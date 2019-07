Hľadanie stratenej mladosti

Na konci lásky, na začiatku smrti

26. júl 2019 o 15:15 Martin Kasarda

Na konci lásky, na začiatku smrti: Arthur Less tak nejako vníma svoj stratený život. Na krku päťdesiat, čo v prípade kultúry milujúcej skôr zdatnosť a mladosť nie je víťazstvo.

Arthur Less má za sebou veľké lásky a niekoľko mileneckých vzťahov. To všetko s mužmi, pretože Arthur Less je gay. A spisovateľ, ktorému na besedu prídu traja ľudia. Jeho tvorba, to je pár románov, ale najnovší mu vo vydavateľstve odmietli, a ešte chabá akademická kariéra. Teda nie veľmi úspešný a vlastne tak trochu chudobný.

Veľmi vážne ho neberie ani literárna obec, ale ani gay komunita. Meno si získal len preto, že bol za mladi deväť rokov milencom istého o dosť staršieho veľkého básnika, ktorý však už umiera. A jeho druhá láska sa práve žení či vydáva, teda vstupuje do partnerského zväzku. A keďže Less nechce ísť na svadbu svojho bývalého, vyberie sa cestovať po akademických grantoch a knižných besedách po svete.

Pulitzer bez príbehu

Americký spisovateľ Andrew Sean Greer dostal za knihu Less minulý rok Pulitzerovu cenu. Dostal sa tak do dobrej spoločnosti – Hemingway, Faulkner, Updike, Bellow. Cenu, o ktorej hrdina jeho románu môže len snívať, pretože Arthur Less je čosi ako vždy ten druhý, tretí, štvrtý.

Príbeh románu je akosi bez veľkého príbehu. Rozprávač sleduje tápanie Arthura Lessa, ktorý je v depresii z toho, že má o pár týždňov päťdesiat, čo sa na gaya už akosi nehodí, už nie je ten mladý a pekný. A tak cestuje a my s ním. Sledujeme kaleidoskop príbehov, život gay komunity, prchavé lásky, vášne, alkoholické opojenia, nevoľnosť z jet legu pri prelietavaní z kontinentu na kontinent. A popritom spomienky na mladosť, rekapituláciu a múdre, ironické poznámky na adresu krásy, života a do veľkej miery absurdity nášho bytia.

Postavy sa prelínajú, stretávajú, vynárajú z minulosti ako náhodní frajeri, objavujú, aby Lessovi povedali pravdu a urobili ho ešte smutnejším. Ale čitateľa ešte viac zahĺbeným do tohto tragikomického príbehu.

Stratiť sa pred vlastným ja

Lessov príbeh je hľadaním vlastnej identity päťdesiatročného muža. Nie je to typické „mladícke“ Na ceste či Kto chytá v žite, teda román dospievania a dozrievania. Arthur Less je za zenitom, jeho život vlastne už bol. V päťdesiatke predsa nemá šancu stať sa slávnym autorom, ktorému by hneď neprilepili nálepku – to je ten, čo bol milencom...

Jeho cesta je hľadanie zmyslu života v čase, keď ho asi treba nájsť nanovo. S múdrosťou a uvedomením si chýb. Začína sa satirická cesta, na ktorej Less nestratí len kufor, ale aj predstavu o sebe, dôstojnosť, ilúzie. A nájde? Na cestách by človek mal nájsť samého seba, ale zvyčajne inak, ako si myslel.

Aj keď to vyzerá vážne, ako nejaká filozofická kniha, nie je to tak. Less je vtipný, ironický román o päťdesiatke, pomste osudu a bizarnostiach tohto sveta, ktoré stretnú starnúceho muža. A sú to situácie, ktoré sa dejú nám všetkým v istom veku. Odrazu sa musíme zmieriť s tým, že vek už na dvere neklope, už si ich otvoril. A perspektíva sa zmenila.

Ak občas premýšľate nad tým, či má tento život zmysel, tak začnite čítať so šálkou čaju. Najlepšie osamote, respektíve v spoločnosti s Arthurom Lessom. A pripravte sa na dlhú, často vtipnú, občas trpkú, trochu smutnú, ale stále nádejnú noc. Nešťastie tých druhých môže občas povznášať. A nakoniec to možno celé bude trocha inak a ten láskavý humor vlastne pochopíte ako naozaj láskavý.