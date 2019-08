Nimbus prekonáva aj Kosca

Druhá časť trilógie Žatva smrti

Neal Shusterman a jeho román Kosec, ktorý je prvou časťou trilógie Žatva smrti, bol výnimočný aj v tom, že zaujal čitateľov bez ohľadu na vek. Kniha primárne cielená na young adult publikum oslovila i mnohých dospelých a aj skúsení čitatelia sa o nej vyjadrovali s rešpektom. Krásna obálka v tomto prípade ukrývala rovnako dobrý príbeh o ľudstve vo veku, v ktorom sú ľudia nesmrteľní, no ich život môže byť ukončený.

Vydavateľstvo SLOVART pod značkou YOLi aktuálne prináša druhú časť tejto série s názvom Nimbus a len málokedy sa stane, že druhá časť trilógie je lepšia než tá prvá. V prípade románu Nimbus sa to však podarilo.

Autor, ktorý nepodceňuje mladých čitateľov

Neal Shusterman je autor prevažne pre mladé publikum. V roku 2015 získal prestížnu National Book Award a je držiteľom desiatok ďalších ocenení. Píše scenáre pre televízne projekty, aktuálne pracuje na sfilmovaní jednej zo svojich kníh, ktorá zatiaľ u nás nevyšla - jej originálny názov je Challenger Deep. Psychológmi oceňovaný román je o chlapcovi trpiacom schizofréniou, ktorý postupne stráca prehľad o tom, v ktorom živote žije. Zvládnutie boja s mentálnym ochorením mu pomáha v súbojoch, ktoré zvádza vo svojom druhom svete.

Na ďalšej knihe Dry (ktorá zatiaľ v slovenskom preklade nevyšla) spolupracoval so svojím dvadsaťsedemročným synom Jarredom. Je to znova román určený pre mladších čitateľov a má dystopický nádych. Zápletka sa odohráva okolo nedostatku vody v južnej Kalifornii. Čo všetko sú ľudia ochotní spraviť pre to, aby prežili, aby prežila ich rodina, môže byť v podaní Shustermanovcov zároveň vynikajúcou psychologickou štúdiou, keďže už v sérii Žatva smrti ukázal, že psychológia postáv a ich detailné vykreslenie je preňho jednou z autorských priorít.

Lucifer, Anastázia a Geyson

V pokračovaní románu Kosec sa okrem Citry a Rowana dostávajú do popredia iní hrdinovia. Tým najdôležitejším je tentoraz samotný Nimbus, teda umelá inteligencia, ktorá riadi svet. Ľudia sa časti svojej slobody v prospech Nimba dobrovoľne vzdali a Nimbus im za to radí, pomáha, uzdravuje, zamestnáva, platí, živí ich, motivuje, chráni... Za to všetko požaduje len maličkosť - chce o všetkom vedieť.

Smrť naďalej zabezpečujú kosci a do ich záležitostí Nimbus nezasahuje. Po udalosti, ktorá zavŕšila prvú časť série, sú kosci nejednotní a čoraz viac si každý z nich presadzuje vlastnú líniu a pravdu. Na najhorších z nich poľuje kosec Lucifer, ktorým nie je nikto iný ako Rowan. Medzi koscami prepukáva panika a nevyhnú sa jej ani Citra, už ako kosec Anastázia, a jej mentorka kosec Curieová. A vtedy do príbehu vstúpi Greyson Tolliver. Človek do špiku kostí dobrý, srdečný, neovládaný túžbou dominovať či intrigovať.

Je taký čistý, až si ho Nimbus vyberie a riadením udalostí, ktoré veľmi rýchlo eskalujú, pretvorí Greysonov život na opak toho, čo žil dovtedy. Vznikne Podivín Slayd. Podivíni sú ľudia vylúčení v určitých formách života zo spoločnosti. Musia sa zúčastňovať na pravidelných stretnutiach s kurátormi, Nimbus sa s nimi nerozpráva, ale inak si môžu žiť svoj spokojný rebelantský život. Slaydovi do života vstúpi divoká Purity a zasvätí ho do brutálnej udalosti, ktorá vedie až k jeho prijatiu do náboženskej sekty tónistov uctievajúcej veľkú ladičku a čakajúcej na veľkú rezonanciu.

Nimbus je takmer dokonalý. Uniká mu však zopár malých slepých bodov a jeden z nich je výraznejší. Bývalý kosec Faraday sa rozhodne, že to preverí a tento slepý bod nájde.

Veľkolepé finále

Na scénu sa vracia záporný hrdina z prvej časti a vo finále knihy spôsobí neočakávané udalosti. Plávajúci ostrov Endura, kde sa to všetko odohrá, je vykreslený pomerne detailne. Má množstvo nadzemných a podzemných poschodí s podmorskými oknami s výhľadom na žraloky.

Po skutočne veľkolepom, strhujúcom a brutálnom finále druhej časti tejto série sa ešte pozornosť upriami na Greysona Tollivera. A dôvetok za finále je už len čerešničkou na torte, ktorú si čitateľ bude môcť vychutnať až vtedy, keď vyjde tretia časti série. Nimbus má v pláne zabezpečiť nulový rast populácie – jeden umierajúci za jedného narodeného. Ľudstvo o tom ešte netuší, ale čitateľom to dáva tušiť, že finále tejto série bude skutočne veľkolepé.