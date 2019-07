Vy sa ešte smejete?

Humor očami psychológa je cenný a dobrý

26. júl 2019 o 15:15 Martin Kasarda

Dúfam, že sa pán Anton Heretik neurazí, ale najlepšia slovenská kniha o humore sa nazýva Tisíc a jeden vtip a jej autorom je Ján L. Kalina a vyšla v roku 1969. Nebola to psychológia a patopsychológia humoru, teda žiadny vedecký text, ale bola nesmierne vtipná a ľudská.

Tým vôbec nechcem povedať, že by kniha Antona Heretika s lakonickým názvomHumor (Ikar 2019) bola nevtipná či neľudská. Práve naopak, pohľad na humor očami psychológa je nesmierne cenný a dobrý. Pretože smiať sa je známkou duševného zdravia. A sám Heretik Kalinovu knihu považuje za klenotnicu dobrých vtipov a ľudskej múdrosti.

Veda o smiechu

Nedá mi nespomenúť dve vety z úvodu, ktoré potešia každého akademika, ktorý nazrel do útrob byrokracie vedy a zatočila sa mu hlava. Anton Heretik toto poznanie priam aforisticky zhrnul:„S pribúdajúcim vekom sa naďalej znižuje môj záujem o ‚veľkú vedu‘. Zdá sa mi, že prináša veľmi veľa výsledkov a málo múdrosti.“ Jeho kniha o humore je múdra. Nie že by tu nebolo odkazov ako maku na veľa vedy a výsledkov, ale napriek tomu sa nehanbí byť človekom, ktorý vie, že najdôležitejšie je smiať sa.

Ako správna publikácia vedca, ktorý chce popularizovať svoje skúmania, aj táto nesie množstvo príkladov, ktorými autor dokumentuje teoretické poznanie. Príčiny toho, prečo sa smejeme, čo všetko nám pripadá smiešne, v akých situáciách sa zabávame, kedy smiech uvoľňuje a ako vlastne funguje.

Veda o humore sa volá gelotológia a ak by ste chceli získať vskutku fundovaný prehľad o psychologickom, filozofickom i etickom skúmaní humoru, môžete túto knihu vnímať ako ideálny úvod do štúdia. Akurát vás prejdú žarty, keď sa začítate do zoznamu literatúry o humore. Ak by ste chceli toto všetko preštudovať, asi by ste sa stali večným študentom.

Ale tejto úlohy sa múdri ľudia radi zhostia.

Smiech a zdravie

Kniha nesie podtitul Psychológia a psychopatológia komiky, pretože Anton Heretik sa neváha venovať aj temnejším stranám našej hlavy: poruchám a ochoreniam, ktoré sa dajú – napodiv pre nás nepsychológov – diagnostikovať aj pomocou humoru. Schizofrénia či depresie sa totiž vedia prejavovať aj nedostatkom zmyslu pre humor, nerozumením humorným situáciám. Humor funguje, ako píše autor, aj v psychoterapii ako čosi, čo sa dá považovať za lakmusový papierik duševného zdravia.

Sám Heretik je dokonca členom autorského kolektívu, ktorý vytvoril testovanie duševného zdravia humorom, Test vtipov, ktorý sa používa ako doplňujúci diagnostický nástroj. Takže keď vás prejde humor, neklesajte na duchu, nemusíte mať ‚blbú‘ náladu, možno len vykazujete známky duševného ochorenia.

Čítajte s porozumením

Aj keď je kniha Antona Heretika vtipná, nájdete tu aj „dokumentárny materiál vtipov“ či obľúbené príbehy z ambulancií, predsa len to najdôležitejšie poznanie nie je povrchné. Človek je tvor, ktorý sa smeje. A keď sa smeje, má nádej, že na tomto svete ešte má zmysel žiť. V akejkoľvek situácii, dokonca aj v koncentračných táboroch, bol smiech aj obranným mechanizmom a plamienkom života.

Nezabúdajte sa smiať každý deň. A nezabúdajte – citát z knihy Jána L. Kalinu: Kto sa smeje naposledy, o chvíľu umrie.