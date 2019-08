Čo má spoločné modeling s herectvom? Aj na Slovensko prišiel fenomén módnych filmov

Model a herec Juraj Dobiš hovorí o úspechu filmu Mirage.

5. aug 2019 o 14:38 Jana Alexová

Fashion film alebo módny film. Mnoho ľudí si pod tým zrejme ako prvé predstaví známu snímku s Meryl Streep Diabol nosí Pradu alebo celovečerný dokument Dior a ja o slávnom módnom dome Christiana Diora.

Vo svete módy sa však čoraz viac dostávajú do popredia krátke fashion filmy. Zvyčajne majú dĺžku do niekoľkých minút a na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že je to len vyššia forma reklamy.

Slovenský módny film Mirage režisérky a producentky Ivon Skulovej mal premiéru minulý rok na najväčšom festivale módnych filmov – La Jolla Fashion Film Festival v Kalifornii.

Na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes získal cenu v rámci Global Short Film Awards za najlepší módny film.

Ako model a zároveň aj herec v ňom vystupuje JURAJ DOBIŠ, ktorý v rozhovore pre SME priblížil fenomén fashion filmov.

Čo si máme predstaviť pod pojmom fashion film?

Fashion filmy sú inšpirované módou, štýlom a estetikou všeobecne, či už ide o odprezentovanie módnej kolekcie alebo doplnkov, pri ktorých viac ako marketing a reklama je dôležité umelecké vyjadrenie a spracovanie.

Vo väčšine prípadov ide o „nablýskaný klip“ pre módne domy, kde ukazujú svoje oblečenie v čo najkrajšom svetle. Fashion filmy sú krátkometrážne filmy do niekoľkých minút, vďaka ktorým sa vytvára identita značky a prestíž.

Náš film Mirage je rovnako o módnej značke, ale snažili sme sa predovšetkým o pozitívnu atmosféru a celé to postaviť na humornom letnom príbehu s pointou tak, aby to bolo pre diváka zapamätateľné a zároveň hravé.

Aké je prostredie na Slovensku pre vznik fashion filmov?

Juraj Dobiš narodil sa 6. apríla 1989, pochádza z Nitry,

vyštudoval Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, neskôr študoval učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a muzikálové herectvo na Janáčkovej akadémiíi múzických umení v Brne,

od roku 2014 sa venuje modelingu,

film Mirage, v ktorom vystupuje ako herec a model, získal ocenenia na festivale v Taliansku a v Cannes,

najnovšie nakrúca s režisérom Petrom Bebjakom kriminálny seriál Za sklom.

Na Slovensku zatiaľ nie sú fashion filmy veľmi známe, ale postupne sa začína o nich hovoriť aj u nás, síce opatrne, ale je to len otázka času.

Už aj teraz vidieť, že sa dizajnéri čoraz viac snažia experimentovať, že ich kampane nezostávajú len pri klasických fotografiách a módnych prehliadkach, ale skúšajú aj nové alternatívne možnosti.

Tento rok sa napríklad v Bratislave konala po prvý raz slovenská časť svetového filmového festivalu ASVOFF (A Shaded View On Fashion Film), ktorý sa za desaťročie existencie stal kultovým a prestížnym podujatím vo svete módy. Každoročne sa koná v Paríži a predstavuje to najlepšie v rámci umeleckého žánru fashion film.

S filmom Mirage sme sa chceli do slovenskej časti ASVOFF prihlásiť a predstaviť tak našu prácu domácemu publiku, ale podmienky boli nastavené tak, že sa mohli uchádzať len filmy, ktoré predtým neboli uvedené na inom festivale. To sme, bohužiaľ, už nespĺňali.

Áno, v tom čase mal totiž film Mirage už na konte aj dve festivalové ceny. Jednu z nich získal v Cannes. Aká bola teda cesta slovenského módneho filmu Mirage na tento prestížny festival?

Celé sa to začalo na festivale La Jolla Fashion Film Festival v Kalifornii. Film prihlásila režisérka a producentka Ivon Skula a dostali sme sa tak do výberu 68 filmov, ktoré sa premietali na festivale, spomedzi 11-tisíc snímok, čo bolo pre nás veľmi príjemným prekvapením.