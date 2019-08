Vojna vo Vietname: Bol som tu, videl som ju, padám odtiaľto

Autorovo nemilosrdné rozprávanie o vojne

4. aug 2019 o 15:15 Alexandra Jurišová

Počuť iba tichý hlas niekde v pozadí ohlušujúcej mínometnej paľby. Hovorí, aby tam nešiel, nestlačil spúšť, nefajčil ten posledný joint a vrátil sa späť. Odrazu však zdanlivo banálny sled udalostí a rozhodnutí spôsobí dočasnú stratu pojmu o čase. Je však vôbec bezpečné stratiť ho vo vojne vo Vietname?

Ľahostajnosť, krvilačnosť, irónia. Michael Herr sa ocitol v centre vojny a ako reportér o nej chcel nezaujato písať. Vojna s ním však vybabrala hneď na začiatku a nakoniec sa sama podpísala na ňom. „To sú všetko sračky, človeče. Prišli sme likvidovať šikmáčov. Bodka.“ To o ňom však neplatilo, neprišiel zabíjať, iba pozorovať. Jeho zápisky sú však surové, nestrávené ako zvyšky zapáchajúceho mäsa v chladničke, ktorá už dávno nechladí. A je iba na nás, či ich vyhodíme, alebo predhodíme psom.

Vojna je peklo

Autorovo nemilosrdné rozprávanie o vojne presvedčí každého o tom (ak to vôbec treba), že každá vojna je zlo. Nielen preto, že v nej umierajú nevinní, no aj preto, že mení charakter ľudí, ktorí sa chtiac-nechtiac stali jej súčasťou. Autentické opisy vraždenia, umierania či bežného dňa stráveného medzi psychicky poškodenými americkými vojakmi, sú prednosťou jeho rozprávania. Každého čitateľa tak čaká šialená jazda, počas ktorej natrafí na vulgarizmami podfarbené príbehy zo zákopov, rozhovory s vojakmi, drogy, odvahu a na trochu šťastia, bez ktorého by jednoducho nebolo možné prežiť. Šialenstvo číhalo na autora na každom rohu.

Videl pole posiate mŕtvolami, sedel vo vrtuľníku, v ktorom si nahováral, že ak je plný mŕtvych chlapov, je menšia šanca, že ho zostrelia, než vrtuľník so živými. „Keď ste pochopili rozmanitosť smrtí a zmrzačení, ktoré vojna ponúkala, úzkosť sa stala luxusom, vtipom, na ktorý nebol priestor. Niektorí sa báli zranenia hlavy, iní sa desili zásahu do hrudníka alebo brucha a všetci mali strach zo zranenia všetkých zranení, zo Zranenia.“

Zomrieť ste mohli kedykoľvek

Michael Herr strávil v špinavých, krvou a močom presiaknutých zákopoch ako vojnový korešpondent dlhých osemnásť mesiacov. V knihe, ktorú možno rozdeliť do troch zásadných momentov vojny vo Vietname – obliehania mesta Hue, bitky o Khe Sanh a ofenzívy Tet – však nerozpráva iba o nej samej, ale predovšetkým o ľuďoch, ktorí v nej bojovali a zomierali. „Mnohí si uvedomovali, že v tej krajine sa nedá vyhrať, možno ju len zničiť, a pustili sa do toho s neuveriteľnou vervou, nekompromisne, rozsievali semienka nemoci, horúčku bieleho muža, až dosiahla rozmery moru, vyžiadala si jeden život z každej rodiny, rodinu z každej dediny, dedinu z každej provincie, až sa jej obeťami stalo milión ľudí a milióny ďalších poznačila alebo zmizli na úteku pred ňou.“

Šialenstvo bolo súčasťou vojny vo Vietname. Svojím spôsobom ním trpeli všetci – vojaci, vojnoví korešpondenti i lekári. Michael Herr uvádza, že byť vojnovým korešpondentom bola preňho veľká jazda, pretože mohol byť s vojakmi, dostať sa do bezprostrednej blízkosti vojny, dotknúť sa jej, stratiť sa v nej a popasovať sa s ňou. Veľakrát sa ocitol v šialenej situácii, bol vydesený a nevedel, či sa dožije ďalšieho dňa. A práve to, okrem iného, robí jeho knihu výnimočnou. Opisuje, kritizuje, nastavuje zrkadlo a neprestajne šokuje. „Mladí vojaci boli nesmierne nevinní a násilní, sladkí a brutálni, nádherní zabijaci.“

Vojna však nebola dobrodružstvom, ale peklom. Jedni si to uvedomili hneď na začiatku a iní si to neuvedomia už nikdy. Pretože ďalšiu šancu už nedostanú.