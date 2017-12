Madonna odmietla byť v porote na festivale v Cannes

13. máj 2005 o 15:02 TASR

Londýn 13. mája (TASR) - Madonna dostala ponuku byť členkou poroty na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, no odmietla ju, pretože nechcela vynechať svoje pravidelné seansy kabaly v Londýne.

"Hovorili sme o jej členstve v porote, no jej náboženstvo to neumožnilo. Je nám to ľúto, pretože má cenné vedomosti," povedal o členstve Madonny v porote riaditeľ festivalu Thierry Fremaux, ktorého dnes cituje britský denník Daily Mail.

Podľa jeho slov Madonna berie svet filmu vážne a nestavia sa k nemu povrchne. O to viac mu je ľúto, že nemohla byť prínosom pre filmový festival. "Musela by sa vracať do Londýna každú sobotu, alebo každý piatok, takže dva dni by tu počas festivalu nemohla byť, a to by nešlo," vysvetlil Fremaux.

Madonna sa venuje kabale - židovskej mystickej náuke - už takmer osem rokov a každý týždeň sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach kabalistov.