Woodstock 50 chcel prekonať všetko. Nakoniec pohorel pre nezáujem umelcov

Organizátori akciu definitívne zrušili.

1. aug 2019 o 15:16 Jana Alexová

BRATISLAVA. Chvíľu sa zdalo, že spomienkový festival Woodstock 50 bude mať po všetkých problémoch aj happyend.

Ešte minulý týždeň jeho organizátori šťastne tvrdili, že preň našli nové miesto a konať sa určite bude, i keď v menšom.

Od apríla sa na nich totiž valila jedna katastrofa za druhou.

Najskôr odstúpil hlavný finančný partner festivalu. Následne prišli aj o sľúbené miesto - pretekársky okruh v obci Watkins Glen v štáte New York, kde sa mal festival konať.

Ďalšie (závodisko Vernon Downs v meste Vernon) im odmietli miestni poslanci a keď konečne našli amfiteáter Merriweather Post Pavilion v Columbii v štáte Maryland, narazili na nezáujem dohodnutých umelcov.

Organizátor spomienkového festivalu Michael Lang, ktorý pred polstoročím pripravoval aj legendárny Woodstock, napokon musel priznať porážku a festival definitívne zrušil.

„Je nám ľúto, že séria nepredvídaných prekážok nám znemožnila usporiadanie festivalu, ktorý sme si predstavovali, so skvelým line-upom a spoločenským nasadením, ktoré sme očakávali," vyjadril sa v oficiálnom stanovisku Michael Lang.

Po tom, ako prišli o dve lokality, kde chceli festival usporiadať, nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou HeadCount, ktorá spolupracuje s hudobníkmi na podpore demokracie a registrácii voličov.

"Chcel by som povzbudiť umelcov a agentov, ktorých sme vyplatili, aby darovali časť svojich honorárov za Woodstock 50 organizácii HeadCount alebo na inú dobrú vec podľa svojho výberu," vyzval Lang.

Umelcom totiž organizátori Woodstocku vopred vyplatili honoráre spolu vo výške 32 miliónov eur.

Medzi nimi bola speváčka Miley Cyrus, The Raconteurs, The Lumineers, Jay-Z a Dead & Co ako aj hudobníci, ktorí vystúpili na pôvodnom Woodstocku ako Santana, John Sebastian a Country Joe McDonald.

Riaditeľ festivalu Woodstock 50 Greg Peck vysvetlil, že plány im najviac skomplikoval spor s finančným partnerom a následné súdne konanie.

"Sme veľmi sklamaní a ďakujeme všetkým našim podporovateľom. Hodnoty mieru a tolerancie Woodstocku sú pre nás všetkých dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, preto budeme aj do budúcnosti hľadať spôsoby, ako si tieto ideály uctiť a oslavovať," povedal.