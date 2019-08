Slávny Saudkov komiks predali za milióny, i keď im nepatril. Súd ho vrátil rodine autora

Ukradli mi ho, tvrdil Saudek.

2. aug 2019 o 13:11 Jana Alexová

BRATISLAVA, PRAHA. Kritici hovoria, že je to najdôležitejší komiks českej histórie.

Nikdy predtým a ani potom nevzniklo dielo, ktoré by svojou ambicióznosťou a výtvarnou kvalitou mohlo konkurovať tomu, čo sa práve dialo v komiksovo vyspelých krajinách.

Karel Saudek. (zdroj: WIKIPEDIA)

Dielo známeho kresliara Karla Saudka Muriel a andělé bolo v roku 2009 vyhlásené za najlepší český komiks všetkých čias.

V tom čase Saudek ležal už tri roky v kóme po tom, čo mu na Veľkú noc zabehol kúsok jedla. Začal sa dusiť a upadol do bezvedomia. Pár desiatok minút bez kyslíka malo fatálne dôsledky, spôsobilo opuch mozgu.

Umelec sa z kómy už neprebral, zomrel po deviatich rokoch, v roku 2015.

O dielo Muriel a andělé, ktoré bolo roky stratené, sa pozostalí súdili so zberateľom, ktorý ho kúpil od pražskej galérie v roku 2013 za 2,5 milióna českých korún.

Spor je na konci, súd rozhodol, že komiks právom patrí Saudkovým dedičom.

Tvrdil, že mu ho ukradli

Komiks Muriel a andělé o krásnej lekárke mal vyjsť na konci 60. rokov vo vydavateľstve Mladá fronta.

Pracovníci vydavateľstva poslali originál diela do tlačiarne. Mal to byť prvý Saudkov komiks, ktorý by vyšiel knižne a navyše farebne.

Tlačiari stihli vytlačiť ešte nátlačky v základných farbách - žltej, červenej, modrej a zelenej, z ktorých mali zložiť farebný výsledok.