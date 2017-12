GUnaGU muselo stiahnuť operu v boeingu kvôli materským dovolenkám

Bratislava 14. mája (TASR) - Divadlo GUnaGU muselo dočasne stiahnuť z programu operu v boeingu s názvom Cirostratus. Na materskú dovolenku im odišla nielen ...

14. máj 2005 o 13:36 TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - Divadlo GUnaGU muselo dočasne stiahnuť z programu operu v boeingu s názvom Cirostratus. Na materskú dovolenku im odišla nielen speváčka v úlohe opernej divy, ktorá nemá rada malé deti, ale aj predstaviteľka bábätka.

Moderná opera sa od pondelka vracia do repertoáru divadla. Speváčke Eve Matiašovskej-Šuškovej sa v decembri narodil malý Paľko, ktorý ju občas na vystúpenie "pustí". Zuzanu Ožvoldíkovú v úlohe bábätka však dočasne nahradí práve skončená bábkoherečka Lucia Barcziová. "Museli sme urobiť záskok, lebo Zuzka má termín v týchto dňoch," povedal umelecký šéf divadla Viliam Klimáček.

Okrem týchto mamičiek na palube opery "cestuje" aj letuška Oľga Belešová, kapitán Klimáček, matka bábätka Petra Polnišová a jej exmanžel Tony Pisár. Medzi pasažiermi lietadla je aj "tenorista" Mišo Kaščák a jeho dalmatínec v podaní Barbary Mišíkovej. "Malo to asi 19 - 20 repríz, to je na súčasnú operu na slovenské pomery mimoriadne dobré číslo," konštatoval Klimáček. Operu Cirostratus uvádzali aj na festivaloch, hudba vyšla aj na CD. GUnaGU ju však nehráva veľmi často, má totiž sedem ďalších titulov, o ktoré je záujem. Najbližšia repríza preto bude na jeseň.

V marci minulého roku poslal autor hudby Slavomír Solovic operu v boeingu na súťaž do Anglicka, kde ho vybrali medzi ôsmich skladateľov z celého sveta. Na základe toho začal s libretistom Klimáčkom písať medzinárodnú operu Hippocampus, už dnes majú dohodu so šéfom opery Českého národného divadla Janom Nekvasilom, že ju tam uvedú. Na pôde divadla v Prahe mala premiéru aj Klimáčkova hra Hypermarket, ktorú dnes úspešne uvádza Slovenské národné divadlo. Klimáček teraz píše nielen anglické libreto k Hippocampovi, ale aj slovenskú verziu, ktorú v podobe divadelnej inscenácie v hlavnej úlohe so Slávkou Halčákovou uvedie GUnaGU v januári.