Nový album Čechomoru je už v predaji

13. máj 2005 o 15:04 SITA

BRATISLAVA 13. mája (SITA) - Napriek tomu, že oficiálny dátum vydania nového albumu skupiny Čechomor je až 16. mája, členovia kapely už na oficiálnej stránke www.cechomor.cz informovali, že v niektorých obchodoch sa dá kúpiť už dnes. V pondelok 16. mája už bude k dispozícii vo všetkých hudobných predajniach.

Album Co sa stalo nové... čerpá podobne ako doterajšia tvorba skupiny z ľudových piesní, ale členovia skupiny tvrdia, že sa podstatne líši od tých predchádzajúcich. "Všetkých 15 piesní z albumu pochádza zo zbierok Františka Bartoša a Františka Sušila, sú tam aj slovenské balady, niekedy sme použili pôvodný text, ktorému sme dali našu melódiu," povedal o novinke Karel Holas. Pri nahrávaní so skupinou spolupracovali aj dvaja zahraniční hostia - írsky spevák Iarla O´Lionaird a japonský perkusionista a hráč na flautu šakuhači Joji Hirota. Japonský hosť hrá vo vojenskej piesni - titulnej skladbe celého albumu Co sa stalo nové, v tej brezovskej hore... na samurajské bubny taiko. V piesni Malovaný kostel z Valašska hrá zase na japonskú flautu šakuhači. Album produkoval významný britský producent worldmusic Ben Mandelson.

Pri príležitosti vydania albumu pripravuje Čechomor štyri veľké exkluzívne koncerty, ktoré budú mať koncepciu krstov. Koncerty budú 29. mája v Banskej Bystrici, 30. mája v Bratislave, 1. júna v Brne a 2. júna v Prahe.