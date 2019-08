Paolo Giordano: Vždy som hľadal nejaký hlbší zmysel existencie

Každý z nás má veľmi silnú citovú stopu

2. aug 2019 o 15:15 Martin Kasarda

Osamelosť prvočísel je zväčša prvé slovné spojenie, ktoré vám pri mene talianskeho spisovateľa Paola Giordana napadne. Šarmantný Paolo Giordano prišiel v júni do Bratislavy predstaviť aj svoju novinku Požierači neba. Príbeh z horúceho Talianska o vášni i ekologických vojnách.



Čo pre vás znamená nebo?

Veľmi ťažká otázka na začiatok rozhovoru. Pokúsim sa však odpovedať na ňu, odkazujúc na to, čo píšem v knihe Požierači neba. Je to kombinácia všetkých abstraktných ideí, viery, Boha či otca, ktorý má v knihe tvár Cesareho. Všetky tieto veci môžu byť označené ako nebo. Čosi, čo tu máme preto, aby sme sa k tomu obracali, aby sme k tomu zdvíhali naše hlavy.

A kto sú tí ľudia, ktorí požierajú nebesá?

Pre mňa jestvuje výrazné prepojenie medzi mladosťou a potrebou revoltovať, pohlcovať všetko, čo je okolo nás, teda aj nebo. Protagonisti mojej knihy sú, viac ako čokoľvek ostatné, predovšetkým mladí. A pretože sú mladí, chcú, prirodzene, meniť svet. Chcú predpísať svetu svoje nové pravidlá, hoci často ani netušia, ako ich pravidlá môžu reálne fungovať a čo vlastne znamenajú. Obdivujem túto nespútanú a posvätnú energiu mladosti.

Príbeh Požieračov neba je aj o hľadaní a strácaní Boha. Tereza a traja mladí muži cítia smútok, osamelosť a nepochybne hľadajú čosi, čo by sme mohli nazvať zmysel života, zmysel bytia na našej planéte. Sme naozaj takí osamelí?

Neviem, musíme sa cítiť skutočne osamelo, aby sme hľadali zmysel našej existencie? Nie som si istý. Vždy som hľadal nejaký hlbší zmysel existencie, odkedy som bol skutočne veľmi mladý. Niekedy som pri tom hľadaní narazil na niekoho ďalšieho a necítil som sa osamelo. A niekedy som zasa na to hľadanie bol len ja sám a nikto iný. V poslednom čase je toto hľadanie prepojené čoraz viac a viac s mojím písaním.

Odvrhnuté deti vyrastajú v knihe v komunite pripomínajúcej nejakú sektu, náboženskú komunitu. Je hľadanie Boha v súčasnom svete módou? Trendom? Chýba nám Boh v našom materiálnom svete?

Rozhodne áno. Vlastne to bol aj ten prvotný pocit, ktorý ma viedol k napísaniu tejto knihy. Mnoho z nás si vymazalo obraz Boha zo svojho sveta, nepotrebujeme ho k životu. Vrátane mňa počas väčšiny mojej existencie. Ale otázka spirituality zostala a transformovala sa do rozličných foriem, občas aj veľmi nepredvídateľných. Nie som však nejakým sudcom, ktorý by hovoril, čo je správne, len sa jednoducho snažím porozumieť, čo tieto rozličné formy vlastne znamenajú, odkiaľ sa berú a čo nám prinášajú.

Požierači neba sú aj príbehom o osudovej láske či horúcej sexualite. Aký rozdiel je medzi vášňou a láskou ako hlbokým vzťahom? A pri tejto príležitosti, keďže v knihe sa vlastne objavuje aj táto téma, čo hovoríte na dnešné časy „otvorených“ vzťahov a sexuality?

Neverím na úzke hranice, keď ide o vzťahy: láska a sex a priateľstvo a dôvera môžu prechádzať z jednej podoby do druhej, niekedy sa dotýkajú, niekedy sú oddelené. Často máme tendencie rozoberať vzťahy a stavať ich do podoby čohosi definitívneho. Niekedy sa to podobá zlým seriálom z komerčných televízií. Úprimne, čím som starší, tým menej rozumiem láske a vášni. A páči sa mi, že jej rozumiem menej. Sexualita je spôsob, veľmi silný spôsob, ako chcete skúmať svet, keď ste mladí. Želal by som si, aby som bol v tom veku menej vystrašený. Šiel by som do toho výskumu s oveľa väčšou odvahou, než som prejavil v tom veku.

Je Tereza z vášho románu čímsi ako femme fatale? Alebo by tento opis sedel skôr na druhú zo žien Violaliberu? Nebudem prezrádzať viac z príbehu a neprezrádzajte ani vy, ale obidve hrajú dôležitú úlohu.

Vlastne ani neviem, čo femme fatale je. Obidve Teresa aj Violalibera majú veľmi silný vzťah k svojmu telu a svojim inštinktom. Obidve sú doslova zvedavé, hladné po svete a slobodné. Táto nespútanosť a sloboda ich robia atraktívnymi, vzrušujúcimi i mystickými v očiach Berna a ostatných mužov. Ale obidve prichádzajú z diametrálne odlišných svetov a táto sociálna diferencia, ako sa to nakoniec deje všetkým postavám v knihe, ich robí zaujímavými v tom, ako rozdielne sa vyrovnávajú so životnými situáciami, ktoré sa pred nimi objavia. Ako sa postavia k životu a osudu.

Jedna z podprahových tém, o ktorej v knihe píšete, je otázka pamäti a rozpomínania sa. Najmä našej – nazvem to - emocionálnej pamäti. Sú naše adolescentné skúsenosti určujúce pre naše ďalšie partnerské vzťahy?

Páči sa mi vaše slovné spojenie emocionálna pamäť. Som presvedčený, že každý z nás má veľmi silnú citovú stopu a pre mňa je nesmierne dôležité, azda aj najdôležitejšie, hľadať práve to emocionálne, keď píšem. Je to asi dosť ťažký prístup k tvorbe, ale možno práve to je ten dôvod, prečo som práve túto knihu písal tak dlho. Detstvo a dospievanie sú nesmierne intenzívne, práve v zmysle emocionálnej pamäti. Je to rozptýlené vo všetkých tých predmetoch, ku ktorým sa viažu spomienky, ale aj v piesňach či miestach, kde sme boli, či v pachoch. A písanie si neustále vyžadovalo, aby som tie rozptýlené kúsky hľadal, spájal.

Veľká časť románu sa odohráva v Apúlii. Prečo ste si zvolili práve ten „podpätok“, koniec talianskeho polostrova?

Pretože je to krásny a drsný kraj. A pretože ho dobre poznám, je to ako môj druhý domov. A pretože sa tam skutočne dejú dôležité environmentálne konflikty, čo je v tomto príbehu veľmi dôležité. A pretože samotný príbeh sa narodil čiastočne z tohto miesta, nie naopak: narodil sa so mnou zbieraním mandlí, poznávaním stromov, čistením bazéna od žiab, skákaním zo skál a potápaním sa.

Po troch rokoch ste znova navštívili Bratislavu. Čo vás viedlo k opätovnej návšteve?

Emocionálna pamäť! Naposledy som mal nezabudnuteľné stretnutie u vás v Martinuse, skutočne som bol nesmierne očarený. A teraz to bolo znova veľmi príjemné a som očarený ešte viac.

Čo pre vás znamenajú stretnutia s čitateľmi?

Musím byť úprimný a priznám sa, že nemám veľkú radosť z čitateľských stretnutí. Je to úsilie a námaha, ktoré mi nepripadajú pre spisovateľa ako prirodzené. Ale ak mám pocit, že ľudia sú úprimne radi, že so mnou môžu hovoriť, pretože majú radi moje knihy, dobre, to mi dáva nádej a energiu, dve veci, ktoré potrebujem ako palivo, aby som mohol pokračovať v tejto práci.

Jedna politická otázka: Taliansko je u nás veľmi populárna krajina, pretože talianske médiá publikovali informácie o kontaktoch nášho bývalého premiéra s talianskou mafiou ‘Ndrangheta. Čítali ste o tom? Zaujímate sa o problémy korupcie, politiky, mafie?

Úprimne? Prvýkrát som o tomto spojení počul v Bratislave. Je to pre mňa veľké sklamanie. Stále žijeme tak ďaleko od seba, každá krajina sa zrútila do svojej vnútornej politiky. Dúfam, že najmladšia generácia bude v tom lepšia, viac prepojená so širším obrazom. A že mladí ľudia budú viac zvedaví.

Profil

Paolo Giordano (1982) vyštudoval fyziku, ale jeho prvý, veľmi úspešný román Osamelosť prvočísel (2008) ho katapultoval na spisovateľskú dráhu. V roku 2010 vznikol na motívy knihy film v réžii Saveria Costanza. Aj ďalšie dva romány Ľudské telo (2012) a Čierna a strieborná (2014) si získali čitateľov mnohých krajín. Novinku Požierači neba (vyšla v Slovarte v preklade Márie Štefankovej, 2019) prišiel Giordano osobne predstaviť do Bratislavy. Paolo Giordano žije v Turíne.