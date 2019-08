Ako nepodľahnúť manipulácii a informačnej cunami

21 stratégií na to, ako chrániť slobodu

2. aug 2019 o 16:31 Róbert Kotian

Ak máte radi poučenie v koncentrovanej podobe, lebo sa vám nechce lúskať rozsiahle texty, môžete začať čítať knihu slovenského šachového veľmajstra, teológa a filozofa Jána Markoša, od konca. Od sumarizujúcej kapitoly21 stratégií, ako chrániť slobodu v 21. storočí. Na chvíľu vás síce môže zaskočiť pocit déjà vu – lebo nebolo to tak dávno, krátko po volebnom úspechu Donalda Trumpa, keď Timothy Snyder napísal viac propagandistickú ako politologickú knihu O tyranii s podtitulom Dvadsať poučení z 20. storočia – našťastie však tomuto Markošovmu poučeniu predchádza 230 strán zaujímavých a podnetných argumentácií a príbehov, porovnaní a kontextu, takže vás táto koncentrovaná klada požiadaviek nedostane do kolien.

Markoš túto kapitolou označuje za akýsi suvenír, „krátke zhrnutie rád a nápadov, ktoré sa už objavili na iných miestach knihy, ale tu sú všetky pohromade v kompaktnej podobe“, odporúčam však nestratiť nadhľad, selektovať a zvažovať intenzitu akceptovania odporúčania – lebo len kritickým myslením a konaním nie je človek živý.

Dvadsaťjeden

Takže ako vyzerá 21 stratégií na to, ako chrániť slobodu v 21. storočí?

1. Vnímajte sledovanie správ ako svoju občiansku povinnosť. 2. Zdieľajte len tie správy, ktorým naozaj dôverujete. 3. Plaťte za internetový obsah. 4. Poznajte novinárov podľa mena. 5. Sledujte zahraničné médiá. 6. Čítajte knihy, pozerajte dokumentárne filmy. 7. Nestaňte sa digitálnymi narkomanmi. 8. Nenechávajte si na internete ukradnúť súkromie. 9. Bojujte o tichú väčšinu. 10. Venujte svoju pozornosť témam, ktoré viete ovplyvniť. 11. Budujte občiansku spoločnosť. 12. Prečítajte si ústavu. 13. Venujte sa jednej téme do hĺbky. 14. Neodsudzujte dobré v honbe za dokonalým. 15. Keď nepoznáte odpoveď, priznajte to. 16. Buďte pripravení uznať, že ste sa mýlili.17. Nestrpte dehumanizáciu a verejný lynč. 18. Snažte sa porozumieť svojim názorovým protivníkom. 19. Nezabúdajte. 20. Zachovajte si chladnú hlavu. 21. Nezatvárajte oči pred utrpením.

Splnením tohto Markošovho bobríka kriticky mysliacej osobnosti bude pri vás aj Zuzana Čaputová vyzerať ako regionálna politička so splošteným pohľadom na okolitú realitu – takáto formulácia by však bola dosť neférové voči Markošovi aj hlave štátu. Ide len o to, že záverečný suvenír či kompaktná podoba rád a nápadov nesie v sebe aj riziko propagandistického vyústenia inak mimoriadne podnetného textu, čo nepovažujem za veľmi šťastný edičný nápad.

Od slova po kontext

Markošova kniha Sila rozumu v bláznivej dobe s podtitulom Manuál kritického myslenia (N Press 2019) sa skladá z piatich častí a postupne graduje od slov cez vety, žánre, správy, manipulácie až po riziká a problémy, akým sme podrobovaní v rôznych druhoch komunikácie a ponúka aj množstvo stratégií, ako nepodľahnúť manipulátorom a ostať kritickým človekom s veľkou mierou empatie a zodpovednosti za stav spoločnosti.

Markoš na konkrétnych príkladoch poukazuje, akými „trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama, ktoré slová v dnešnom verejnom priestore spoľahlivo rozpútajú hádku... aký je rozdiel medzi vetou a výrokom alebo ako rozoznať logicky chybný argument, prečo je dnes často výhodné klamať, prečo mnohí ľudia vedome ignorujú pravdivé fakty, ako rozoznať, či je autor správy dôveryhodný, akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy, akými rétorickými trikmi sa nás snažia autori správ zmanipulovať, či chráni facebook vaše súkromie, ako čítať prieskumy verejnej mienky, ako využívajú marketingoví špecialisti evolučné nedokonalosti ľudskej mysle...“ (s. 9).

Práve konkrétne príklady zo slovenskej mediálnej a politickej praxe sú veľkým bonusom textu, lebo vďaka nim môže veľmi názorne poukazovať na riziká a nebezpečenstvá a manipulácie, aké na jedinca číhajú v súčasnom čase razantného nárastu informácií a vo svete rozdelenom krížom-krážom množstvom protichodných záujmov.

Aj do vlastných radov

Markoš síce dosť jednoznačne signalizuje, v ktorej časti politického a spoločenského spektra sa nachádza hodnotovo a názorovo, to mu však nebráni zadrieť aj do „vlastných radov“, keď má pocit, že „naša strana“ to prepískla a prehnala pri kritike protagonistov z opačného tábora (myslím najmä na príbeh vulgárneho zobrazenia ministra Richtera na stránke Zomri, ktoré bolo naozaj za čiarou – niežeby si Richter ikskrát nezaslúžil tvrdý odsudok, ak však prevezmeme spôsoby a prostriedky druhej strany, zmazáva sa rozdiel a minimalizuje sa šanca osloviť príčetnejšiu vzorku na druhej strane barikády).

Logickým následkom takejto bezhraničnej a podpásovej kritiky je minimalizovanie vzájomnej dôvery, ktorá podľa Markoša „je pre spoločnosť cenná ako kyslík pre ľudské telo. A preto by sa podľa neho mal každý, kto vstupuje do verejného priestoru, snažiť vzájomnú dôveru posilňovať a budovať. „Politici a novinári, ktorí rozsievajú medzi ľudí nedôveru, sú totiž priamo zodpovední za deštruktívne procesy, ktoré v spoločnosti spúšťajú: za nárast extrémizmu, nezdravý nacionalizmus, rozkvet dezinformačných a konšpiračných stránok a podobné javy.“

Markoš takisto rozlišuje medzi kritickým myslením a kritizovaním za každú cenu: „Myslieť kriticky neznamená pozerať sa na celý svet s podozrením. Kriticky mysliaci človek neživí svoju nedôveru. Naopak. Hľadá, komu a čomu môže dôverovať. Vidí okolo seba nielen ľudí, ktorým sa veriť nedá, ale aj ľudí, ktorí si jeho dôveru zaslúžia. Myslieť kriticky neznamená ani večne kritizovať. Večne kritizovať znamená vidieť svet čierno. Myslieť kriticky znamená snažiť sa vidieť svet objektívne, vidieť to dobré i to zlé.“

Za hranice chotára

Okrem množstva praktických príkladov a poučení, ktoré možno využiť ako manuál sebaobrany voči domácej politickej a marketingovej manipulácii, prináša Markošova kniha aj viacero nadčasových a existenciálnych tém, ktorými presahuje hranice slovenskej spoločnosti, a zamýšľa sa aj nad postojmi krivdy a viny, čím prepája svetový kontext so slovenskou reakciou a výrazne presahuje bežné uvažovanie v slovenských koordinátoch: „Vedomie viny je jedným z najťažších pocitov, s akým sa môže človek stretnúť. Je oveľa ľahšie priznať si nevedomosť či omyl než priznať si vlastné závažné previnenie.

Neschopnosť priznať si vinu či spoluvinu je preto azda najväčšou prekážkou našej snahy vidieť svet okolo seba pravdivo. Čo ak všetky fakty naznačujú, že sme vinníci, aj keď sme sa pôvodne cítili nevinnými? Svoju individuálnu vinu si nesie každý z nás sám. Lenže tým, že patríme k západnej civilizácii, sme zároveň náchylní na určitý druh kolektívnej slepoty, ktorá nás má chrániť pred vedomím viny našej civilizácie.

Prehliadame ekologické následky našich pohodlných životov. Prehliadame, akú cenu za náš lacný tovar platia tí, ktorí ho v rozvojových krajinách vyrábajú. Prehliadame utrpenie na bitúnkoch. Cesta k objektívnejšiemu pohľadu na svet vedie len cez otvorenie sa vlastnej vine. Iná cesta neexistuje.“

Hmm. Práve sme prišli o nevinnosť.