Strata dôvery v ľudskosť poznamenala Kafkov život

„Človek pred sebou neunikne“

30. júl 2019 o 11:11 Marek Zákopčan

Meno Franza Kafku je sprevádzané rôznymi prívlastkami – originálny, novátorský, zvláštny, svojský, sugestívny... Reakcie čitateľskej verejnosti na diela tohto nemeckého autora židovského pôvodu z Prahy sú odlišné, no osobne mu nemôžem uprieť jeho „premenlivosť“. Postupom času totiž vnímam (a iste nie som jediný) Kafkovu tvorbu inak. V školských laviciach to bol spisovateľ s podivnými dielami, v učiteľskej praxi ojedinelý literát reagujúci na údel človeka v ťažkých časoch a v súkromnom ponímaní človek, ktorý svoju osamelosť pretransformoval do nesmrteľných textov.

Sklamanie ako hnací motor tvorby

Franz, narodený 3. júla 1883, žil v čase spoločenských, kultúrnych aj vedecko-technických zmien. Človek nielenže bol pomaly nahrádzaný strojmi, ale zároveň sa stával vplyvom vojnových konfliktov len štatistikou, vedľajšou škodou. Nečudo, že sa vytrácala dôvera v ľudskosť, ktorá poznamenala Kafkov život i tvorbu.

Franz Kafka (zdroj: FOTO TASR)

Téma odcudzenia má v jeho dielach viacero odtieňov – trpia ňou rodičia a deti, ženy a muži, a najviac azda jednotlivec v márnom zápase proti systému a byrokratickému aparátu, ktorému sa vyrovná jedine donkichotovský boj s veternými mlynmi. Iste sa nemýlim, ak tvrdím, že texty odrážajú autorov vnútorný svet. Franz mal totiž komplikovaný vzťah s otcom, často sa izoloval od bežného života a dokonca trikrát zrušil zasnúbenie.

Záchrana priateľových zápiskov

Franz Kafka v posledných rokoch života trpel tuberkulózou. Dlhodobé pobyty v liečebných ústavoch mu zabezpečovali priestor na písanie, no napriek tomu vyšli mnohé jeho diela až posmrtne. A to najmä zásluhou Kafkovho priateľa z okruhu pražských literátov Maxa Broda, ktorý sa neriadil inštrukciami v Kafkovom testamente a uchránil jeho rukopisy pred spálením.

Keby vyhovel priateľovmu želaniu, svetlo sveta by nikdy neuzreli tituly ako napríkladProces, Amerika či Zámok. Medzi nepočetné diela, ktoré Kafka uverejnil ešte počas života, patrí aj kultová groteskno-hororová poviedka Premena. Práve ona predstavuje nevšedný pohľad na postoj ľudí k inakosti, nachádzajúci opodstatnenie i v dnešnej zaslepenej spoločnosti. Zaujímavé totiž je, že hoci sa na hmyz začne meniť hlavná postava, zmena v konečnom dôsledku neobíde ani jeho najbližších.

Nenaplnená túžba po intimite

Franz pochádzal zo šiestich súrodencov, no dospelosti sa dožili len jeho tri mladšie sestry, dvaja bratia umreli už v mladšom veku. Je známe, že s príbuznými nemal blízky vzťah, hoci rodinu považoval za nesmierne dôležitú. Dokonca mu robilo problém osamostatniť sa, plány na založenie vlastnej domácnosti napokon stroskotali pre zákernú chorobu.

Rozpor medzi túžbou po samote spojenou s pokojom na písanie a potrebou blízkosti iných ľudí mu znemožňovali nadviazať plnohodnotné vzťahy; ten najdlhší udržiaval s českou žurnalistkou Milenou Jesenskou. Nielenže bola prekladateľkou jeho kratších diel, ale tiež sa zachovala ich listová komunikácia, zahŕňajúca takmer šesťsto hárkov. Je autentickým svedectvom spisovateľovho vnútorného sveta aj ich komplikovaného pomeru. V slovenskom preklade pod názvomListy Milene vyšli v roku 2008.

Všestrannosť nepokojnej duše

Tvorba Franza Kafku nie je zďaleka iba doménou odborníkov na literatúru. Texty, ktoré sú výsledkom zložitého myslenia, podnecujú zvedavosť aj u psychológov či filozofov. Človek sa začiatkom 20. storočia zmieta v neistote, bezmocnosti, ba i depresii plynúcej z neschopnosti nájsť si miesto vo svete a dať dokopy zlomky ubolenej duše. Nedôvera v ľudí a ich pohnútky sa prejavila i vo Franzovom nízkom sebavedomí, pokiaľ ide o hodnotenie vlastných diel. Často sa zbytočne podceňoval – ktovie, či aj preto sa mu najlepšie písalo počas noci? Na okolie padla tma a ticho, ktoré aspoň na chvíľu utlmili démonov číhajúcich v dennom svetle.

Úprimnosť osamelého človeka

Kafkove diela by sa dali označiť ako avantgardné, hoci by išlo o dosť široký pojem. Blízko má napríklad k expresionizmu, človek je zobrazovaný z pohľadu vlastného odcudzenia, no na druhej strane stále hľadá istotu a podporu, i keď ich niekedy nachádza len v sne. Základným postojom je samota ako dôsledok symbolických aj skutočných komplexov, pred ktorou jedinec nedokáže uniknúť ani v spoločnosti. Pod dojmom autorových diel dokonca vzniklo aj prídavné menokafkovský, odkazujúce na človeka ponechaného napospas neznámym, ťažko pochopiteľným silám. Ide pritom o nadčasový pocit, presahujúci obdobie svojho pomenovania. A obávam sa, že postupne bude jeho sila skôr narastať, než že by sa dočkala útlmu.

Odvrátená stránka spravodlivosti

Franz Kafka síce nezažil vrchol rozmáhajúceho sa nacizmu, ale isté prvky výstrahy proti nebezpečenstvu manipulácie a zneužívania moci nie sú jeho textom cudzie. Mal to „šťastie“, že nevidel, ako sa jeho obľúbená sestra Ottilie po zavedení norimberských zákonov rozviedla s nežidovským právnikom, aby ochránila svoje deti. To sa jej aj podarilo, ale napokon sa stala obeťou vojnovej mašinérie. Najprv pracovala ako detská ošetrovateľka v Terezíne a potom bola aj so zverencami deportovaná do Osvienčimu.

Kafka bol aktívny i vo verejnom živote, zaujímal sa o politických väzňov, čo ho raz priviedlo aj ku krátkemu pobytu za mrežami. Zaplatiť kauciu ho motivovala snaha nemeškať na druhý deň do práce v poisťovni. Bol dokonca pri zrode legendy renesančného maliarstva. V roku 1911 navštívil Louvre. Ako stovky ďalších sa totiž prišiel pozrieť na prázdne miesto na stene, kde dovtedy visela ukradnutá Mona Lisa.

Nádeje ohľadom pozostalosti

Franz Kafka sa učil po hebrejsky a bol odberateľom Sionistického listu. Niet divu, že Izrael sa usiloval získať do zbierky jeho pozostalosť. O presunutí písomností zo súkromných rúk potomkov Maxa Broda do izraelskej národnej knižnice rozhodol súd v Tel Avive v októbri 2012. Je možné, že čoskoro dôjde k zverejneniu dosiaľ nepublikovaných rukopisov. Šíria sa dohady, že by sa svetová verejnosť mohla dočkať záverov nedokončených diel, medzi ktoré patrí i zmieňovanýProces.

Proces (úryvok)

V podvečer jedenatridsiatych narodenín K. – bolo to večer okolo deviatej, ulice bývajú v tom čase tiché – prišli do jeho bytu dvaja páni. (...) I keď neohlásili svoj príchod, sedel K., tiež v čiernom, na stoličke blízko dverí a navliekal si pomaly nové, k prstom tesne priliehajúce rukavičky v postoji, v akom očakávame hostí. Zrazu vstal a pozrel zvedavo na pánov. „Vás teda určili pre mňa?“ K. si priznal, že očakával inú návštevu. Zašiel k obloku a pozrel ešte raz na tmavú ulicu. Aj takmer všetky obloky na druhej strane ulice boli už tmavé, v mnohých boli spustené rolety. (...) „Posielajú po mňa starých, podradných hercov,“ povedal si K. a obzrel sa, aby sa o tom ešte raz presvedčil. „Chcú so mnou skoncovať akosi lacno.“

(zdroj: Archív SME)

(...)

Na hrtan K. doľahli ruky jedného z pánov, kým ten druhý mu vrazil nôž do srdca a dva razy ho tam obrátil. Hasnúcimi očami videl K. ešte, ako páni, blízko jeho tváre, s lícom priloženým k lícu, pozorovali rozhodnutie. „Ako pes,“ povedal, bolo to, akoby ho mala tá hanba prežiť.