Parížske literárne kaviarne

Skúste definovať šarm Paríža

2. aug 2019 o 17:17 Mária Danthine-Dopjerová

Skúste definovať šarm Paríža. Väčšina ako prvé vysloví jeho kaviarne. Definujte parížsku kaviareň. Väčšina si predstaví červený plátenný šiator, pod ním rovno na chodníku terasu s okrúhlymi stolíkmi, drobné šálky kávy a pokrčené noviny.

Keď zastane čas

Moment, keď sa čas zastavuje, keď prestávame počítať rýchlo plynúce parížske hodiny, pretože chvíľa pri káve je pre život rovnako, ak nie viac, dôležitá ako strategické rokovanie. Priestor vo veľkomeste je vzácny a drahý. Stoly v kaviarňach sú natesno pri sebe, diskusiu pri vašom stole treba vyčleniť od klaksónov, brzdiacich a rozbiehajúcich sa áut, diskusií pri okolitých stoloch.

Miestom, kde sa dobre číta, píše, pracuje, učí, môžu byť aj Luxemburské záhrady, kde s nohami vyloženými na kovovej zelenej stoličke môže byť človek sám, dve hodiny nezdvihnúť od knihy oči, alebo ich kedykoľvek zdvihnúť a mať okolo seba celý Paríž.Môžu ním však byť aj kaviarne pripomínajúce útulnú obývačku s knižnicou plnou starostlivo vybraných kníh, vkusným dobovým nábytkom, tichom, dobrou kávou a s láskou pečenými koláčmi.

Poézia na káve

V daždivé májové dopoludnie sme zamierili do čajovnePaul et Rimbaud na ulici Sedaine, neďaleko námestia Nation. Kaviareň s menami básnikov v názve je zrealizovanou ideou matky a dcéry. Na jednom mieste skĺbili poéziu a dobrú kávu, po večeroch organizujú džezové koncerty a čítačky poézie. Cez deň je tu ticho ako málokde v Paríži. Isabelle, šarmantná dáma istého veku s krátkymi ryšavými vlasmi, širokým úsmevom, dlhými štíhlymi nohami, sa v béžových ľanových šatách ticho pohybuje medzi stolmi.

Jej dcéra Jeanne o literatúre rozpráva rovnako zanietene ako o umení vedieť urobiť dobrú kávu. Drevené staré stoličky sú premiešané s elegantnými farebnými čalúnenými fotelmi, na stole fialové tulipány, zajtra tu bude koncert balkánskej hudby, pozajtra sa tu budú čítať básne, bude sa jesť domáci banánový koláč.

Sedeli sme pri okne, za oknom pršalo, čítali sme básne Apollinaira, jedli jablkovo-jahodový koláč a pili golden latte, kávu žltú ako púpava a spenenú horúcu čokoládu. Farnientne v centre Paríža. „Knihy s básnickými zbierkami sme umiestnili nadosah, na police veľkej knižnice, aby zákazníci mohli siahnuť po kráse textu pri dobrej káve. A presne to sa deje,“ konštatuje Jeanne.

Cestou z kaviarne vojdeme do stanice metra Ambroise. Na každom schode je jeden verš básne.Vidíme sa a strácame. Ledva sme sa videli, už ani nevieme. Strácame sa po tom, ako sme sa ledva videli. Už sa nestrácame.

Trochu fantázie

V jednej z rušnejších častí Paríža, pri katedrále Notre-Dame, na ulici Rue du Fouarre je modrá fasáda, pred ňou stoly s fialovými a ružovými kovovými stoličkami. NápisLa Fourmi ailée (Okrídlený mravec) nenapovedá, že aj tu je miesto ako veľká obývačka s regálmi kníh po strop, na ktorom je namaľovaná obloha s oblakmi. Kaviareň je len pár krokov od námestia St Julian le Pauvre s najstarším stromom v Paríži, bielym agátom zasadeným v roku 1601. Ulica Rue du Fouarre, ktorú spomínajú vo svojich dielach Dante aj Balzac, vznikla v 13. storočí na mieste prvej parížskej univerzity.

Jej názov pochádza od slova „feurre“ (slama), keďže študenti pri počúvaní prednášok sedávali na snopoch slamy. V roku 1535 parížsky parlament nariadil vybudovať na začiatku a konci ulice bránu, aby koče nerušili vyučovanie.

Kedysi tu bola knižnica, dnes je tu bistro so stolmi z čierneho mramoru, so starým kozubom, múrmi obloženými knižnicou, k najvyšším poličkám je priložený rebrík. Akoby tu zastal čas, naozaj, pretože čašníčka pripomína Suzon z Manetovho obrazu Bar vo Folies- Bergère, pohľad neprítomný, myšlienky kdesi inde, akoby sa jej nechcelo účastniť sa na realite. Zákazníci nemôžu, ba priam nesmú mať naponáhlo. Vyberieme si stôl, usadíme sa na žlté kožené lavice, čítame na stene text o Ľudovítovi XIX., sledujeme mladú čašníčku s vláčnymi pohybmi, ktorá si nás napriek poloprázdnej kaviarni vôbec nevšíma.

Sizyfovsky spratáva poháre a taniere z dvoch stolov, z ktorých riad napriek jej snahe neubúda. Uvažujem, že za ten čas by som iste stihla prečítať prvé dve kapitoly románu Daphne du Maurier, ktorý odpočíva na poličke nad nami. Po dlhom čakaní sa odvážime zakliatu čašníčku osloviť, že azda by sme si aj čosi objednali. V sklených pohároch nám prinesie čaj s pre nás paradoxným názvom Fantasia. S účtom je to akosi podobne. Ak nenástojíte na tom, že by ste radi zaplatili, vaša snaha o platbu zrejme nebude nikoho zaujímať. Nakukneme do kuchyne a poprosíme o účet. Kamarátka poznamená, že možno aj táto pračudesná obsluha je odkazom na nejaké literárne dielo.

Knihy sú súčasťou parížskych kaviarní

Na ulici Saint-Pétersbourg sme v čase obeda sedeli pod vysokými klenbami kaplnky z 19. storočia. Medzi stĺpmi podporujúcimi balustrády sú drevené knižnice s osemtisíc knihami, klavír a stoly reštaurácie, kde sa konajú nedeľné obedy v štýle brunchu. Každý mesiac s kuchyňou inej krajiny. Aprílové nedele s vietnamskou kuchyňou vystriedali mexické špeciality a my sme v júni natrafili na talianske pizze, panacotty a sicílsku kofolu. Cez víkend je priestor kaplnky nielen reštauráciou, ale aj verejnou knižnicou, môžete priniesť svoje knihy a iné si odniesť. Na balustrádach v klenutých kamenných výklenkoch sú hamaky, zastriete tmavý záves a ste sami vo výklenku kaplnky, hojdajúci sa medzi knihami v zavesenej plátennej sieti.

Trojposchodové kníhkupectvo s kaviarňouLa muette rieuse (Smejúca sa čajka) v starej štvrti Marais, bistro Le Café Livres s tisíckami kníh pri Veži svätého Jakuba, kaviareň s knižnicou 108 café na severe Paríža, Le Petit Ney, miesto vytvorené obyvateľmi štvrte v 18. parížskom okrsku, kaviareň s galériou a kníhkupectvom pod sklenou strechou v La Halle Saint-Pierre na Montmartri je len niekoľko príkladov parížskych kaviarní a reštaurácií v spoločnosti kníh.

Niekedy netušíme, prečo ku káve potrebujeme knihy, možno len ich vidieť a v ich blízkosti sa s niekým rozprávať, stačí, že prostredie na nás pôsobí a pocit, že môžeme po knihe siahnuť. Alebo prísť sám so svojou knihou a istý čas tu spočinúť. Stáva sa, že na takých miestach vyberieme náhodne knihu z poličky a nájdeme vety alebo verše, o ktorých sme netušili, že sme ich hľadali a potrebovali. Máme nadosah svety, ktoré idú paralelne s tým naším, stačí niekoľko strán z knihy, ku ktorej sa už nevrátime, alebo možno aj áno, a náš deň vyberie nečakanú zákrutu.