Kruté nájazdy Avarov, temná mágia aj obety slovanským bohom. TV Joj sľubuje seriál aký tu ešte nebol

Nebude to slovenská Hra o tróny.

7. aug 2019 o 12:35 Jana Alexová

BRATISLAVA. Zdá sa, že fantasy príbehy hrajú momentálne prím. Po megahite televízie HBO seriáli Hra o tróny, sa fanúšikovia čarovných svetov nevedia dočkať Zaklínača, ktorého pripravuje streamovacia služba Netflix.

Vlna fantasy neobišla ani slovenských tvorcov. Televízia Joj aktuálne nakrúca 12-dielny veľkoseriál Slovania. Premiéra by mala byť na budúci rok, ale seriál s rozpočtom takmer 4 milióny eur už teraz vzbudzuje zvedavosť.

Nečudo, bude to najdrahší slovenský seriál, ktorým televízia naskočí na svetový trend takzvanej high quality TV, teda televíznej tvorby, ktorá sa chce viac podobať na filmovú v zmysle prepracovaných tém, vizuality a celkovému prístupu.

I keď pripravovanému seriálu neoficiálne prischol podtitul "slovenská Hra o tróny", tvorcovia upozorňujú, že s americkým seriálom môžu mať nanajvýš spoločný len žáner fantasy.

“S týmto porovnávaním by som bola veľmi opatrná. My sa nemôžeme porovnávať so seriálom, kde len jeden diel má rozpočet ako celý náš 12-dielny seriál dokopy. Hoci máme vysoké ambície a chceme urobiť seriál, aký tu ešte nebol, stále sme na Slovensku a týmto smerom nebudeme benchmarkovať," hovorí producentka Wanda Adamík Hrycová.

video

Dva paralelné príbehy

Dej Slovanov sa bude odohrávať v Karpatskej kotline v 7. storočí, teda v čase pred spojením slovanských kmeňov.

Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau majú medzi sebou čulé obchodné vzťahy. Narušia ich však mocenské záujmy aj nájazdy ázijských Avarov, ktorí plienia, čo im príde pod ruku.

Hrdinkou jedného príbehu bude mladé dievča Draha, ktorú stvárni ukrajinská herečka Polina Nosykhina.

Draha jedného dňa zachráni neznámeho cudzinca, ktorého pomenuje Vlad. Neznámy sa pomaly začleňuje do spoločnosti, avšak musí čeliť nedôvere ostatných obyvateľov.

Získa si ich až vďaka svojmu hrdinstvu v bojoch s kočovnými kmeňmi Avarov.