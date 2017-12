Chiki Liki Tu-A sa predvedie v nedeľu v Berlíne

BRATISLAVA 13. mája (SITA) - Svojská kapela Chiki Liki Tu-A mieri do Berlína. V nedeľu sa predvedie na festivale Berlínsky karneval, v rámci ktorého bude po celom meste vystupovať množstvo hudobníkov.

13. máj 2005 o 15:00 SITA

Ako uviedol manažér kapely Juraj Cocher, Chiki Liki Tu-A v Nemecku koncertovala už minulý týždeň, vrátiť by sa tam mali aj na konci júna. Podľa jeho slov chodí skupina do Nemecka koncertovať už tri roky a majú ju tam radi. Okrem toho kapela plánuje aj vystúpenia vo Francúzsku a Belgicku. Po berlínskom koncerte sa však Chiki Liki Tu-A presunie do Prahy, kde ju čaká v stredu vystúpenie v známom klube Roxy. "Kapela tam už vystupovala dva razy a oba koncerty boli veľmi úspešné, prišlo vyše tisíc ľudí," vyjadril sa Cocher. Slovenskí fanúšikovia môžu skupinu vidieť už na budúci týždeň piatok, keď sa predvedie počas akcie Bažant na Mlynoch v Bratislave.