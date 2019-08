MARKO ŠKOP: Viem, že film Nech je svetlo vyvolá kontroverzné diskusie

Titulky vystriedal päťminútový potlesk

3. aug 2019 o 13:31 Simona Mičová

Záverečné titulky vystriedalo hrobové ticho. Potom prišiel päťminútový potlesk v stoji. Svetová premiéra snímky Nech je svetlo od režiséra Marka Škopa (45) poukazuje na dôležitosť vzťahov v rodine a spoločenské problémy, pred ktorými netreba zatvárať oči. Film z dielne slovenskej produkcie sa ako jediný umiestnil v hlavnej súťažnej sekcii filmového festivalu v Karlových Varoch.

Nech je svetlo malo v Karlových Varoch premiéru. Festivalový denník snímku zaradil medzi udalosti dňa. Aké ste mali pocity pred premietaním a aké po premietaní, keď vám diváci venovali standing ovation?

Myslel som si, že keď po filme doznejú záverečné titulky, väčšina ľudí si nechá ten príbeh v sebe dozrieť, a potichu odídu. Je to relatívne dusný a náročný film. Veľmi ma prekvapilo, že v sále ostala prevažná väčšina divákov. A keď prišiel ten potlesk, bolo to pre nás všetkých veľmi milé prekvapenie. Bolo to veľmi pekné, veľmi príjemné. Keď robíte film niekoľko rokov, takáto reakcia publika je veľkým zadosťučinením.

Takže toto je pre vás ako režiséra najväčšou odmenou?

V prvom rade robíme pre divákov. Mojím zámerom bolo, aby film divákov oslovil a aby ľudia o veciach, ktoré sú dôležité, viac premýšľali. Aby ich viac domýšľali. Zdá sa, že na väčšinu to zapôsobilo a to je veľká radosť.

Pri tvorbe scenára ste sa inšpirovali aj témou ekonomických migrantov. Bola to prvotná myšlienka?

Začal som témou akoby chladnej výchovy, ako pristupovať k výchove detí v rodine. A neskôr som k tomu pribaľoval ďalšie témy. To znamená problém gastarbeitrov, neprítomnosť rodiča pri výchove detí. Jedna z dôležitých vedľajších línií filmu je aj spoločensko-politický kontext a to je fakt, že na Slovensku existujú mládežnícke polovojenské skupiny.

Snímka z filmu Nech je svetlo (zdroj: )

Do deja ste vo veľmi výraznej miere zakomponovali aj otázky xenofóbie, veľkú úlohu pri formovaní mienky vo filme zohrávalo aj náboženstvo či spomínaná domobrana a jej ideológia. Ste pripravený na diskusie, ktoré to môže rozprúdiť?

Chcel by som, aby sa o týchto otázkach diskutovalo a už od fázy scenára som si vedomý, že tento film na Slovensku vyvolá predovšetkým kontroverziu. A to sú tie skutočnosti, že máme takéto mládežnícke skupiny, že máme aj časť katolíckej cirkvi, len dúfam, že vo výraznej menšine, ktorá otvorene sympatizuje napríklad so slovakštátom a ktorá je ideologicky aktívna. Takže asi okolo tohto filmu bude diskusia, očakávam to.

Myslíte si, že vznik týchto skupín je podmienený zanedbaním výchovy rodičov, alebo mladí ľudia nemajú dostatočné vzdelanie o historických udalostiach a národných dejinách našej krajiny?

Aj to, čo ste povedali vy, ale aj napríklad taká obyčajná vec, že každý z nás si v mladom veku buduje svoju identitu alebo identity. A chce byť súčasťou spoločenstva, ktoré obdivuje a ktoré vníma ako autoritu. Tou môže byť aj rocková skupina. Keď chodím do triedy, kde preferovaná skupina piatich chlapcov počúva nejakú kapelu, začnem ju počúvať aj ja. Preto, lebo sú mojou autoritou.

Herec Milan Ondrík s Krištáľovým glóbusom za najlepší mužský herecký výkon vo filme Nech je svetlo na festivale v Karlových Varoch s režisérom Markom Škopom a tvorcami filmu (zdroj: Foto pre TASR - Ján Proner)

Nech je svetlo je po snímke Eva Nová vaším druhým celovečerným filmom. Oba sa zameriavajú na zložité rodinné väzby a zobrazujú vzťah dieťa – rodič. Prečo práve téma výchovy, rodičovstva?

Ako hovorí francúzsky psychoanalytik a filozof Jacques Lacan, kľúčovým obdobím je pre nás detstvo a kľúčovým vzťahom je práve vzťah s rodičmi. Myslím si, že je to v jadre každej hovoriacej ľudskej bytosti. Pokúsil som sa priniesť čo najväčšiu psychologickú hĺbku práve vo vzťahu otec – syn a syn – otec. A to sa rieši transgeneračne. Veľmi dôležitá je postava starého otca, ale aj postavy detí hlavného hrdinu. Aj Sigmund Freud opísal pred viac ako sto rokmi oidipovský komplex.

Musí prísť k separácii od rodiča, pridáva sa protest proti rodičovi a, samozrejme, je aj veľmi dôležité, ako rodič pristupuje k svojmu dieťaťu. Či mu dokáže dať pocit bezpečia a lásky, alebo je chladný a aj výchova je potom chladná. Alebo ako v našom prípade, že otec je, bohužiaľ, väčšinu času neprítomný.

Prečo ste si ako miesto deja vybrali dedinu? Chceli ste zvýrazniť spätosť a závislosť ľudí od seba, ktorá sa v meste stráca?

Problematika gastarbeiterstva alebo ekonomického migrovania, keď ľudia odchádzajú za prácou, sa dotýka najmä okrajových častí Slovenska. Ľudia si nemôžu alebo nevedia tak ľahko zarobiť slušné peniaze ako v Bratislave. Potom sa im skutočne vyplatí ísť niekam veľmi ďaleko, lebo zárobok je násobne, násobne väčší. Preto som sa rozhodol nakrúcať v takej zjavnej dedine. Ale je dôležité zdôrazniť, že každý film je len výsekom reality. Toto nie je obraz celého Slovenska, je to autorská interpretácia skutočnosti v nejakom výseku.

Koniec filmu bol otvorený, napovedal nám iba, že otec a syn sa zmierili, rodina sa opäť spojila. Nechceli ste dať spoločnosti pomyselný návod na to, ako podobné konflikty riešiť v reálnom živote?

Povedali ste to sama. Pre mňa je východisko vnútri rodiny. V tom, že rodina sa zomkne, jej členovia sa navzájom vnímajú a snažia sa podľa svojich najlepších schopností a možností robiť dobré veci. Robiť správne rozhodnutia. Práve v tom má pre mňa film šťastný koniec.

Podľa čoho ste si ako režisér vyberali hercov pre jednotlivé úlohy? Máte nejaký všeobecne platný vzorec alebo sa riadite intuíciou?

S Milanom Ondríkom sme spolupracovali už na predchádzajúcom filme Eva Nová a on do toho filmu priniesol veľmi veľa. Za veľa vecí som mu vďačný. Preto už pri písaní tohto scenára som si ho predstavoval v hlavnej mužskej úlohe. Veľmi dlho sme však hľadali predstaviteľa jeho syna, tínedžera. Asi po šiestich mesiacoch sme našli Františka, študenta bratislavského konzervatória. Bol som šťastný, keď som našiel takého mladého a zároveň zrelého a talentovaného herca. Herečku Zuzku Konečnú poznám z divadla Astorka, je vynikajúca a veľmi zaujímavý herecký typ. Postupne prichádzali ďalší, tak aby to spolu ladilo. Či sa to podarilo, neviem, to musia posúdiť diváci.