Komiks a reálna história? Prečo nie?

30. júl 2019

Nie každý kriminálny prípad dokáže byť vyriešený, nie vždy je vôbec záujem nájsť páchateľa. O to viac, ak stopy siahajú do vyšších spoločenských kruhov a vy viete, že vytrvalým vyšetrovaním si veľa priateľov nevytvoríte. Ak sa navyše píše rok 1929, žijete v Berlíne a ste svedkom denných výbuchov poriadne napätej atmosféry, vytvára sa priaznivý predpoklad na silný príbeh.

Komiks Babylon Berlín ním nepochybne je, rovnako ako jeho knižná predloha Mokrá ryba (v nemeckom origináli Der nasse Fisch) a seriálové spracovanie režisérskej trojice Toma Tykwera, Henka Handloegtena a Achima von Borriesa. Komiksovej adaptácie sa ujal ilustrátor Arne Jysch a jeho zachytenie spoločenskej atmosféry aj individuálnych príbehov ukazuje, akým bludiskom bolo hlavné mesto Nemecka na konci dvadsiatych rokov 20. storočia.

Zlý a dobrý policajt

Historické kriminálne príbehy sú medzi čitateľmi pomerne obľúbené, ich atraktivita spočíva medzi iným aj v tom, že ukazujú, ako sa vyvíjali kriminalistické metódy. Je to tak aj v Babylone Berlín, pretože Volker Kutscher si ako spisovateľ zakladá na historických reáliách a faktografických presnostiach, preto aj v komikse nájdeme pasáže venované vyšetrovacím postupom a to nielen pri vraždách, ale aj mravnostných deliktoch. Hlavná postava, komisár Gereon Rath, pracuje na mravnostnom oddelení a ako nováčik v Berlíne nikoho nepozná.

Jeho ambície však presahujú rámec oddelenia a čoskoro sa púšťa svojvoľne do vyšetrovania súvisiaceho s nájdením mŕtveho muža, ktorý nesie stopy mučenia. Vzhľadom na delikátnu situáciu sa rozhodne príležitostne porušiť predpisy aj odporúčania nadriadených a čoskoro začne prekážať viacerým vplyvným ľuďom. On sám si svoju situáciu uvedomuje, no kariérna túžba dostať sa na oddelenie vrážd je silnejšia, a preto podstupuje stále väčšie riziko. Hoci je Gereon sympatický hrdina a jeho úsilie o postup v práci pochopiteľné, morálne dilemy rieši pragmaticky a nestráca čas konzultáciami s kolegami.

Vyšetrovanie ho privedie do prostredia ruských imigrantov a do príbehu o zlate obrovskej hodnoty, ktoré sa stratilo a záujem oň majú viaceré osoby rôznej pochybnej povesti, predovšetkým šéf organizovaného zločinu. Viacerí sa vôbec netaja úvahou, že za zlato by radi nakúpili zbrane a rozdali ich rôznym militantným skupinám pôsobiacim v Berlíne. Vražedný záujem o zlato prejavujú mnohí ľudia, a tak pribúdajú nielen mŕtvi zločinci, ale aj policajti. Gereon sa dostáva aj do veľmi paradoxnej situácie, keď musí vyšetrovať skutok, ktorý on sám spáchal. Aj v tomto prípade pristúpi k riešeniu značne svojsky a uniknúť z takmer neriešiteľných situácií mu pomáhajú aj šťastné náhody. Vplyv náhody sa vyskytuje v príbehu viackrát, až sa zdá, že autor naznačuje, že Gereon nemá svoj život tak pevne v rukách, ako by tomu sám chcel veriť.

Komiks noir

Tam, kde sa román vyvíja postupne a oboznamuje čitateľa s kriminálnym prostredím po krokoch, komiks ide vlastnou skratkovitou cestou a bez okolkov nás vovedie do sveta barov, drog, podsvetia a mafie. Arne Jysch zvolil čiernobielu kresbu a zvýraznil tým niektoré prvky žánru noir, kde hlavnej postave v klobúku s neodmysliteľnou cigaretou a nejednoznačnou morálkou asistuje krásna žena a za rohom striehne nebezpečenstvo ohrozenia života.

Na druhej strane je však pravda, že zatiaľ čo v žánri noir má žena na muža osudový vplyv, v Babylone Berlín to tak úplne nie je. Najvýznamnejšia ženská postava, policajná stenotypistka Charlotte Ritterová, sa v istom bode z deja stiahne a postava grófky Sorokinovej, o ktorej sú v deji pravidelné zmienky, sa z ničoho nič objaví a ešte rýchlejšie aj zmizne. Jej náhla prítomnosť aj absencia ostávajú naďalej tajomné.

Hlavné mužské postavy v noir sú často sebadeštruktívne typy, podobá sa im aj Gereon Rath. Nemá problém požívať alkohol alebo drogy, no robí to s cieľom preniknúť do prostredia zločincov. Nepochádza ani z okraja spoločnosti, už predtým pôsobil ako policajný komisár, má vplyvného otca, ktorý mu zohnal miesto v Berlíne.

Oproti týmto rozdielom má s noir spoločné aj postavenie hlavnej postavy voči establišmentu. Ten nesie náznaky korupcie, polícia rozhodne nemá ani v roku 1929 čistý štít, čo vyčleňuje Ratha z priateľských väzieb s kolegami. Dezilúzia, podozrievavosť, nedôvera sú vykreslené v drobných detailoch, akými sú pohľady, držanie tela, a aj preto komiks nepotrebuje veľký rozsah tam, kde sa literatúra spolieha na slovné opisy.

Príbeh vyšetrovania vrážd je pomerne priamočiary, zároveň však kombinuje vnútorný monológ komisára a na tomto mieste treba oceniť lettering, teda usporiadanie bublín, ich tvar a font písma, pretože uľahčujú rozoznať úvahy od dialógov a iných rozprávačských techník. Lettering je zásadnou zložkou komiksu, vnímame ho pritom až podprahovo, keby však nebol napríklad kompozične dobre zvládnutý, zdalo by sa, že dej nedáva zmysel.

Hoci sa zdá, že ide o dielo jedného autora, v poďakovaní sa dočítame, že viaceré pozadia (pravdepodobne mesta) kreslil ilustrátor Bert Gottschalk. Mohutnosť a veľkoleposť mesta zdôrazňujú dvojstranové ilustrácie, je ich síce len niekoľko, no pôsobia impozantne.

Všetko je o politike

Nezanedbateľné miesto v Babylone Berlín patrí spoločenskej a politickej situácii v roku 1929. Už skĺbenie najdôležitejších protagonistov ukrýva potenciál rozbušky: ruská exilová elita, mafia, špičky polície prepojené na politikov predstavujú jeden diel skladačky. Tie ďalšie prezentuje ulica a rôzne militantné skupiny súperiace o svoj podiel na zmene usporiadania poriadku v krajine. Svoj podiel na pouličnom násilí majú komunisti aj muži v hnedých košeliach, čo vidíme na viacerých scénach. Pre svoje násilné aktivity potrebujú zbrane a na ich kúpu peniaze.

Preto túžba získať zlatý poklad vynesený z Ruska privedie viacerých ku krutým skutkom. Problémom však je, že nikto presne nevie, v akej podobe a kde sa spomínaný poklad nachádza. Je možné, že sa čitatelia budú občas v deji strácať, lebo nie je úplne jednoduché udržať v pamäti všetky postavy a ich úlohu. Vykompenzuje im to však špičkové grafické spracovanie a s tým súvisiace množstvo detailov, napríklad v dianí na ulici alebo v interiéroch domov a bytov.

Politika je všadeprítomná, zmena spoločenskej atmosféry takmer hmatateľne ovplyvňuje život ľudí. Zatiaľ síce nikto nevie, ako sa svet vyvinie, no Arne Jysch na viacerých miestach naznačuje trend, ktorý na seba neskôr preberie podobu celosvetovej tragédie. Prirovnanie Berlína k Babylonu, biblickému mestu, symbolu zmätku a rozmanitosti, je viac ako príhodné. Jysch ukazuje nemecké hlavné mesto ako priestor s viacerými vrstvami: bary, kabarety, nočné podniky, spoločenská spodina tvoria akoby najnižšiu vrstvu, nad ňou bdie mafia a kriminálne podsvetie, o úroveň vyššie je establišment, čiastočne skorumpovaný, no stále s nádejou očistenia.

Nad nimi všetkými zastrešuje dianie politická garnitúra, ktorá sa však pomaly začína otriasať vo svojich základoch. Určitú a nie malú úlohu tu hrá aj tlač, je to akýsi prostredník medzi elitami a paralelným svetom obyčajných ľudí, ktorí o odvrátenej strane Berlína možno ani veľa nevedia. Na podobné rozvrstvenie je komiks ideálne médium.

Ak má niekto predstavu, že komiks je vhodný najmä na fantastiku, tak Babylon Berlín je vynikajúcim dôkazom o opaku. Kriminálny príbeh dokáže poslúžiť ako základ pre svojbytné umelecké dielo rovnako dobre ako akýkoľvek iný žáner.