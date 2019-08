Jednoduchosť, ktorá očarila svet. Ikonická fotografia The Beatles má 50 rokov

Kto ešte nemá fotku ako The Beatles?

9. aug 2019 o 12:02 Jana Alexová

Fotografia slávneho obalu albumu The Beatles má 50 rokov.(Zdroj: EMI)

BRATISLAVA. Album sa mal volať Everest a snímka na obale mala vzniknúť v Himalájach. Našťastie, všetko bolo inak.

A ikonická fotografia skupiny The Beatles na obal ich predposledného albumu Abbey Road vznikla na londýnskej ulici pred nahrávacími štúdiami.

Dodnes je jednou z najslávnejších a najviac parodovaných fotografií na obale albumov v histórii populárnej hudby.

Kultová snímka vznikla pred polstoročím a ani po rokoch jej sláva nezhasla. Na zlaté výročie (8. augusta) sa na priechode pre chodcov na križovatke v londýnskej štvrti St John’s Wood zišli stovky fanúšikov z celého sveta.

„Je to nadšenie alebo hlúposť,“ cituje Chrisa, ktorý do Londýna cestoval až z Nového Zélandu, britský denník Guardian. „Je to životná príležitosť. Tu máte pocit, že ste toho celého znova súčasťou.“

Netušil, že je to historický okamih

Skúšať, špekulovať či aranžovať veľa času nemali.

Bol horúci letný deň. Členovia The Beatles len vyšli na ulicu pred nahrávacie štúdiá. Policajt na pár minút zastavil premávku, aby John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney a George Harrison mohli prejsť cez prechod pre chodcov.