie vždy je to ľahké. Spoločnosť však zlyháva nielen v justícii, nepotrebujeme sa k tomu špeciálne vyjadrovať v našich knihách.

C: Naše knihy sa snažia opisovať univerzálne situácie, ktoré tu boli vždy, či sa vyrieši zločin, alebo nie, čo nás sprevádza po celé dejiny ľudstva, idea spravodlivosti je do nás vštepená už od detstva. Život nie je spravodlivý a my hľadáme spôsoby, ako sa s tým vyrovnať.

A: Náš premiér Olof Palme bol zavraždený uprostred Štokholmu a doteraz to nie je vyriešené. Učíme sa, ako reagovať na zlyhania spoločnosti a nie vždy riešenia nájdeme. Ak dostávame odpovede na niektoré naše otázky v knihách, tak je úľavou čítať o odpovediach na tie otázky. Myslím, že to potrebujeme.

Určite je dobre, ak dobro občas zvíťazí. Aj na svojej stránke píšete, že komunikujete a radíte sa s ľuďmi z polície a zo súdneho lekárstva. Riešite s nimi všeobecne postupy a situácie ešte pred napísaním knihy alebo počkáte, až vás zastihne nejaký problém a zavoláte expertovi – napríklad aké jedy sú najúčinnejšie?

A: Aj, aj. Komunikujeme počas celého procesu. Keď už máme vymyslenú zápletku a vieme, že pôjde o väzenie, ideme ho navštíviť. Ale aj počas písania dôjde vždy na nové veci – napríklad ako čo najlepšie otráviť človeka. Vtedy sa zahĺbime do čítania, správ z forenzného vyšetrovania, zhovárame sa s policajtmi, súdnymi lekármi, vždy záleží na konkrétnom príbehu, každý má svoje špecifiká. Po toľkých knihách však už máme pocit, že sme sa dosť naučili, vieme veľa o topení, škrtení atď., mohli by sme aj zmeniť kariéru.

Mohli by ste sa zamerať na dokonalý zločin. Na svojej stránke píšete, že vaše knihy možno čítať v ľubovoľnom poradí, lebo každá z nich je samostatným príbehom. Stalo sa mi však pri Jo Nesbovi, že som najskôr prečítal asi piaty príbeh Harryho Hola, v ktorom som zistil, že jeho šéf je krivák a spolupracuje s podsvetím, a až potom sa mi dostal do rúk tretí príbeh, kde bola táto informácia utajená, ale ja som to už vedel. Podobnú situáciu som zachytil pri Jurekovi Walterovi, kde v jednom príbehu vraj zomrel, ale v poslednej knihe, v Lazarovi, sa ukázalo, že prežil, čo trochu mätie čitateľa. Asi je lepšie čítať vaše knihy v takom poradí, ako boli napísané, čo je možno moje odporúčanie pre vašich čitateľov.



A: Snažíme sa vyhnúť tomu, aby sme prezradili niečo z našich príbehov v iných knihách. Samozrejme, s Jurekom Walterom sa to nedalo celkom splniť, lebo naozaj ak si najprv prečítate Lazara, tak v Uspávačovi nebudete veriť, že zomrel. Napriek tomu aj tento príbeh funguje samostatne – snažíme sa ich písať tak, aby ich nebolo treba čítať v danom poradí.

C: Ide skôr o samostatné uzatvorené príbehy, ale ak ich čítate v poradí, v akom boli napísané, získate ucelenejší obraz našich postáv.

Bol som prekvapený knihou Ihrisko. Je úplne iná ako knihy s Joonom Linnom. Čo vás viedlo napísať knihu s témou života po živote? Musím priznať, že čítať o tom čínskom prístavnom meste bolo pre mňa občas deprimujúce. Nemám na posmrtný život názor, ale bol by som radšej, keby koniec života vyzeral inak. Prečo ste odišli úplne inam? Myslím, že z tejto témy asi nevytvoríte sériu...

A: Museli sme to napísať. Sme autori, nie sme stroje a ak máme nejaký príbeh, ktorý chceme vyrozprávať, tak to musíme urobiť. Vedeli sme, že tým prekvapíme našich čitateľov, ale takisto sme vedeli, že to prijmú. Celé sa to začalo tým, že môj otec mal operáciu, bypass srdca. Niečo počas operácie zlyhalo a môj otec si prešiel klinickou smrťou. Keď sa prebral, hovoril o druhom svete, ktorý videl, o akomsi čínskom meste a vodách, a bol si tým úplne istý, že na druhej strane to takto vyzerá. Keď po niekoľkých rokoch zomrel, začali sme sa o tom rozprávať a cítili sme, že ak má pravdu a na druhej strane to nevyzerá veľmi spravodlivo, musíme o tom napísať.

C: Je zaujímavé, že keď sme dopísali knihu Ihrisko, pocítili sme úľavu, že sa môžeme vrátiť k Joonovi Linnovi. Akoby nás všetky tie postavy čakali a akoby nám hovorili, kde ste boli, potrebujeme pokračovať.

Profil

Lars Kepler je autorský pseudonym manželskej dvojice Alexander Ahndoril (1967) a Alexandra Coelho Ahndorilová (1966). Vo svojej tvorbe sa zameriavajú na krimiromány s hlavnou postavou vyšetrovateľa Joona Linnu. Inšpiráciou pre pseudonym im boli švédsky spisovateľ krimirománov Stieg Larsson (trilógia Millenium) a nemecký astronóm Johannes Kepler. Na Slovensku im vyšli knihyHypnotizér, Zmluva podľa Paganiniho, Svedkyňa ohňa, Uspávač, Stalker, Ihrisko, Lovec králikov a Lazar.