Milujte romantické komédie a nehanbite sa za to!

Žili spolu šťastne až do smrti

5. aug 2019 o 14:14 Juraj Malíček

Čosi sa stane, nevieme čo a ani to nezistíme, ale jedného dňa zhasne svet. Aj tak sa môže začať romantická komédia, ktorej zápletka je síce neuveriteľná, ale vaše slzy a smiech sú úprimné.

Tma, na dvanásť minút úplná temnota, a chlapíka práve vtedy zrazí autobus. Chlapík prežije, veď je hlavný hrdina, svet sa rozsvieti a sprvu sa zdá, že sa nič dramatické nestalo. Možno ľudia menej chytajú zľudovené intertextové narážky, úryvky a názvy piesní v rozhovoroch, ale zatiaľ nič, prečo by sa bolo treba znepokojovať.

Keď však náš hlavný hrdina zahrá kúsok notoricky známej piesne, takmer až odrhovačky, a keby to nebola Yesterday od Beatles, a nikto z počúvajúcich ju nespozná, začíname tušiť, že výpadok predsa len mal extrémne tragické, katastrofálne následky. Beatles sa stratili, každá stopa po nich, nahrávky, koncerty, internetové stránky, fotky, nezostalo nič a nikto okrem nášho hrdinu si na Beatles nespomína.

Toľko k zápletke filmuYesterday, sama osebe je vynikajúca a príliš nezaostáva ani rozvinutie do nekonvenčnej romantickej komédie, veľmi, veľmi milej a bystrej, plnej rozmanitých a často skrytých vtipov a narážok, do komédie, ktorú si s radosťou určite ešte aspoň raz pozrieme, či naschvál, či náhodou v telke, a tých pozretí asi bude aj viac, lebo Yesterday je priamo predurčená na to, aby sa stala takým tým nedeľným diváckym folklórom a vôbec nebude prekážať, že možno nie je až taká dobrá, taká pohodlná, taká nádherná, taká príjemná ako ostatné filmy, čo je pod nimi ako scenárista (a niekedy aj ako režisér a producent) podpísaný dnes už žijúci klasik britskej a svetovej kinematografie Richard Curtis. A to má len 62 rokov.

Iste, môže sa stať, že meno nič nepovie, Richard Curtis, takých mien je, jeho filmy však dôverne poznáme, lebo už nie sú jeho, ale naše.

Aj Mr. Bean má svojho predchodcu

Richard Curtis, britský scenárista (v prvom rade), ale i režisér a producent, tvorca, ktorý nás naučil nehanbiť sa za to, že milujeme romantické komédie, a ukázal nám, že v obyčajných príbehoch o láske s dobrým koncom sa aj dnes dá nájsť životná múdrosť, ktorá sa tým cynickejším z nás síce môže zdať banálna, ale iba preto, že je to tak pohodlnejšie.

Curtisov humor totiž nie je láskavý len tak, spontánne, od prirodzenosti, ale skôr sa do tejto podoby rozvinul, pričom platí, že pôvodným Curtisovým humoristickým domovom boli irónia, zžieravá satira, čierny až morbídny humor a práve cynizmus. Rowana Atkinsona, samozrejme, poznáme predovšetkým ako Mr. Beana, v osemdesiatych rokoch však Atkinson exceloval ako televízny komik v sérii podstatne temnejšej, drsnejšej a jednoznačne vtipnejšej a lepšej. Volala saČierna zmija, Blackadder a išlo o historický komediálny seriál glosujúci britské dejiny najdrsnejšou satirickou optikou.

A práve tu dáva Richard Curtis o sebe prvýkrát výraznejšie vedieť ako jeden z hlavných scenáristov, pričom leitmotívomČiernej zmije je vlastne číra ideová anarchia, nikomu nič nie je sväté a hlavného hrdinu – Atkinsona milujeme, hoci je najväčšia špina a parazit široko-ďaleko. Zlý, podlý, zákerný malý človek, ktorý sa ničoho neštíti. (Hugh Laurie, Dr. House, tam hráva tiež výraznú postavu zväčša retardovanej osobnosti – pozn. red.) Vznikol nadčasový seriál výborne fungujúci dodnes, akurát Curtisov vtedajší humor s tým jeho dnešným už veľa spoločné nemajú, azda iba to, že aj vtedy, aj teraz to je predovšetkým múdry humor.

Romantické klišé, ale iné

Lebo presne to je kvalita, ktorá sa postarala o to, že už z druhého celovečerného filmu, ku ktorému Curtis napísal scenár, sa stal prekvapivý globálny komediálny hit, navyše nominovaný na niekoľko Oscarov a zároveň snímka, ktorá nemá núdzu o divákov dodnes. Reč je, samozrejme, oŠtyroch svadbách a jednom pohrebe, romantickej komédii z roku 1994, v ktorej sa nakoniec nevezmú Andie MacDowellová a Hugh Grant, aby spolu žili šťastne až do smrti.

4 svadby a jeden pohreb (zdroj: FOTO - iMDB.com)

Curtis v nej rozvíja príbeh prostredníctvom epizodického rozprávania, bez zjavného dramatického oblúku a nezdráha sa využiť žiadne romantické klišé, ale robí to priznane, takže akoby ironicky a zrazu nám vôbec neprekáža, ako veľmi je to nepravdepodobné a pritiahnuté za vlasy. Bonus k tomu – už navždy pôjde o komédiu, v ktorej zomiera jedna z dôležitých postáv a my ju oplačeme a užijeme si aj ten pátos, aj smútok, aj majestát smrti, ale výsledný dobrý pocit to nijako nenarúša, naopak, ešte ho to posilní.

Zrodil sa Richard Curtis, scenárista rozpoznateľný na prvé pozretie. A tu je asi dobré pripomenúť, že hoci Richarda Curtisa evidujeme predovšetkým vďaka jeho filmom – múdrym romantickým komédiám, on sám ako autor scenáristicky participoval aj na filmoch, ktoré poetikou nie sú jeho, ale niekoho iného. Platí to rovnako o Spielbergovom filmeVojnový kôň, ako o bláznivých a nie dosť dobrých celovečerných filmoch s Mr. Beanom v hlavnej úlohe, ktoré Curtis stále píše na telo svojmu starému priateľovi z Čiernej zmije Rowanovi Atkinsonovi.

Čierna Zmija (zdroj: FOTO - iMDB.com)

A kdesi na pomedzí medzi Curtisovou autorskou poetikou a poetikou niekoho iného sú filmy o Bridget Jonesovej nakrútené podľa literárnych predlôh, ktoré do podoby filmových scenárov adaptoval práve Curtis, to však nechajme tak a vráťme sa ku Curtisovi, ktorého bezpečne spoznáme a milujeme.

Popoluška Hugh Grant

Rok 1999,Notting Hill, film scenáristu Richarda Curtisa a režiséra Rogera Michella, romantická komédia o Popoluške, ktorou je dobrácky mamľas Hugh Grant, kníhkupec v londýnskej štvrti Notting Hill, a o princovi, ktorým je sošne krásna Julia Roberts ako veľká hollywoodska filmová hviezda, čo sa v Londýne spustí s miestnym kníhkupcom. Klišé? Až to dverami plieska, ale funguje to výborne a človeku zostáva rozum stáť nad tým, že to niekomu inému nenapadlo prv. Napadlo, len to nikto neurobil takým zapamätaniahodným spôsobom, respektíve urobil, ale tak dávno, že neangažovaní diváci konzumenti už si na to nemajú šancu spomenúť.

Staré čiernobiele filmy, konverzačné komédie o láske, o mužoch a ženách, avšak už také zaťažené patinou času, že nikto si nedovolí spochybňovať ich umeleckú integritu. Snímky akoSabrina, Prázdniny v Ríme, Raňajky u Tiffanyho či ešte staršie klenoty svetovej kinematografie, Leoparďou ženou počnúc a Ninočkou končiac. A ešte lepší príklad ako Ninočka je snímka Láska nie je hriech, ďalšia z romantických komédií legendárneho Ernsta Lubitcha, ktorého tvorbou je Curtis inšpirovaný až do tej miery, že rovno môžeme hovoriť o jeho pokračovateľovi, respektíve, nasledovníkovi, a skutočnosť, že Curtis sa narodil až deväť rokov po Lubitschovej smrti v tom nehrá žiadnu úlohu.

Lebo ten tzv. Lubitschov dotyk, terminus technicus pomenúvajúci špecifickú úspornú poetiku, v ktorej sa s minimom režijných prostriedkov dosahuje maximálny výrazový efekt, nájdeme aj v Curtisových filmoch.

Veď preto pôsobia tak ľahko, spontánne, jednoducho, filmy evokujúce pocit starých dobrých čias, hoci ide o snímky zo súčasnosti. Emblematicky to vidieť v pasáži zNotting Hill, v ktorej Hugh Grant prechádza cez trh k svojmu obchodu, znie mu k tomu pieseň Ain´t No Sunshine, Grant kráča, vyzlieka a oblieka si sako, mení sa sortiment v stánkoch, opakovane vidíme tie isté postavy v iných situáciách, ubehnú sotva štyri minúty filmového času a nám je jasné, že v čase trvania príbehu uplynul celý rok. Pôsobí to nádherne, ľahko, jednoducho a aj to také je, len to bolo treba vymyslieť a v tom spočíva Curtisova genialita. Aj preto je Notting Hill s každým ďalším pozretím ešte lepší film.

Notting Hill (zdroj: FOTO - iMDB.com)

Láska, ktorá je skutočná

Potom, o štyri roky neskôr, v roku 2003, prichádza Curtisov Opus Magnum, film, ktorý by sme bez väčších problémov mohli pasovať za najlepšiu romantickú komédiu vôbec, film, ktorý Curtis nielen napísal, ale rozhodol sa, že bude aj jeho režisérskym debutom.Láska nebeská. Nie gýč, nie komercia, ale autentická a autonómna autorská výpoveď režiséra a scenáristu, ale najmä umelca, ktorý vypovedá o vonkajšom svete. Umelecká reakcia druhu na dramatický civilizačný otras, na tragickú udalosť globálneho významu.

Vyslovene vážna vec, žiada sa pripomenúť a vôbec nie hlúpa, naopak, múdra, idealistická a idealizujúca a v tomto veľmi zásadná, film, ktorý ako jeden z prvých explicitne tematizuje pád dvojičiek a pokúša sa s ním akosi vyrovnať.

Film o tom, prečo sa ľudia na prahu smrti potrebujú rozlúčiť s tými, ktorých milujú.Love Actually, ale rovnako výstižný je aj náš distribučný názov, rovno odkazujúci na lásku ako metafyzický princíp. Láska nebeská. Film, ktorý keď podrobíme prísne racionálnej analýze, celkom sa rozpadne v kauzálnych nezmysloch. Lenže kto a prečo by to robil, keď to tak nádherne funguje? Nikto, lebo Curtis akoby veril, že v zásade sme predsa len dobrí, ako civilizácia, ako druh.

Láska nebeská (zdroj: FOTO - iMDB.com)

Milým ľuďom sa na pekných miestach dejú dobré veci, lebo bez nádeje je život mimoriadne frustrujúca skúsenosť. To je celé a nejde o pštrosie pchanie hlavy do piesku, akože ignorujeme všetku tú temnotu, skôr o výraz poznania, že aj tí najsilnejší, najostrieľanejší, najdrsnejší, najcynickejší, najnihilistickejší z nás si potrebujú od tej temnoty aspoň na chvíľu oddýchnuť. Romantická komédia ako psychohygiena, ako únik, ako možnosť zakúsiť aspoň na chvíľu svet z tej lepšej stránky. Tematizovanie šťastia, nie nešťastia, lebo po šťastí, nie po nešťastí túžime.

To nie je gýč, ale únik pred ním a výraz poznania, že nihilizmus skutočne nikam nevedie.

Nie zlý estetický manifest, nie zlý svetonázor, keď niekto ešte dnes verí na lásku, neznamená to, že je automaticky idiot, naivita nie je hendikep, ale jediný dôvod, prečo to neukončiť skôr. Preto milujeme Vianoce aLásku nebeskú, film, ktorý sa už stal až globálnou súčasťou ich moderného folklóru.

Piráti

Vlastne by stačilo, ak by Curtis nenakrútil a nenapísal nič ďalšie, ale stalo sa a v roku 2009 mal premiéru jeho druhý autorský film,Piráti na vlnách, takisto romantická komédia, ale nie o láske medzi ľuďmi, hoci aj tá sa vo filme objaví, ale o láske k hudbe. Príbeh tematizujúci pirátske rozhlasové vysielanie vo Veľkej Británii v druhej polovici šesťdesiatych rokov, teda kultúrny a spoločenský fenomén, ktorý pomáhal oslabovať britský konzervativizmus. Curtis znova nakrútil brilantný film, výborne obsadený, presvedčivý, s nemalou výpovednou hodnotou, a v mnohých smeroch dokonca lepší ako Láska nebeská, ale jej úspech sa mu zopakovať nepodarilo a to isté platí aj o romantickej komédii Lásky čas z roku 2013, v ktorej sa dokonca cestuje časom.

Znova ide o film prekonávajúci divácke očakávanie v tom zmysle, že Curtis naďalej tematizuje lásku a naďalej to robí nebanálnym, nie celkom očakávaným spôsobom, čo ho v mainstreame vlastne diskvalifikuje. Niežeby išlo o vyslovene neúspešný film, len naň prišlo do kina podstatne menej ľudí.

Piráti na vlnách aLásky čas sa tak stali filmami, ktoré ilustrujú, že hoci Curtis je komerčne úspešný tvorca, nie je to preto, že by sa divákom podkladal, že by im vychádzal v ústrety a vnucoval sa, ale preto, že zostal sám sebou a jeho programoví diváci, pokojne napíšme fanúšikovia, dokázali túto jeho umeleckú integritu rešpektovať, prijať, vziať za svoju a majú ho pre ňu ešte radšej.

Romantika pre náročných

Lebo áno, stále platí, žeLáska nebeská je jeho najznámejší film, ten kus, čo nastavuje latku, no iba vo vzťahu k mainstreamu a jeho očakávaniam, skutoční milovníci a znalci Curtisovho diela totiž veľmi dobre vedia, že hoci láska zostáva jeho základnou témou, rovnako dôležité v jeho tvorbe je, že na úrovni spracovania témy sa snaží neustále prekvapovať. A neplatí to len o jeho veľkých scenároch, ale aj o tým menších, televíznych, v ktorých písaní kontinuálne pokračuje, napriek tomu, že by nemusel.

Prekvapivý presne takýmto spôsobom je ajYesterday, film o Beatles, ale bez Beatles, romantická komédia z alternatívnej reality, ktorá môže celkom oprávnene vzbudzovať rozpaky (nemusí, ale môže), lebo hoci scenár je úžasný, film už sa nám taký nemusí zdať. Vynikajúco sa o ňom premýšľa, mudruje, výborne sa analyzuje, len to prvé – romantická zápletka – nefunguje tak samozrejme ako v predchádzajúcich Curtisových filmoch. Yesterday jednoducho treba viac premyslieť ako ostatné Curtisove filmy, a v tom je jeho najväčší problém i najväčšie čaro.

Stále však ide o film, na ktorý je radosť dívať sa a diváka až mrzí, že Curtis ho aj nerežíroval, ale iba k nemu napísal scenár. Jemu by sa totiž sotva stalo, že by do hlavných úloh obsadil hercov, ktorým príliš neveríme, že sa ľúbia. Ale zase, na druhej strane, nie je veľa romantických komédií, v ktorých herecky dominuje vedľajšia postava – ako vYesterday Ed Sheeran hrajúci samého seba.

Yesterday (zdroj: FOTO - iMDB.com)

Ale vlastne aj tak dobre, lebo takto je aspoňYesterday presne takou dobrou romantickou komédiou, ako sa divák rozhodne uvidieť ju a základné pravidlo Curtisovej tvorby platí. Ten film je lepší, ako sa zdá na prvé pozretie.